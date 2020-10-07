Razer BlackWidow V3 mekanik klavye tanıtıldı

Oyuncu ekipmanları denince akla ilk gelen firmalardan Razer, kablolu yeni mekanik klavyesini tanıttı. Geçtiğimiz ay BlackWidow Pro kablosuz mekanik klavyesini tanıtan şirket, şimdi de Razer BlackWidow V3 kablolu mekanik oyuncu klavyesini tanıttı.

İlginizi çekebilir: Lenovo Thinkpad X1 Carbon 2021 modeli sızdırıldı!

reklam

Razer BlackWidow V3 kablolu mekanik oyuncu klavyesi neler sunuyor?

Yeni tanıtılan BlackWidow V3, kablosuz model BlackWidow Pro’yla oldukça benzer özelliklere sahip. Mekanik klavyede Razer’ın kendi ürettiği 80 milyon basım ömrüne sahip mekanik anahtarlar kullanılıyor. Daktilo benzeri yüksek tuş sesi isteyenler için yeşil anahtar, daha sessiz tuş sesi isteyenler için sarı anahtar olmak üzere iki farklı mekanik anahtar seçeneği oyunculara sunulmuş. Razer’ın imzası olan Chroma RGB aydınlatmaya sahip klavye, önceki versiyona göre daha parlak bir aydınlatmaya sahip. Tuş baskılarında özel bir teknik kullanıldığını söyleyen Razer, yüzlerce saat kullanımda bile baskıların silinmeyeceğini vaat ediyor.

Kablo yönlendirmelere sahip gövde, alüminyum malzemeden üretilmiş. Ayrıca klavye manyetik bilek desteğine sahip. 1000 Hz tepki süresine sahip mekanik klavye, 5 adet farklı profile destek veriyor. Sağ üst köşede bulunan dijital tekerlekle birlikte profiller arası geçiş yapmak mümkün. Dijital tekerleğe birçok farklı fonksiyon atamak mümkün. Razer BlackWidow V3 150 Euro fiyat etiketiyle birlikte satışa çıkacak. Numerik tuş takımına ve dijital tekerleğe sahip olmayan BlackWidow V3 Tenkeyless modeli ise 110 Euro fiyat etiketine sahip.