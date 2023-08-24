Razer, oyun sektörünün önde gelen bir ismi olarak bilinir. En güncel haberlere göre şirket, Kishi V2 Xbox Edition mobil oyun kumandasıyla ürün yelpazesini genişletiyor. Bu yeni cihaz, hem iPhone hem de Android kullanıcılarını hedef alarak tasarlandı. Kishi V2’nin Xbox Game Pass ile entegrasyonu, sadece görsel bir çekicilik değil, aynı zamanda bulut akışı aracılığıyla yüzlerce oyunun kapısını açıyor.

Razer Kishi V2 Xbox Edition, AAA Xbox oyunları için özel olarak tasarlanmış dokunsal geri bildirim özellikleri sunarak bu entegrasyonu daha anlamlı hale getiriyor. Gecikmesiz oyun deneyimi sunan kontrolörler, gelişmiş kontrol ve hassasiyet için optimize edilmiştir. Yeniden tasarlanan dış kısım, daha belirgin tetikleyiciler ve daha iyi ergonomi için daha yumuşak bir his sunarak uzun oyun oturumlarına uygun bir tasarım sunuyor.

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Bu denetleyici öncelikle Xbox tutkunlarına hitap ediyor gibi görünse de sadece bu platformla sınırlı değil. PC oyunları ve akıllı telefon oyunlarıyla uyumlu bir şekilde çalışırken, Razer Nexus uygulaması tarafından desteklenen sanal kontrol modu sayesinde kişiselleştirilmiş oyun deneyimi sunma imkanı sağlıyor.

Bu sürüm, önceden yalnızca Razer Edge oyun el cihazına bağlanabilen Kishi V2 Pro modelinin daha geniş bir erişilebilirliğini temsil ediyor. Artık bu Xbox formatındaki Kishi V2 Xbox Edition modeli bağımsız olarak satın alınabiliyor.

Razer’ın mobil oyun dünyasına getirdiği bu yeni ürün, stil ve ergonomiyi bir araya getiriyor. Sadece bir Xbox kumandası olmanın ötesinde, farklı platformlar arasında bir köprü görevi görerek daha geniş bir oyun deneyimi sunan bir araç olarak öne çıkıyor.