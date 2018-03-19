Razer, mobil e-spor takımı Team Queso ile anlaştı

Oyuncular arasında lider yaşam tarzı markası olan Razer ve ilk mobil espor ekibi olan İspanyol Team Queso ile bugün yeni bir stratejik ortaklık duyurdu. Yapılan söz konusu iki yıllık anlaşma sonucunda, Team Queso diğer Razer çevre birimleri ve donanımlarının yanı sıra rakipleri ile yarışırken dünyanın tek oyuncu telefonu olan Razer Phone’u kullanacak. Dünyanın ilk oyuncu odaklı akıllı telefonu olan Razer Phone, üst seviye mobil espor platformu için en iyi taşınabilir cihaz olarak dikkat çekiyor.

120Hz yenileme hızı sunan benzersiz ekranı, Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti ve 8 GB belleği ile takılma sorunu olmadan rekabetçi oyun deneyiminde kusursuz bir performans sunar. Clash Royale, Vainglory, Arena of Valor ve Hearthstone gibi mobil espor dünyasındaki en popüler oyunlarda yarışan Team Queso, bünyesinde söz konusu oyunlarda en yüksek rütbelere ve sıralamalara sahip olan yerel ve küresel oyunculara sahiptir. 2017 yılında kurulan Team Queso, ESWC Paris Clan Wars şampiyonu olmuş ve aynı zamanda , Vainglory8 Ligi ve Arena of Valor turnuvalarının da şampiyonluk yolunda favori konumundadır.

“Mobil espor tarihinin öncüsü olan Takım Queso’yla olan bu ortaklık, Razer’in zengin tarihindeki yeni bir dönüm noktasıdır” sözleri ile partnerliği özetleyen Razer kurucu ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan, ayrıca “Rekabetçi mobil espor dünyası adına tasarlanmış Razer Phone kullanacak olan Team Queso oyuncularının turnuvaların tüm evresini domine edeceklerini görmek için sabırsızlanıyorum.” diyerek Razer Phone ile güçlenen Team Queso hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

“Team Queso’nun resmi ürün tedarik sponsoru olan Razer ile iki yıllık bir partnerlik anlaşması yapmaktan çok mutluyuz” diyerek mutluluğunu dile getiren Team Queso CEO’su Alvaro ‘Alvaro845’ G. Buitrago “Kurulduğumuz yıl olan 2017’de ilk mobil odaklı espor takımı olarak doğduk ve birkaç ay sonra da oyuncular için ve oyuncular tarafından tasarlanan ilk akıllı telefon olarak Razer Phone piyasaya sürüldü. Önümüzdeki yıllar adına mobil esporu teşvik etmek için daha iyi bir eşleşme düşünemiyorum. ” diyerek Razer Phone ve Team Queso’nun muhteşem bir çift olacaklarını vurguladı. Partnerlik gereği tüm Team Queso oyuncularına Razer Phone temin edecek olan Razer, ayrıca fare, klavye ve kulaklık temini de sağlayarak dünyanın en iyi espor oyuncularının parmak uçlarına dünyanın en iyi oyuncu ekipmanlarını sunmuş olacak.