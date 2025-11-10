Akıllı temizlik teknolojilerinde dünya lideri Roborock, yeni kablosuz süpürgesi H60’ı tanıttı. Model, 90° esneyebilen borusu, yeşil toz aydınlatma teknolojisi ve 13 aşamalı HEPA filtre sistemiyle ergonomi ve verimliliği bir araya getiriyor.

Roborock H60 ile Yeni Nesil Ergonomi: Eğilmeden Temizlik Dönemi

Roborock, kablosuz süpürge segmentindeki en yeni modeli Roborock H60 ile kullanıcı deneyimini ergonomiyle birleştiriyor.

Şirketin mühendislik odaklı tasarım yaklaşımıyla geliştirilen cihaz, 90° esneyebilen boru yapısı ve çok aşamalı filtreleme sistemiyle günlük temizlikte fiziksel eforu azaltmayı hedefliyor.

90° Esneyen Boru ile Daha Rahat Kullanım

Geleneksel süpürgelerde erişimi zor alanlarda yaşanan güçlük, H60’ın 90° esneyebilen boru sistemi sayesinde ortadan kalkıyor. 5,6 cm’ye kadar uzanabilen ince gövde, kanepe altı ve dolap arkası gibi alanlarda kullanıcıyı eğilmeden temizlik yapabilir hale getiriyor.

Bu tasarım, Roborock’un son dönemde öne çıkardığı “ergonomik temizlik teknolojileri” vizyonunun da bir uzantısı olarak temizlik deneyiminin konforunu büyük ölçüde arttırıyor.

7.200 Vuruşluk JawScrapers™ Fırça Sistemi

Modelin JawScrapers™ hibrit fırça sistemi, dakikada 7.200 vuruş yaparak zemine yerleşmiş toz ve kiri temizliyor. Kauçuk şeritler sert kirleri parçalayarak halı liflerine nüfuz ederken, mikrolif yapıdaki kıl uçları ince tozları yakalıyor.

Saçın fırçaya dolanmaması için geliştirilen yeni mekanik ayrıştırma yapısı, temizlik performansını uzun süre koruyor.

Yeşil Toz Işığı ve Gelişmiş Filtreleme

H60, 140° geniş açılı yeşil toz aydınlatmasıyla gözle görünmeyen kirleri tespit edebiliyor. Cihazda yer alan 13 aşamalı HEPA filtre, %99,95 oranında verimlilikle polen, toz ve küfü hapsediyor.

9 siklonlu hava akışı sistemi, filtre tıkanmasını azaltarak emiş gücünün uzun süre sabit kalmasını sağlıyor. Yıkanabilir toz haznesi ve filtre bileşenleri ise bakım maliyetini düşürüyor.

Roborock H60, inovasyon ve insan odaklı tasarımıyla evlerde temizliği zahmetsiz hale getiriyor. Gücü, teknolojiyi ve kullanıcı deneyimini bir araya getirerek temizlikte yeni bir standart yaratıyor.

Ürünü ve diğer Roborock akıllı ev teknolojileri modellerini bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.