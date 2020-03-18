Akıllı Telefonlar
Qualcomm, video performansını arttırmak için Imint ile anlaştı
Mobil işlemci denilince akla gelen en önemli firmaların başında gelen Qualcomm, cep telefonlarının video performansını iyileştirmek istiyor. Bu amaçla İsveç’in önde gelen firmalarından Imint ile anlaşan firma bu konuda yeni çözümler geliştiriyor.
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Qualcomm işlemciler Vidhance modlarını kullanacak.
Vidhance isimli algoritma ile daha stabil bir kamera performansı vadeden Imint firması, Xiaomi, Oppo, OnePlus gibi firmaların yanı sıra artık Qualcomm ile de iş birliği yapacak. Imint cephesinden yapılan açıklamada, Qualcomm ile birlikte artık video analiz ve geliştirme işinde beraber çalışacakları ve kendi çözümlerini Qualcomm‘un teknolojilerine entegre edecekleri aktarıldı. Aynı zamanda kendi teknolojilerinin daha iyi hale gelmesi için de ortaklık sağlanacak. Android telefonlar için oldu olası sorun olan video performansı konusunda adım atmak isteyen Firma, işlemcilerine Vidhance kullanabilme yeteneği getirecek. Snapdragon 865 ile birlikte bu algoritma kullanılmaya başlanacak. Aynı zamanda Imint‘in yeni modu olan Vidhance Selfie Mode, Qualcomm‘un yapay zekasına entegre edilecek. Vidhance Selfie Mode kısaca, ön kamera da yapılan hareketli çekimler sırasında görüntü kaybını minimuma indirmek amacıyla geliştirildi. Stabil ve düzgün bir performans için donanımsal geliştirme yapan Qualcomm, artık Android telefonlarda yer alan video problemini de ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Öte yandan Imint, bir çok video çözüm olanağına sahip. Özçekim modu dışında sırasıyla, geniş açı, çoklu kamera (video çekim sırasında kameralar arasında ki geçişlerin stabil olması) ve dinamik bulanıklık azaltma gibi diğer modları da Qualcomm‘un kullanımına sunulacak. Bakalım bu donanımsal gelişim ileri zamanlarda çıkacak Android cihazlar için nasıl bir özellik olacak. Çift taraflı iyi sonuçları olan bu anlaşmanın ardından kameraların göreceği gelişimi merakla takip edeceğiz.
Akıllı Telefonlar
Motorola, yenilenmiş Moto E6s’yi tanıttı!
Motorola, geçtiğimiz gün yenilenmiş Moto E6s‘yi tanıttı. Telefon, eylül ayında Hindistan‘da piyasaya sürülen E6s‘lerdan farklı bir şekilde geliyor. Cihaz Moto E6 Plus‘tan da farklı yeni bir model olarak tanıtıldı.
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Yenilenmiş Moto E6s hangi özelliklere sahip?
Öncelikle değişmeyen özelliklerle başlayalım. Yeni E6s, 720×1520 piksel çözünürlüğüne sahip, 6.1 inçlik HD IPS ekrana sahip. Telefonun gövdesi plastik bir malzemeden yapılmış ve bunun haricinde cihaz su geçirmez bir tasarım ile geliyor. E6s, Helio P22 yonga setini kullanacak. Ayrıca Android 9.0 Pie sürümü ile kutudan çıkacak. Cihazda 2 GB RAM bulunacak fakat bu RAM Android bir telefon için oldukça az görünüyor.
Motorola Moto E6s, 32 GB depolama alanına sahip olacak. Bu az gibi görünse de microSD kart desteği ile bu alanı yükseltebilmeniz mümkün. Cihazın arka tarafına gelicek olursak 13 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve 1080p/30fps video çekimi yapabilen bir ana kamera bulunuyor. Bunun haricinde bokeh efekti için kullanabileceğiniz bir derinlik sensörü var. Ayrıca Motorola logosu şeklinde görünen bir parmak izi okuyucusu da arka tarafta bulunmakta. En sınırlayıcı değişikliklerden biri ise 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı seçeneğinin bu telefonda bulunmaması.
Yeni Moto E6s, eski sürüm E6s ve E6 Plus gibi 8 MP selfie kamera yerine 5 MP selfie kamerasına sahip. Bir diğer önemli değişiklik ise 3000 mAh pile sahip olan cihazın sadece 5W ile şarj olabilmesi. Cihazın şarj işlemi microUSB üzerinden gerçekleşiyor.
Moto E6s, önümüzdeki haftalarda Latin Amerika, Avrupa ve Asya‘da piyasaya sunulacak. Cihazın renk seçenekleri, mavi ve kırmızı olmak üzere iki çeşit olacak. Fiyatlandırma konusu ise henüz belirsiz durumda.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M21, 6000mAh batarya kapasitesi ile duyuruldu!
Bugün itibariyle Samsung’un Galaxy M20 modelinin devamı olarak duyurduğu, Galaxy M21 Hindistan’da piyasaya sürüldü. Serinin önceki telefonuna kıyasla ciddi yenilikler kazanan model, üçlü arka kamera kurulumu ve Android 10 ile kutudan çıkacak.
Bellek ve depolama konularıyla beraber iki farklı seçeneği bulunacak olan model, 4 GB / 128 GB ve 6 GB / 128 GB olmak üzere iki opsiyon ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. Firmanın, Realme 6 ve Redmi Note 9 Pro cihazlarına karşı duyurduğu söylenen M21, bahsettiğimiz modellere yakın bir fiyatla satışa sunulacak.
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48 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üç adet arka kamera bulunduran modelde, 20 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası tercih edilmiş. Telefonun en dikkat çeken özelliği ise, 6000 mAh değerinde 15W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryaya sahip olması gibi görünüyor. Ayrıca modelde parmak izi sensörünün arka kısımda konumlandırıldığını ve 3,5 mm’lik kulaklık girişi bulundurduğunu da ekleyelim.
Samsung Galaxy M21 tüm özellikler
- Ekran: 6.4 inç, FHD+ Super AMOLED
- İşlemci: Exynos 9611
- GPU: Mali-G72 MP3
- RAM: 4 GB veya 6 GB (LPDDR4X)
- Depolama: 64 veya 128 GB (UFS 2.1)
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi
- Batarya: 6.000 mAh (15W hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 10, One UI 2.0
- Ağırlık: 188 gram
- Kalınlık : 8.9 mm
Tüm bunlara ek olarak model için, Midnight Blue ve Raven Black adında iki farklı renk çeşidi bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Daha büyük ekranlı iPhone 9 Plus geliyor!
Bu yıl daha ucuz bir iPhone modeli duyurmaya hazırlanan Apple, teknoloji tutkunlarına bir sürpriz daha yapabilir. Apple kaynaklarından ortaya çıkan iPhone 9 Plus, uygun fiyata büyük ekranlı iPhone arayanlar için çözüm olacak!
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iPhone 9 Plus, uygun fiyatlı iPhone modeli arayanları sevindirecek!
Steve Jobs döneminde yıllık tek iPhone modeli duyurması ile eleştirilen Apple, aradan yıllar geçtikçe bu düzenini değiştirdi. Geçtiğimiz yıl Phone 11 serisiyle tam 3 yeni model duyuran marka, görünüşe göre bu yıl ürün grubunu daha da artıracak. 9to5Mac sitesinin haberine göre, iOS 14’e ait erken erişim kodlarında iPhone 9 Plus adlı yeni bir cihazın varlığı ortaya çıktı.
Bundan bir süre önce varlığı kesinleşen iPhone 9, uygun fiyatıyla iPhone SE’nin devam versiyonu olarak görülüyordu. iPhone 9 Plus ise giriş seviyesinde konumlandırılacak modelin daha büyük versiyonu olarak dikkat çekiyor. 5.5 inç ekrana sahip olduğu belirtilen Plus versiyonu, iPhone 11 serisinde kullanılan Apple A13 Bionic işlemci ile gelecek. Bunun yanı sıra fiziksel Touch ID butonu da cihazın özellikleri arasında yer alıyor.
Bu yıl Apple’ın iki adet ekonomik iPhone modeli geliştirmesinin altında ise ekonomik sebepler yatıyor. iPhone XR ve iPhone 11 modellerinin yüksek satış rakamlarına ulaşması, Apple’ın yönünü daha ucuz telefonlara kırmasına sebep olabilir. Ancak iPhone 9 serisinin eski bir tasarım felsefesi barındırmasının tüketici tarafında nasıl bir etki yaratacağı ise bilinmiyor. Son olarak yeni modellerin 3-7 Haziran tarihleri arasındaki WWDC 2020 etkinliğinde duyurulacağını belirtelim.