Dizüstü Bilgisayar
Razer Blade Stealth 13 modeli, Intel 11. Nesil işlemciyle yenilendi
Razer oyunculara yönelik dizüstü bilgisayarı Blade Stealth 13 için yeni bir varyantı tanıttı. Bilgisayarda yapılan en büyük değişiklik, Intel 11. Nesil Tiger Lake işlemci serisiyle donatılması ve OLED ekrana sahip olması.
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Razer, RazerCon 2020 etkinliğini çevrim içi ortamda düzenledi. Şirketin bu etkinlikte yaptığı en öne çıkan duyuru, 2020′nin sonunda piyasaya çıkacak olan yenilenmiş bir Blade Stealth 13 dizüstü oyun bilgisayarı oldu. Yeni bilgisayar, bünyesinde Intel Core i7-1165G7 ve GTX 1650 Ti grafik kartının yanı sıra ekran tarafında iki farklı seçenekle geliyor: Biri 120Hz 1080P mat ekran, diğeri ise Gorilla Glass destekli 1080P OLED dokunmatik ekran.
Depolama tarafında Razer Blade Stealth13, 16 GB LPDDR4X RAM ve 512 GB (yükseltilebilir) dahili hafıza ile geliyor. Razer’a göre bu bilgisayarın içerik üretme noktasındaki performansı önceki nesle oranla 2,7 kata kadar daha fazla; ofis üretkenliğinde ise aynı şekilde %20’den fazla daha performanslı.
Aynı zamanda Razer, ses kalitesinde de ciddi bir iyileştirme yaptığını söyledi. Bazı kullanıcı geri bildirimleri önceki nesil Blade Stealth 13′ün iyi bir ses kalitesine sahip olduğunu, ancak bas konusunda pek tatmin etmediğini söylüyordu. İşte yeni Blade, farklı senaryolar (film, oyun, müzik vb.) için önceden hazırlanmış ses profillerini seçebilmenize veya kendinizinkini oluşturmanıza olanak tanıyan THX temelli yeni bir ses uygulamasıyla birlikte geliyor. Böylelikle kullanıcılar her kullanım için ayrı ayrı optimize edilmiş ses kaliteleriyle bu bilgisayarın keyfini çıkarabilecek.
Yeni Razer Blade Stealth 13 teknik özellikleri
CPU: 11. Nesil Intel® Core ™ i7-1165G7 dört çekirdekli işlemci
GPU: NVIDIA® GeForce GTX 1650 Ti Max-Q (4 GB GDDR6 VRAM)
RAM: 16 GB çift kanallı (sabit)
Dahili hafıza: 512 GB
İşletim sistemi: Windows 10 Home
Razer Blade Stealth 13 boyutları:
15,3 mm x 210 mm x 304,6 mm
0,60 ”x 8,27” x 11,99 ”
Bağlantı:
Intel® Wireless-AX 201 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
Bluetooth® 5.1
Razer Blade Stealth 13 ekranı:
13,3″ OLED Full HD Dokunmatik 60 Hz (veya 13,3″ Full HD Mat 120 Hz)
4,9 mm ince yan çerçeve
Pil ve Adaptör:
53.1 WHr
Kompakt 100 W USB-C güç adaptörü
Giriş – çıkış:
USB 3.1 Gen 1 (USB-A) x 2
Thunderbolt ™ 4 (USB-C ™) + Güç x 2
Razer Blade Stealth 13 ses özellikleri:
3,5 mm Combo-Jack
4 Hoparlör + Akıllı Amplifikatör
THX® Uzamsal Ses
Dokunmatik yüzey: Microsoft Precision Glas-Dokunmatik Yüzey
Ağırlık: 3,11 lb / 1,41 kg
Dizüstü Bilgisayar
HUAWEI MateBook X incelemesi | Çok beğendik!
HUAWEI MateBook X incelemesi ile karşınızdayız. Zarif tasarımıyla dikkat çeken MateBook X’in detayları videomuzda!
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HUAWEI MateBook X incelemesi | Çok beğendik!
MateBook X özellikleri
Tasarımsal açıdan fazlasıyla şık ve zarif olan MateBook X, sadece 13,6 mm inceliğinde ve 1 kg ağırlığında geliyor. Bu sayede ultra taşınabilir bir düzeyde olan MateBook X, 13 inç 3000 x 2000 piksel çözünürlük sunuyor.
%90 ekran-gövde oranıyla neredeyse tamamen ekrana sahip olan MateBook X, bu ekranda dokunmatik özelliğe de sahip. % 100 oranında sRGB renk gamı nı destekleyen cihaz, renk doğruluğu olarak da bir hayli iddialı.
Gücünü 10. Nesil Intel Core i5-10210U işlemcisinden alan bilgisayarda 16 GB LPDDR3 2133 MHz bellek, 512 GB PCIe NVMe SSD depolama birimiyle geliyor. Üzerinde yer alan 4 hoparlör, 2 mikrofon ve 720p HD kamerası ise son dönemlerin en önemli konusu olan uzaktan eğitim, evden çalışma gibi konularda yapacağınız görüşmeler için oldukça iyi sonuçlar veriyor.
Bağlantı kanadında Wi-Fi ac ve Bluetooth 5.0 desteği bulunan MateBook X modelinde 2 USB Tip-C bağlantısı, 3,5mm kulaklık ve mikrofon jakı da yer alıyor. Tip-C bağlantısını başka bir monitör kullanmak için DisplayPort olarak da kullanabilirsiniz.
Huawei Share ile tüm Huawei cihazlarını kullanın
Bir Huawei laptopunun vazgeçilmez özelliği olan Huawei Share ile Huawei telefon ve tabletinizi bu cihaz ile senkronize kullanmak, saniyeler içerisinde aktarım yapmak da mümkün. Gizlenebilir kamera ve parmak izi okuyuculu güç tuşu da güvenliğinizi her zaman üst seviyede tutabiliyor.
Genel olarak hafif, sağlam, şık ve bir o kadar da güçlü bir laptop modeli olan Huawei MateBook X modelini biz çok beğendik. Cihazın tüm detaylarını ise Kerem videoda aktarıyor.
İyi seyirler…
Dizüstü Bilgisayar
MSI GL75 Leopard incelemesi | Full HD oyun canavarı!
MSI GL75 Leopard incelemesi ile karşınızdayız. MSI tarfından önemli artıları ile beraber dikkat çeken modeli GL75 Leopard, önemli artıları ile diğer marka ve modellerden sıyrılmayı başarıyor.
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MSI GL75 Leopard incelemesi
398.5 x 272 x 28 mm boyutlarında ve 2,6 kg ağırlığında olan GL75 Leopard, 17.3 inç boyotunda FHD (1920×1080) ve 120Hz tazeleme hızı sunan IPS ekrana sahip. Gücünü Intel Core i7-10750H’tan alan laptopta aynı zamanda Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı da yer alıyor.
32 GB DDR4 bellek, 250 GB M.2 NVMe SSD ve 1 TB HDD gibi geniş depolama alanı vadeden cihazda bir MSI klasiği olarak Steel Series üretimi klavyeler mevcut. Hem rahat hem de dayanıklı olan klavyelerde tek renk kırmızı aydınlatma var. RGB’ye bu versiyonda yer verilmemiş.
Yeni nesil bağlantı desteği
Bağlantı kanadında 802.11 ax olarak bilinen Wi-Fi 6 ve beraberinde Bluetooth v5.1 tercih edilmiş. Bu sayede en yeni kablosuz bağlantı teknolojileri cihazda yer alıyor. RJ45 LAN bağlantısı, HDMI ve Mini DisplayPort ve SD kart okuyucu gibi önemli detayları da yer alan cihazda 3 ekran ile Matrix display özelliğini kullanabilirsiniz.
Ses kanadında da diğer modellerden 5 kat daha büyük bir hoparlör kurulumu sunan MSI GL75 Leopard, doygun ve oldukca canlı bir müzik deneyimi vadediyor. Bunu Nahimic 3 ile de kontrol edebilirsiniz.
MSI uygulamaları ile özel
MSI bir laptop aldığınızda sadece güçlü değil, aynı zamanda yazılımlar bakımından da önemli artılara sahip oluyorsunuz. Dragon Center üzerinden cihazın tüm performans detaylarına bakabilir, App Player ile Android sistemini cihazda kullanabilirsiniz. Bir diğer yandan MSI Companion ile sistem parformans deteaylarını oyun oynarken de dikkatle izleyebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar
Acer Nitro 5 (AN515-55) İnceleme | Intel i7, GTX 1660 Ti ve dahası!
Bugün Acer Nitro 5 serisi, su götürmez bir gerçek olarak; ülkemizde çok popüler bir oyun bilgisayarı serisi. Biliyorsunuz Nitro 5 serisi ülkemizde birçok farklı konfigürasyonla sunuluyor. Bu sayede birçok farklı kullanıcının bütçesine ve beklentilerine hitap edebiliyor. Biz de bugün, Acer Nitro 5’in AN515-55 isimli konfigürasyonuyla beraberiz. AN515-55, işlemci, ekran kartı gibi bazı detaylarla bu serinin üst seviye konfigürasyonlarından birine sahip.
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Acer Nitro 5 AN515-55 neler sunuyor
Acer Nitro 5 AN515-55 modelinin kalbinde, Intel’in i7-10750H işlemcisi bulunuyor. Buradaki 10, işlemcinin 10. nesil olduğu anlamına geliyor. Ayrıca bu işlemcinin 6 çekirdekli olduğunu da belirteyim. Ekran kartı olarak da bu konfigürasyonda Nvidia GTX 1660 Ti bizlere sunulmuş. 6 GB’lık, gayet performanslı bir ekran kartı. Özellikle 1080p oyunculuk için biçilmiş kaftan. Ram tarafında DDR 4, 32 GB Ram’imiz var. Depolama tarafında da Western Digital’in 1 TB’lık M2 SSD’leri mevcut.
Dilerseniz hafızayı artırmak da mümkün. Bu noktada ihtiyaçlarınıza göre 2 SSD + 1 HDD takılabilmesi adına gerekli yuvalar sizin kullanımınıza bırakılmış. Bu noktada donanım fark etmeksizin yani RAM, SSD, HDD. Eklemek istediğiniz donanımı isterseniz Acer’dan satın alabiliyorsunuz. Eğer ürünü başka bir tedarikçide daha ucuza bulursanız; bu durumda ürünü oradan satın alıp herhangi bir Acer yetkili servisinde montajını gerçekleştirebilmeniz de mümkün. Acer bu noktada bir kısıtlamaya gitmiyor. Hem de bu noktada cihazınız yine garanti dışında kalmamış oluyor.
144 Hz ekran yenileme hızı!
Burada kullanılan ekranımız 144 Hz yenileme hızına sahip; bu sayede oyunlarınızda 144 FPS gibi değerleri tecrübe edebiliyorsunuz. 15.6 inçlik bu IPS LCD ekranın performansından biz memnun kaldık. Kalitesinin de gayet yeterli olduğunu söylememiz lazım. Kullanımınız sırasında genelde bu ekranın nimetlerinden sonuna kadar faydalanmak ve 144 Hz ekran tazeleme hızlarını kullanarak 144 FPS’yi görebilmek istiyorsunuz. Haliyle güçlü işlemcimiz ve GeForce GTX 1660 Ti ekran kartımızla bunu sağlayabiliyoruz. Biz Just Cause 4’te 80 FPS, Watch Dogs 2’de 100-120 FPS ile oynayabildik. Bir de merak edenler için; League of Legends’ta en yüksek ayarlarda 144 FPS’le stabil bir şekilde oynayabilmeniz mümkün.
Gördüğünüz gibi Nitro 5, oyuncu bilgisayarı karakteristiğinin yanında sadelikçi tasarım çizgilerine de sahip. Ayrıca bu laptop, 2.3 kg olduğu için taşıması da kolay. Böylesine performanslı bir cihazın, yanınızda bu kadar kolay taşınabiliyor olması da ayrı bir avantaj. Üstelik ciddi bir ortama girdiğinizde tasarım da pek sivrilmiyor.
Tuşların ergonomisi ve basış hissiyatı güzel. Hem de burada artık her oyuncunun olmazsa olmazı RGB klavyemiz var. Burada; RGB aydınlatma ile ilgili bütün ayarları NitroSense arayüzüne ulaşarak kontrol edebiliyoruz. NitroSense arayüzü demişken bilmeyenler için değinmem lazım; bu arayüzde RGB aydınlatmanızdan fan hızınıza ve Geforce Experience ayarlarınıza kadar her şeyi kontrol edebilmeniz mümkün.
Nitro 5, bağlantı noktasında neler sunuyor
Toplamda 3 adet USB 3.1 girişimiz var, ayrıca sağ tarafta HDMI girişimiz ve USB Type-C girişimiz olduğunu da belirtelim. Şarj girişimiz de cihazın arka tarafında bulunuyor. Sol tarafta da 3.5 mm jak girişimiz ve Ethernet girişimiz var. Bu Ethernet girişinin “Killer Ethernet E2600” olduğunu da söyleyeyim. Bu sayede kablolu internet kullanımlarında ağın önceliğini alarak düşük gecikme sürelerini de garantilemiş oluyorsunuz. Yani ağa bağlı diğer cihazlar sizi yavaşlatamıyor. Bu da gecikme sürelerinin çok büyük önem arz ettiği örneğin League Of Legends, Counter Strike Global Offensive gibi oyunlarda eğer kablolu bir bağlantı sağlarsanız avantajlı konuma geçebileceğiniz anlamına geliyor. Fakat Nitro 5’in Wi-Fi 6 desteğiyle kablosuz bağlantı konusunda da iddialı olduğunu söylememiz lazım. Bildiğiniz gibi artık Wi-Fi 6 adım adım hayatımıza giriyor ve Wi-Fi 6 desteğine sahip bir laptop satın almak gelecek adına akılcı bir hamle olabilir. Bu noktada da Acer’a artı puan veriyoruz. Ayrıca kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 6’ya ek olarak Bluetooth 5.0 desteği de bu cihazda bize sunulmuş.
Nitro 5 modelleri, güzel bir tasarıma sahip olmanın yanı sıra termal anlamda da çok başarılı. İçerdeki sıcak havanın dışarıya olan sirkülasyonunu gerçekten başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Hatta Acer’ın da belirttiği üzere yeni Nitro 5 modellerinde %25 daha iyi bir soğutma performansı sağlanmış durumda. NitroSense içinde görebileceğiniz CoolBoost teknolojisi sayesinde de Acer zorlu kullanımlarda fanların en yüksek performansını gösterebilmesini sağlamış. Çok ağır bir işlem gerçekleştirirken CoolBoost devreye girebiliyor ve bu sayede cihazın sıcaklığı daha normal sıcaklıklarda tutularak performans kayıplarının önüne geçilebiliyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!