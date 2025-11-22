Son dönemde ChatGPT kullanıcılarının merakla beklediği özelliklerden biri nihayet tüm dünyada kullanıma sunuldu: Grup Sohbetleri. Peki bu yeni özellik gerçekten ne sunuyor ve nasıl kullanılacak? ChatGPT ile birden fazla kişinin aynı anda etkileşimde bulunabilmesi ne gibi avantajlar sağlıyor? Türkiye’de kullanıcılar için bu özellik ne kadar faydalı olabilir?

ChatGPT grup sohbeti özelliği geldi!

ChatGPT grup sohbeti özelliği, kullanıcıların aynı sohbet üzerinde birden fazla kişiyle etkileşimde bulunmasına olanak tanıyor. Bu özellik, aile, arkadaş veya iş çevresiyle birlikte plan yapmayı kolaylaştırıyor. Örneğin, bir akşam yemeği organizasyonu, seyahat planlaması veya iş toplantısı hazırlığı için ChatGPT grup sohbeti özelliği etkin şekilde kullanılabiliyor.

Özellik sayesinde bir sohbet grubuna 20’ye kadar kişi eklenebiliyor. Katılan kişiler kendi kullanıcı adı ve profil görselini ekleyerek, sohbet içerisindeki konuşmaları daha rahat takip edebiliyor. OpenAI, ChatGPT’nin grup sohbetinde ne zaman yanıt vereceğini ve ne zaman sessiz kalacağını belirleyerek, deneyimi doğal bir grup sohbetine yaklaştırıyor.

ChatGPT Grup Sohbeti Nasıl Kullanılır?

ChatGPT uygulamasını açın ve oturumunuz açık değilse giriş yapın. Sağ üst köşedeki kişiler simgesine dokunarak Grup Sohbetleri bölümüne ulaşın. Ardından “Grup Sohbeti’ni başlat” seçeneğine tıklayın ve davet bağlantısını oluşturun. Oluşturulan bağlantıyı davet etmek istediğiniz kişilerle paylaşın. Artık bağlantıya giren kişilerle birlikte ChatGPT grup sohbeti özelliğini kullanabilirsiniz.

Grup Sohbetleri, ChatGPT kullanıcılarına daha sosyal ve organize bir deneyim sunuyor. Sohbetleri hızlıca başlatıp, davet bağlantısıyla katılımcıları eklemek oldukça basit. Henüz bazı kullanıcılar bu özelliğe erişemeyebilir; çünkü OpenAI kademeli bir dağıtım yapıyor. Ancak çok yakında herkes bu yenilikten faydalanabilecek.

