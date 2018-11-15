Sony Xperia XZ2 Premium Android 9 Pie güncellemesini alacak

Sony geçtiğimiz ay Xperia ZX2 Premium modeli için Android 9 Pie’ın geleceği sözünü vermişti. Bu ay içinde de diğer üç model için güncellemeleri başlattı. Bu modeller Xperia XZ Premium, Xperia XZ1ve Xperia XZ Kompakt olarak biliniyor.

Sony Xperia XZ2 Premium için ekran görüntüsü ortaya çıktı!

Üç model için güncellemeler planlandığı gibi ilerlemese de Japon telefon üreticisi, XZ2 Premium modeli içinde verdiği sözü tuttu. Buna göre gelecek ay bu model de Android 9 Pie güncellemesini almaya başlayacak.

Bir Sony bloğuna göre, güncellemeler zaten başladı. Bu blogta güncellenmiş cihazdan bir ekran görüntüsü yer alıyor. Bu ekran görüntüsünde, cihazın Android 9 Pie olduğu açıkça görünüyor. Lakin güncelleme için henüz ayrıntılı bilgiler paylaşılmadı. Bu nedenle gelen bu güncelleme ile cihazda ne gibi yenilikler olacak bilinmiyor.

Bu güncellemenin ülkemizde ne zaman başlayacağı konusunda da bir bilgi paylaşılmamış durumda. Lakin gerçek zamanlı olarak güncellemelerin Aralık ayında yurt dışı ile birlikte ülkemizdeki cihazlara da gelmesi bekleniyor.