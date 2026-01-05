Honor Magic 8 Pro Air, resmi olarak doğrulanmamış olsa da markanın tepe yöneticisinden gelen tek bir paylaşım sayesinde teknoloji dünyasının odağına yerleşti. Honor Başkanı Fangfei’nin Weibo’da paylaştığı görselde yer alan “Pro” ve “Air” ibareleri, yeni bir modelin çok yakında sahneye çıkacağına işaret ediyor. İşte Honor Magic 8 Pro Air özellikleri!

Honor Magic 8 Pro Air özellikleri neler?

Honor Magic 8 Pro Air, sızıntılara göre markanın şimdiye kadarki en ince ve kompakt üst segment modellerinden biri olacak. 6,31 inç boyutundaki ekran, LTPO OLED panel teknolojisiyle gelecek ve 1.5K çözünürlük sunacak. Ekran tarafında ultrasonik parmak izi sensörünün tercih edilmesi, cihazın doğrudan amiral gemisi sınıfına konumlandığını gösteriyor.

Honor Magic 8 Pro Air gücünü MediaTek’in yeni nesil Dimensity 9500 yonga setinden alacak. Bu işlemci, performans ve enerji verimliliği dengesine odaklanan yapısıyla dikkat çekiyor. Türkiye pazarı açısından bakıldığında, bu tercih Honor’un Qualcomm dışındaki güçlü alternatiflere yönelme stratejisini net biçimde yansıtıyor.

Magic 8 Pro Air batarya tarafında da iddialı bir tablo çiziyor. Ultra ince tasarıma rağmen 5500 mAh kapasiteli bir bataryanın kullanılması bekleniyor. 80W hızlı şarj desteği sayesinde cihazın kısa sürede yüksek doluluk seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu değerler, günlük kullanımda kullanıcıyı priz bağımlılığından uzak tutmayı hedefliyor.

Honor Magic 8 Pro Air kamera özellikleri henüz netleşmiş değil. Ancak Magic serisinin genel çizgisi göz önüne alındığında, fotoğraf ve video performansının segment ortalamasının üzerinde olacağı düşünülüyor. Yazılım tarafında ise MagicOS 10 işletim sistemiyle gelmesi beklenen cihazın, metal çerçevesi sayesinde dayanıklılık algısını güçlendirmesi hedefleniyor.

Magic 8 Pro Air için paylaşılan son sızıntılar, cihazın yaklaşık on gün içinde Çin’de tanıtılabileceğini gösteriyor. Lansman öncesinde tasarımı ortaya koyan resmi paylaşımların başlaması beklenirken, renk seçenekleri arasında Tüy Beyazı, Gölge Siyahı, Açık Turuncu ve Peri Moru bulunuyor. Türkiye’ye ne zaman geleceği henüz bilinmese de, bu modelin pazarda dikkat çekmesi sürpriz olmayacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Honor Magic 8 Pro Air, ince tasarımı ve iddialı donanımıyla Türkiye’de güçlü bir alternatif olabilir mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!