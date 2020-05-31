Yeni Samsung Galaxy Watch modelleri FCC onayı aldı!

Samsung, geçen yıl spor odaklı Galaxy Watch Active ve Watch Active 2 modellerini piyasaya sürmüştü. Ancak şirketin şimdiye kadarki geleneksel bir saate benzeyen tek seçeneği, iki yıl önce duyurulan Galaxy Watch modeliydi. Bu açığı kapatmak isteyen firmanın, yeni modelleri yolda.

FCC’nin web sitesinde ortaya çıkan dört yeni Galaxy Watch modelinin ikisi LTE bağlantılarını destekliyor. 45mm boyutlu SM-R845U ve 41mm boyutlu SM-R855U modelleri muhtemelen e-SIM teknolojisi ile LTE desteği sunacak. Yalnızca Wi-Fi bağlantılarını destekleyen modeller ise 45mm boyutlu SM-840 ve 41mm boyutlu SM-R850 olacak. Kalp atış sensörünün bulunduğu arka görüntüleri bulunan modellerin klasik saat formunda olacakları görülüyor. Bunlara ek olarak sızan çizimde saat kasasının çelik materyalden meydana geldiği de belirtilmiş.

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Sızan arka kapak çiziminde yer alan detaylara göre SM-R845 modeli Gorilla Glass DX ekran koruma camı, 5 ATM basınç değerine kadar suya karşı koruma, dahili GPS ve LTE desteği ile gelecek. Ortaya çıkan kablosuz ağ sertifikalarına göre yeni duyurulacak Galaxy Watch modelleri, düşük enerji tüketimli Bluetooth, 802.11 b/g/n Wi-Fi (yalnızca 2.4GHz), WCDMA ve LTE bantlarını destekleyecek.

FCC belgelerinde cihazların donanım ve tasarımlarına ait bilgiler bulunmuyor, fakat SamMobile’a göre Samsung’un yeni saatlerinde dönen çerçeveler geri gelecek. Önceki Watch Active modelinde de yalnızca dijital dönebilen çerçeveye yer veren Samsung bu modelde eskiye döneceğe benziyor.