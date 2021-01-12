Alcatel, uygun fiyatlı yeni telefonlarını CES 2021’de tanıttı!

CES 2021 tüm hızıyla ilerliyor ve TCL, Alcatel markası altında uygun fiyatlı üç telefon tanıttı. Her üç telefonda da MediaTek’in Helio A25 yonga seti bulunuyor. Tasarımsal olarak damla çentik tasarımına sahip olan telefonların hepsinde çoklu kamera kurulumu da yer alıyor. Tanıtılan cihazlar ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

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Alcatel 3L (2021)

Alcatel 3L modeli Full HD+ çözünürlükte ve 6.52 inç büyüklüğünde LCD bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 3L, 4GB RAM VE 64GB depolamaya sahip. Telefonun kamera detaylarına baktığımızda ise ana kameranın 48MP, ön kameranın da 8MP olduğunu görüyoruz. Ana kameraya ek olarak 2MP’lik makro ve derinlik sensörlerine de bu cihazda yer verilmiş. 3L modeli 4.000mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor ve Micro-USB üzerinden 10W gücünde şarj olabiliyor. Yazılım kısmında ise cihaz Android 11 ile karşımıza çıkıyor.

Mavi ve siyah renk seçenekleirne sahip olan 3L modelinin satış fiyatı ise 149 Euro olarak açıklandı.

Alcatel 1S (2021)

3L’den daha uygun fiyatlı olarak tanıtılan Alcatel 1S modeli 6.52 inç boyutunda HD+ çözzünürlüğe sahip bir ekranla karşımıza çıkıyor. 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip cihazın ana kamerası ise 13MP. Ana kameraya 2MP’lik derinnlik ve makro sensörleri de eşlik ediyor. Batarya kapasitesi ise 3L modeli ile aynı.

Mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olan 1S (2021)‘in satış diyatı 109 Euro olarak belirtildi.

Hazır telefonlardan bahsetmişken HWP olarak her bütçeye uygun şekilde hazırladığımız telefon tavsiye listemize bu bağlantıya tıklayarak gidebilirsiniz.

Alcatel 1L (2021)

Serinin bir diğer modeli 1L, HD+ çözünürlükte 6.1 inç boyutunda bir ekrana sahip. 2GB RAM ve 32GB depolama ile gelen telefon 3.000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Arkasında 13MP+2MP çözünürlüğe sahip iki farklı kamera bulunan model Android 11 Go işletim sistemiyle karşımıza çıkıyor. Cihazın fiyatı ise 135 Dolar.