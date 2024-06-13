Global olarak tanıtıldığı günden bu yana HUAWEI Pura70 Ultra kullanan Eren, bir aylık süre boyunca telefon ile geçirdiği vakitte olan tecrübe ve deneyimlerini bu videoda aktarıyor. Peki siz Eren’in deneyimleri ve HUAWEI Pura70 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

HUAWEI Pura70 Ultra kutu açılışı: https://youtu.be/XtwT_wH_y0k

HUAWEI Pura70 Ultra inceleme: https://youtu.be/HBVSOu6StoA

HUAWEI Pura70 Ultra nasıl fotoğraf ve video çekiyor?: https://youtu.be/1hz5vKGrFP4

HUAWEI Pura70 Ultra vs iPhone 15 Pro Max: https://youtu.be/rZ9myW-u1qU

HUAWEI Pura70 Ultra oyun performansı: https://youtu.be/TdhUPdCPrBU

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