Raspberry Pi’nin 5 Yılda 12.5 Milyondan Fazla Kart Sattığı Açıklandı

Resmi Raspberry Pi dergisi orijinal Pi’nin çıktığı 2012 yılından bu yana toplamda 12.5 milyondan fazla sattığını açıkladı.

The MagPi dergisinin açıklamasına göre Raspberry Pi satışları Commodore 64 satışlarını geçmiş. Bu da Pi’yi Apple Macintosh ve Microsoft Windows PC’den sonra en çok satan üçüncü çok amaçlı bilgisayar yapıyor. Her ne kadar 64’ten farklı Commodore modelleri de olsa bu Pi için önemli bir adım.

En son çıkan Pi 3B modeli %30 ile en çok satan Pi kartı olma özelliğini taşıyor. İkinci sırayı ise %23 ile Pi 2B ve Pi B modelleri paylaşıyor. Üçüncü sırada %15 ile Pi B+ modeli yer alıyor.