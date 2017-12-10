Razer, Oyunculara Özel Wi-Fi Teknolojisini Eve Getiriyor!

Razer, oyun ve eğlence ekosistemini geliştirmek için Ignition Design Labs’ı ev ağı teknolojisi ortağı olarak kullanacağını duyurdu.

Oyuncular için en popüler markalardan biri olan Razer, ödüllü Portal Wi-Fi Router’ı üreten Ignition Design Labs ile bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Şirketler, Portal yönlendiricisinin özelliklerini ve performansını direkt olarak oyunlara yönelik olarak optimize etmek için işbirliği yaparak oyunculara yeni bir hizmet sunacaklar.

Razer, orta seviye yönlendiricilerin çoğu zaman gecikmeler, ekran yırtılması ve arabellek sorunları oluşturduğunu, aynı kablosuz ağda üç kişi oyun oynarsa genellikle rahatsız edici sonuçlar ortaya çıktığını belirterek mesh özellikli Portal Wi-Fi yönlendiricileri ise yaşanan bu aksaklıkları önlemeye yardımcı olacak. Yeni teknolojilerle Portal, yüksek bant genişliği ile oyun oynama ve akışlı uygulamalar taleplerine başarıyla cevap vereceği belirtiliyor.

Razer CEO’su Min-Liang Tan, “Razer her zaman olduğu gibi oyunculuk alanındaki kategorileri, nihai performansın anlamını yeniden tanımlamak için sürekli olarak ilerletmeye devam ediyor.” dedi. “Şimdi de standartları karşılamak için Wi-Fi bağlantısını geliştiriyoruz. Hayranlarımız için dünyanın dört bir yanındaki en iyi oyun ve eğlence deneyimini sunabilmek bizim için hayati önem taşıyor.” cümlelerini sarfetti.

Ignition Design Labs’un CEO’su Terry Ngo ise şunları söyledi: “Mühendisler olarak, teknoloji ve güzel tasarım konusunda tutkumuz var. Tüketici elektroniklerindeki en önemli isimle için yüksek performanslı Wi-Fi bağlantı çözümleri oluşturduk. Wi-Fi ağını dünyanın önde gelen oyun ve eğlence ekosisteminde sözü geçen bir hale getirmek adına Razer ile ortaklık kurmaktan dolayı büyük bir heyecan yaşıyoruz.”

Portal Nedir?