Gillette ve oyuncular için dünyanın önde gelen yaşam tarzı markası Razer, bakım ve oyun alanında en üst düzey işbirliğini başlatmak için bir araya geldi. Her ikisi de topluluk içinde zengin bir geçmişe ve geleneğe sahip olan iki marka, Razer markalı Peeling Çubuklu tıraş bıçağı GilletteLabs (GilletteLabs with Exfoliating Bar) ürünlerinin sınırlı sayıdaki serisini ortaya çıkarmak için tasarım, yenilik ve en ileri teknolojinin kesiştiği noktada buluşuyor.

Tüketiciler ağustos ayının sonunda mağazalarda ve internette satışa sunulacak Gillette’in en son yeniliği olan ve Razer’ın ikonik üç başlı yılan logosu ile asit yeşili ticari imzalarına sahip, Peeling Çubuklu tıraş bıçağı GilletteLabs’ı (GilletteLabs with Exfoliating Bar) deneyebilecekler. Öte yandan oyuncular ve hayranlar, dünyanın en büyük oyun etkinliklerinde bu iki marka ile etkileşime geçebilecek ve Gillette Gaming Alliance’ın yayıncı ve Razer fenomenlerinden oluşan kadrosu aracılığıyla kampanyalara katılabilecekler.

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Bu iki marka uzun süredir birbirlerine hayranlık besliyor; oyun dünyasında aynı alanları işgal ediyorlar, yıllar boyunca etkinliklerde bir araya geliyorlar ve oyun topluluğuna isteyebilecekleri ve kullanacakları bir şeyi sağlamak için iş birliği yapma fikrini tartışıyorlar. Bu yılın başlarında, Razer tarafından yayınlanan bir 1 Nisan Şaka Günü videosu topluluğa tıraş faresini tanıtıyordu; potansiyel ortaklığa hafif ama eğlenceli bir selam. Video, iki markaya iş birliğini hayata geçirmenin harika bir fikir ve tam zamanı olduğu sinyalini vererek önemli bir ivme yarattı.

İki ikonik marka, Feel Sharp, Play Sharp platformu altında bir araya gelerek, hayranlarına ister oyunda isterse hayatta; kendinizi keskin hissettiğinizde, oyununuzun da keskin olacağını vurguluyor.

Peeling Çubuklu GilletteLabs, tek harekette zahmetsiz tıraş sağlar. Üstün tıraş deneyimi için yerleşik peeling teknolojisine sahip bu tıraş bıçağındaki esnek disk, yüzünüzün hatlarını çizerken sıkışan tüyleri serbest bırakacak şekilde tasarlanmış.

GilletteLabs with Exfoliating Bar, son zamanlarda dünyanın en büyük spor etkinlikleri sırasındaki reklamlar ve en büyük festivallerden bazıları da dahil olmak üzere, erkekler için en alakalı alanlarında daha önce kendini göstermişti. Tıraş bıçağının şık estetiğine dikkat çeken Gillette, tasarımın kültür öncüleri arasında talep yarattığına dikkat çekiyor. Sonuç olarak marka, GilletteLabs kültüründeki en son değişimi duyurmaktan ve gezegendeki en iyi oyun teknoloji şirketlerinden biri olan Razer ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyor.