Qualcomm, video performansını arttırmak için Imint ile anlaştı

Motorola, geçtiğimiz gün yenilenmiş Moto E6s‘yi tanıttı. Telefon, eylül ayında Hindistan‘da piyasaya sürülen E6s‘lerdan farklı bir şekilde geliyor. Cihaz Moto E6 Plus‘tan da farklı yeni bir model olarak tanıtıldı.

İlginizi çekebilir: Redmi K30 Pro lansman tarihi açıklandı!

Yenilenmiş Moto E6s hangi özelliklere sahip?

Öncelikle değişmeyen özelliklerle başlayalım. Yeni E6s, 720×1520 piksel çözünürlüğüne sahip, 6.1 inçlik HD IPS ekrana sahip. Telefonun gövdesi plastik bir malzemeden yapılmış ve bunun haricinde cihaz su geçirmez bir tasarım ile geliyor. E6s, Helio P22 yonga setini kullanacak. Ayrıca Android 9.0 Pie sürümü ile kutudan çıkacak. Cihazda 2 GB RAM bulunacak fakat bu RAM Android bir telefon için oldukça az görünüyor.

Motorola Moto E6s, 32 GB depolama alanına sahip olacak. Bu az gibi görünse de microSD kart desteği ile bu alanı yükseltebilmeniz mümkün. Cihazın arka tarafına gelicek olursak 13 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve 1080p/30fps video çekimi yapabilen bir ana kamera bulunuyor. Bunun haricinde bokeh efekti için kullanabileceğiniz bir derinlik sensörü var. Ayrıca Motorola logosu şeklinde görünen bir parmak izi okuyucusu da arka tarafta bulunmakta. En sınırlayıcı değişikliklerden biri ise 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı seçeneğinin bu telefonda bulunmaması.

Yeni Moto E6s, eski sürüm E6s ve E6 Plus gibi 8 MP selfie kamera yerine 5 MP selfie kamerasına sahip. Bir diğer önemli değişiklik ise 3000 mAh pile sahip olan cihazın sadece 5W ile şarj olabilmesi. Cihazın şarj işlemi microUSB üzerinden gerçekleşiyor.

Moto E6s, önümüzdeki haftalarda Latin Amerika, Avrupa ve Asya‘da piyasaya sunulacak. Cihazın renk seçenekleri, mavi ve kırmızı olmak üzere iki çeşit olacak. Fiyatlandırma konusu ise henüz belirsiz durumda.