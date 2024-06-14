Ünlü çip üreticisi Qualcomm, yeni Snapdragon X Elite/Plus işlemcilerine entegre edilen Adreno X1 GPU hakkında detayları açıkladı. Bu işlemciler, önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek olan Windows on Arm dizüstü bilgisayarların kalbi olacak.

Adreno X1 neler sunuyor?

Adreno X1, Qualcomm’un Windows on Arm sistemleri için özel olarak tasarlanmış grafik işlem birimlerinin ilk neslini temsil ediyor. “X1” tanımı, ilk nesli ifade ediyor ve gelecekteki yinelemelerin Adreno X2, X3 gibi benzer bir adlandırma şemasıyla devam etmesi bekleniyor.

X1’in “X1-85” olarak adlandırılan en yüksek konfigürasyonu, toplam 1536 FP32 ALU (Aritmetik Mantık Birimleri) ile 6 adede kadar gölgelendirici çekirdeğine sahip. Bu, döngü başına 96 doku birimini işlemesine ve 4,6 TFLOPS’a (saniyede trilyon kayan nokta işlemi) kadar en yüksek performansı sunmasına olanak tanıyor. Ek olarak, saniyede 72 milyon piksel gibi etkileyici bir veriyi işleyebiliyor. Qualcomm, Adreno X1-85’i Intel’in 8 Xe çekirdekli Core Ultra 7 155H mobil işlemcisiyle karşılaştırıyor. X1-85’in, çeşitli oyunlarda Intel’in GPU performansıyla eşleşebileceği ve hatta onu geçebileceği iddia ediliyor. Ancak, oyun ayarları ve test platformlarıyla ilgili spesifik ayrıntılar açıklanmadı.

Adreno X1, DirectX 12.1 (Shader Model 6.7), DirectX 11, Vulkan 1.3 ve OpenCL 3.0 gibi ana akım grafik API’leriyle uyumlu. Bu geniş uyumluluk, geliştiricilerin çok çeşitli uygulamalar için X1’in yeteneklerinden yararlanabilmesini sağlayacak.

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Qualcomm, oyun optimizasyonunu ve sürücü güncellemelerini yönetmeye yönelik özel bir uygulama olan “Adreno Kontrol Paneli”ni de tanıttı. Kullanıcı kontrolüne ve sürekli iyileştirmeye odaklanan bu uygulama, Qualcomm’un Adreno X1’in performansını zaman içinde iyileştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Şirket, en az ayda bir güncelleme sözü veriyor.