Raijintek Ophion Evo ITX Kasa

Raijintek firması öncelikli olarak kasaları ve soğutma sistemleriyle biliniyor. Firmanın Orcus 240 adlı su soğutma sistemini kısa süre önce incelemiştik. Bu kez ufak boyutlarına rağmen donanım desteği açısından iddialı olan Ophion Evo kasası bizlerle. Uygun fiyatlı kasa buna rağmen tavlanmış cam kapaklar içeriyor. Ophion modeline kıyasla yüksekliği biraz daha fazla olan Evo versiyonu test merkezimizdeydi.

Klasik karton koliyle gelen ürünün iyi biçimde korunması şart çünkü ne de olsa çift tavlanmış cam dahil ve kırılma riski can sıkıyor. En azından cam olduğuna dair belirtici bir etiket eklenmiş. İç kısımda kalın süngerlere yer verilerek darbe etkisi düşürülmüş.

Kasa ile gelen aksesuarlar kablo düzenleme kementleri, darbe emici süngerler, Türkçe dahil çok dilde kurulum rehberi ve yeterli sayıda montaj vidaları.

Kasa son derece etkileyici bir görünüme sahip. Buna olanak verense parmak vidalarda sabitlenmiş tavlanmış cam kapaklar ve alüminyum kaplamalar. Kasa içi ve yerleştirilecek donanımlar net biçimde görülebiliyor. Genişlik 174, yükseklik 290 ve derinlik 375 mm. Evo olmayan modelin farkı 245 mm ile sınırlanan yükseklik.

Kasanın altında kolay biçimde çıkarılıp temizlenebilen mıknatıslı tip toz filtresi yer alıyor. Alt ve arka kısımlarda 0.8 mm kalınlıklı SPCC çelik malzeme kullanılmış. Yanlara ve öne 2 mm kalınlıklı alüminyum paneller vidalanmış. 3.56 kg boş ağırlık hiç de fazla değil. Tabanda kauçuk tip titreşim kesici dört ayak var.

Fırçalanmış alüminyum ön panel son derece sade ve şık. Güç butonu, arkasına gizli durum LED’leri, standart tip ve Type-C iki ayrı USB 3.0 portu bulunuyor. Herhangi bir optik sürücüye yer yok. Tavlanmış cam kapakların kalınlığı 3 mm.

Üst kısımda geniş bir havalandırma mazgalı var. Tepede duran toz filtresi mıknatıs kaplamalı ve kolayca temizlenebiliyor. Tepeye tek ya da çift 120 mm fan ya da 120/240 mm su soğutma radyatörü takılabiliyor. Zaten Evo versiyonda daha fazla olan yüksekliğin ana getirisi radyatöre izin vermesi. Aksi durumda Evo olmayan versiyon yeterli gelecek.

Kasanın içi beklenenden geniş görünüyor. Soldaki alana PS2 tip güç kaynağı, sağdaki alana ITX anakart yerleştiriliyor. Aynı zamanda arzu edenler tabana 120 mm fan ekleme şansına da sahip. Burada dikkat çeken faktör PCIe x16 tip uzatma kablosu çünkü ekran kartı anakartın arkasında kalıyor.

Ekran kartı için ayrılan alana başka bir donanım yerleştirilemiyor. Uzatma kablosunun ucunda dişi tip PCIe x16 yuvası var. En fazla 330 mm uzunlukta ekran kartı yerleştirilebiliyor. Ön panelden gelen USB 3.0 portları, güç butonu ve LED kabloları anakarta ulaştırtılmak zorunda. Anakart arkasındaki pencere sayesinde işlemci soğutucusu değiştirmek kolaylaşıyor.

Ekran kartı montajı son derece kolay. Ekran kartını takmadan önce arka kısmına koliden çıkan süngerleri yapıştırmayı eksik etmeyin. Aksi durumda kart sallanarak metal kasaya temas edebilir ve kısa devre sonucu yanabilir! Ekran kartı açısından genişlik sınırı 58 mm ve yükseklik sınırı 161 mm. Su soğutma olduğunda ekran kartı yüksekliği 135 mm’yi aşamıyor.

Ön panel arkasında çift 2.5 inç HDD/SSD alanı gizli. Monte etmek için altta ve üstte ikişer vida sökmeniz yeterli. Ardından kutudan çıkan montaj vidalarını disklere takmak ve bu özel deliklere yerleştirip diski sağa çekmek yetiyor. Kauçuk ara bağlantılar aynı zamanda disk titreşiminin ses yapmasını engelliyor.

PSU montajını sonra bırakmakta fayda var. İç kısma yerleştirdikten sonra alttan dört vidayla sabitlemek son derece kolay. Alta fan eklemek istemeyenler bu alana çift 2.5 inç HDD/SSD ya da tek 3.5 inç HDD ekleme olanağına sahipler.

Kasanın arka kısmında AC güç girişi var ve kasa içi kabloyla öndeki PSU altına ulaşıyor. Anakart ve varsa ekran kartı portlarına erişim sorun değil. Üstte görülen ekran kartıyla takılacak tavlanmış cam arasında belirli bir mesafe var. Böylece serin hava çekebiliyor. Kasa arkasına sıcak hava üfleyen ekran kartlarını öneriyoruz.

Anakart, soğutucu ve PSU eklendikten sonra kasa içindeki boş alan ciddi anlamda azalıyor. Bu yüzden mutlaka modüler tip PSU kullanmanızı ve kısa tipleri seçmenizi öneriyoruz. Kasanın izin verdiği en yüksek işlemci soğutucusu 90 mm olabiliyor. PSU ve işlemci soğutucusu da benzer biçimde tavlanmış cam kapaktan serin hava çekiyor ama alta fan eklerseniz akış çok daha iyi olabilir.

Son zamanların modası olan RGB LED’li donanımlar seçilerek eşsiz bir görünüm elde edilebilir. Zaten cam kapaklı kasalar bu amaca hizmet ediyor. Görüldüğü gibi daha kısa ve modüler bir PSU ile durum çok daha iyi. Bellekler ve ekran kartı da RGB LED’li seçilirse kasanızı görmek için sıraya girenlerin olacağını söyleyebiliriz! Normal versiyon için 120, Evo versiyonu içinse 125 Avro fiyat biçilmiş durumda. ITX anakart kullanarak güçlü ve gösterişli bir oyun PC’si toplamanıza olanak veriyor.