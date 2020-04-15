Donanım
Qualcomm’dan katlanabilir ekranda parmak izi ortaklığı!
Qualcomm bugün itibarıyla Dünya’nın en büyük LCD, OLED ve katlanabilir ekran paneli üreticileri arasında bulunan BOE ile ortaklığa gittiğini açıkladı. Söz konusu ortaklık ile birlikte katlanabilir ekranlara 3D sonik parmak izi okuyucular entegre edilmesinin yolu açılmış oldu.
Qualcomm ve BOE, gerçekleştirdikleri ortaklık ile akıllı telefon üreticilerine paket ekran ve parmak izi okuyucusunu tek pakette sunan çözümler vadedecek. Ayrıca üreticilerin maliyetlerini düşürmek ve cihaza özel tasarımlar sağlayarak kolay entegrasyon sunmayı planlıyor. Böylece telefon üreticileri tüm Ar-Ge sürecinden kendilerini kurtarmış olacaklar.
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Yapılan duyuruya göre bu ortaklıktan doğan ilk ürünleri yılın ikinci yarısında görmemiz mümkün olacak. Bunlara ek olarak Qualcomm ve BOE, gerçekleştirdikleri ortaklık ile akıllı telefon paneli üretiminin ötesine geçerek IoT (Nesnelerin interneti) odaklı sistemler geliştirmekte istiyor.
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Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone 90W hızlı şarj desteği ile geliyor!
Lenovo Legion oyuncu telefonu dünyanın en hızlı kablolu şarj desteği ile geliyor. 90W‘lık hızlı şarj desteği olan oyuncu telefonu gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alacak!
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Lenovo Legion oyuncu telefonu neler sunuyor?
Lenovo, geçtiğimiz sene Nisan ayında amiral gemisi olan Lenovo Z6 Pro modelini duyurmuştu. Ancak marka, 2020 senesinde henüz bir akıllı telefonunu duyurmadı. Son raporlara göre, Legion serisinin oyuncu telefonunun Lenovo markasının bu sene çıkartacağı ilk telefon olma ihtimali bir hayli yüksek. İsminden de anlaşıldığı üzere (Legion gaming phone) Legion serisinin akıllı telefonu, oyun merkezli bir telefon olacak. Lenovo, yaptığı son açıklamada bu telefonun 90W hızlı şarj özelliği ile şu ana kadarki en hızlı şarj desteğine sahip akıllı telefon olacağını duyurdu.
Şu an için Oppo‘nun 65W‘lık SuperVOOC 2.0 teknolojisi, kullanılabilir olanlar arasında dünyanın en hızlı şarj teknolojisi olarak biliniyor. Xiaomi ve Vivo‘nun da bağımsız olarak 100W ve 120W hızlı şarj testleri yaptığını bilmekteyiz, ancak herhangi biri henüz genel kullanıma açılmış değil.
Lenovo‘nun 90W‘lık şarj teknolojisi, markalar arasındaki hızlı şarj rekabetinde çıtayı arttıracak gibi görünüyor. Markanın şu anki rakibi Oppo‘nun SuperVOOC 2.0 teknoljisi 4,000mAh‘lik bir pili yarım saatte şarj edebiliyorken, Lenovo’nun 90W‘lık şarj teknolojisinin aynı batarya üzerindeki sonuçları merak ediliyor. Şu an için cihazın batarya kapasitesi bilinmiyor ancak söylentiler 5,050mAh olacağı yönünde. Ayrıca Legion oyuncu telefonunda, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerinin olması bekleniyor.
Cihazın özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi bulunmasa da geçtiğimiz ay sızdırılan prototip bilgilerinden yola çıkarak, cihazın arka tarafında LED entegre edilmiş “LEGION” logosunun yer aldığı metalik kasa yapısı, üç adet kamera, sıvı soğutma sistemi, çentiksiz ekran ve oyunlarda kullanılması için köşe buttonlarının olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung, Google için yonga seti üretebilir
Samsung, kendi ürettiği Exynos yonga setleri için yeni bir müşteriye sahip olmaya çok yakın. Paylaşılan bilgiye göre şirket, Google için özel yapılandırılmış Exynos işlemciler üretebilir.
Güney Koreli teknoloji şirketi, sektörün birçok alanında yer almaya ve üretmeye devam ediyor. Özellikle akıllı telefon pazarında kendisini dışında pek çok markaya ekran, yonga seti gibi ürün satışı yapıyor. Şu anda sektördeki pek çok akıllı telefon üreticisi, doğrudan ya da dolaylı olarak Samsung ile iş birliği içinde olduğunu söyleyebiliriz.
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Son zamanlarda şirketin üretmiş olduğu Exynos işlemcileri, rakibi Qualcomm’un Snapdragon modellerinden daha düşük performans göstermesi gibi birçok sorun ortaya çıktı. Durum böyle olunca kullanıcılar, Exynos üretiminin durdurulması ve akıllı telefonları için Qualcomm yonga seti kullanılması konusunda Samsung’a baskıda bulundular. Tüm bunlara rağmen Samsung, kendi işlemcisinden vazgeçmeye niyetli değil.
Paylaşılan rapora göre Samsung’un, Google için özel bir çipin geliştirilmesi konusunda bir ortaklık anlaşması imzaladığı belirtiliyor. Bu yonga setinin bir hayli güçlü olacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.
Yeni Exynos yonga, Samsung’un 5nm LPE üretim teknolojisine dayanacak. Toplam 8 çekirdek içerecek olan Exynos işlemcide 2 adet Cortex A78, 2 adet Cortex A76 ve 4 adet Cortex A55 çekirdekleri kullanılacak.
Google’ın, Samsung tarafından istemiş olduğu yeni yonga setini hangi ürünlerde kullanacağı henüz netlik kazanmadı. Teknoloji devi, söz konusu işlemciyi telefon, tablet ya da notebook tarafında değerlendirebilir.
Akıllı Telefonlar
MediaTek, performans testlerinde hile mi yapıyor?
Daha önce pek çok akıllı telefon üreticisinin performans testlerini yanıltarak, cihazların günlük koşullarda sürekli olarak veremeyeceği performans değerlerini gösterdiğine şahit olmuştuk. Birkaç marka özelinde yaşanan bu durum son olarak MediaTek işlemcilerinin genelinde ortaya çıktı.
Anandtech tarafından Helio P95 işlemcisini kullanan Oppo Reno 3 ile Dimensity 1000L işlemcisini kullanan Reno 3 Pro cihazlar üzerinde yapılan testlerde MediaTek işlemcilerin performans testlerini yanıltarak yüksek skorlar elde ettiği ortaya çıktı. İki cihaz arasında yapılan testlerde Reno 3 Pro modelinin Reno 3 modelinden yüksek skorlar elde etmesi şaşkınlığa neden oldu. Bunun sebebi ise Helio P95’in 2 adet Cortex A75 çekirdeğine sahip olmasına karşın, Dimensity 1000L’nin 2 nesil daha sonra piyasaya çıkan 4 adet Cortex A77 çekirdeğine sahip olmasıydı.
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Testlerde şaşırtıcı sonuçlar elde eden araştırmacılar, PCMark performans testinin üreticiler tarafından tanımlanamayan bir sürümü ile Oppo Reno 3 modelini teste tabi tuttuklarında %30 ile %75 oran aralığında bir performans düşüşleri gözlemlenmiş. Oppo Reno 3 Pro modelinin Snapdragon 765G işlemcili versiyonu ile yapılan testlerde ise herhangi bir performans düşüşü gözlemlenmemiş. Bu durum sonrasında işlemcinin çekirdek yönetim yazılımları içinde araştırmalar gerçekleştirilmiş. Bu araştırmalar sonucunda ise işlemcinin testler sırasında “Spor Modu” adı verilen performans moduna geçirildiği fark edilmiş.
Aynı testleri Oppo haricinde markalar üzerine de uygulayan araştırmacılar MediaTek işlemciye sahip tüm modellerin aynı hileye başvurduğunu orta çıkardı.
MediaTek konu ilgili ne dedi?
Bunlara ek olarak MediaTek, söz konusu performans modlarını kapatmanın üreticinin elinde olduğunu belirtiyor. Yapılan uygulamanın standartlara uygun olduğunu belirten firma Anandtech’i eleştiriyor. MediaTek aynı zamanda testlerde görünenin aksine rakip firmalarında aynı uygulamalara sahip olduğu iddiasını ortaya attı.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!