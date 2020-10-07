Oyun
Razer BlackWidow V3 mekanik klavye tanıtıldı
Oyuncu ekipmanları denince akla ilk gelen firmalardan Razer, kablolu yeni mekanik klavyesini tanıttı. Geçtiğimiz ay BlackWidow Pro kablosuz mekanik klavyesini tanıtan şirket, şimdi de Razer BlackWidow V3 kablolu mekanik oyuncu klavyesini tanıttı.
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Razer BlackWidow V3 kablolu mekanik oyuncu klavyesi neler sunuyor?
Yeni tanıtılan BlackWidow V3, kablosuz model BlackWidow Pro’yla oldukça benzer özelliklere sahip. Mekanik klavyede Razer’ın kendi ürettiği 80 milyon basım ömrüne sahip mekanik anahtarlar kullanılıyor. Daktilo benzeri yüksek tuş sesi isteyenler için yeşil anahtar, daha sessiz tuş sesi isteyenler için sarı anahtar olmak üzere iki farklı mekanik anahtar seçeneği oyunculara sunulmuş. Razer’ın imzası olan Chroma RGB aydınlatmaya sahip klavye, önceki versiyona göre daha parlak bir aydınlatmaya sahip. Tuş baskılarında özel bir teknik kullanıldığını söyleyen Razer, yüzlerce saat kullanımda bile baskıların silinmeyeceğini vaat ediyor.
Kablo yönlendirmelere sahip gövde, alüminyum malzemeden üretilmiş. Ayrıca klavye manyetik bilek desteğine sahip. 1000 Hz tepki süresine sahip mekanik klavye, 5 adet farklı profile destek veriyor. Sağ üst köşede bulunan dijital tekerlekle birlikte profiller arası geçiş yapmak mümkün. Dijital tekerleğe birçok farklı fonksiyon atamak mümkün. Razer BlackWidow V3 150 Euro fiyat etiketiyle birlikte satışa çıkacak. Numerik tuş takımına ve dijital tekerleğe sahip olmayan BlackWidow V3 Tenkeyless modeli ise 110 Euro fiyat etiketine sahip.
Oyun
Next-Gen NBA 2K21 videosu yayımlandı
NBA 2K serisinin son oyunu olan NBA 2K21 geçtiğimiz ay piyasaya sürülmüştü. 2K bugün yeni nesil konsollarda boy gösterecek 2K21 için bir oyun içi video yayımladı. Video oldukça etkileyici gözüküyor.
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NBA 2K21, önceki serilere çok büyük yenilikler getirmediği için olumsuz eleştiriler almıştı. Ancak oyunun yeni nesil versiyonu en azından grafik anlamında yenilikler sunuyor. Oyunun genel grafik kalitesi büyük bir gelişim göstermiş, ancak seyircilerin ve korttaki diğer unsurların gerçeğe oldukça yaklaşması daha da etkileyici gözüküyor. Grafik kalitesi gelişiminde şirket oldukça iyi çalışmış, sadece en ünlü oyuncuların görünümleri değil, daha az tanınan oyuncuların görünümleri ile de oldukça uğraşılmış.
Oyun
Watch Dogs: Legion çapraz platform özelliğini destekleyecek!
Watch Dogs: Legion, çıkışına bir aydan az bir süre kala yeni detaylar vermeye devam ediyor. Oyunun yeni nesilde çapraz platform özelliğini destekleyeceği öğrenildi.
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Watch Dogs: Legion oyuncuları cihaz değiştirse de kayıt dosyalarına kaldıkları yerden ulaşabilecekler!
Sonbahar mevsimi oyun dünyası için oldukça hareketli geçmeye devam ediyor. Bu döneme önemli iki markasının yeni üyelerini çıkaracak Ubisoft, Watch Dogs: Legion oyunu ile alakalı yeni detaylar sundu. Hikaye odaklı bir oyun olmasına rağmen çok oyunculu modu da olacak olan yapım, yeni nesilde çapraz platform desteğini oyuncularına sunacak. Yapımcı Lathieeshe Thillainathan yaptığı açıklama ile oyuncuların çok oyunculu modda kaydettikleri ilerlemelerin kullandıkları cihazlardan bağımsız olacağını belirtti. Böylelikle konsol bilgisayar arası veya konsollar arası değişiklik yapan oyuncular, daha önceki cihazlarında kaydettikleri çok oyunculu mod ilerlemelerini yeni cihazlarında da kullanabilecekler.
Yeni nesil konsolların çıkışı ile birlikte önemi artan bu özellik bazı firmaların daha fazla para kazanma isteği nedeniyle farklı yollarda dahi kullanılmıştı. NBA 2K21 oyununda da benzer bir durum ortaya çıkarken, firma 100 dolarlık Mamba Edition‘ı almayan oyunculara bu özelliği sunmayacağını duyurmuştu. Öte yandan 20 dakikalık oldukça sert havanın hakim olduğu bir adet oynanış videosunun da çıktığı oyun, 29 Ekim 2020 tarihinde oyuncuları karşılayacak. Farklı mekanikleri ile oyuncularda meraka neden olan yapım, eski nesil, yeni nesil ve PC için piyasaya sürülecek.
Oyun
Payday 3, Unreal Engine oyun motoru ile geliştirilecek!
Payday 3, resmi olarak onaylandı. Sevilen aksiyon, soygun serisinin yeni üyesi Payday 2‘nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuru ile açıklandı.
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Hayranlara Payday 3 müjdesi!
Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Payday, serinin üçüncü oyunu ile birlikte tekrar hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Overkill Software tarafından geliştirilen ve 7 yıldır aktif olarak oynan Payday 2‘nin ardından, serinin üçüncü oyunundan ilk bilgiler de ortaya çıktı. Payday 2 resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım ile geleceği onaylanan oyun, Unreal Engine oyun motoru ile geliştirilecek. Kullanılacak oyun motorunun Unreal Engine 4 mü veya 5 mi olacağı henüz açıklanmaz iken, tahminler yeni nesil Unreal Engine 5 motorunun bu oyun için kullanılacağı yönünde.
ACCESS: PAYDAY TWITTER MAN
MEMBER COUNT: 100,000
REQUEST RECEIVED, ACCESSING CRIMENET…
CONNECTING…
ONLINE.
TIME: 13:37
STATUS PAYDAY 3
☑️CONFIRMED
☑️DESIGN PHASE
☑️RELEASE DATE TBA
☑️UNREAL ENGINE pic.twitter.com/fqnWYEaCSg
— PAYDAY 2 💰 (@PAYDAYGame) October 3, 2020
2022 veya 2023 yılları arasında çıkış yapacağı öğrenilen Payday 3, serinin hayranlarında büyük bir mutluluğa sebep oldu. 7 yıl önce çıkmasına rağmen hala aylık 20 bin ile 60 bin arası aktif oyuncu rakamlarına ulaşan Payday 2‘nin başarısı, bu yolda önemli bir etken olmuş gibi gözüküyor. Öte yandan 2018 yılında The Walking Dead oyunu ile istediği başarıyı elde edemeyen firma, 2019 yılı içerisinde küçülmeye dahi gitmişti. Hayranlarına kendilerini affettirmek ve mali anlamda düzlüğe çıkmak isteyen ekip, yeni oyunu ile birlikte özlediği başarıları tekrardan kazanabilir. Şu an için yayınlanan görsel ve Twitter paylaşımı dışında detaylı bilgiye sahip olmadığımız oyunun, ilerleyen günlerde yeni detaylar ile ortaya çıkması sürpriz olmayabilir.