Razer, Paid to Play ile Oyuncuları Oynadıkça Ödüllendirecek

Oyun sektörünün önemli isimlerinden birisi olan Razer geçtiğimiz haftalarda sanal cüzdan sistemini kullanıma açmıştı ve dijital para birimi duyurmuştu.

Razer şimdi de bu dijtal para birimi ekosistemi zVault’a entegre olarak Paid to Play girişimini duyurdu. Bu program ile beraber bilgisayar oyuncuları Cortex platformu üzerinden çalıştıracakları oyunları oynayarak zVault’un para birimi zSilver’dan kazanacak. Cortex dünyadaki on milyonlarca oyuncunun bilgisayar performansını artırmak ve uygun oyun fiyatlarına ulaşmak için kullandığı ücretsiz bir yazılım.

Cortex’e ve zVault’a entegre biçimde çalışacak olan Paid to Play üzerinden elde edilecek zSilver puanları ile oyuncu ekipmanları, indirim kuponları ya da özel koleksiyon eşyaları alınabilecek. Bu sisteme dahil oyunların arasında Paladins, League of Legends, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive ve OverWatch gibi popüler oyunlar da yer alıyor.