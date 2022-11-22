Qualcomm, geçtiğimiz yıl tanıtılan Snapdragon 778G+’ın halefi olarak Snapdragon 782G Mobil Platformunu sessizce tanıttı. Snapdragon 778G+, artırılmış GPU ve CPU performansı ile Snapdragon 778G’nin halefi olarak tanıtılmıştı. Yeni Snapdragon 782G bunu geliştiriyor.

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782G, 778G + ‘daki 2.5GHz’e kıyasla 2.7 GHz’e kadar daha yüksek performans getiren Qualcomm Kryo 670 CPU’ya sahip ve bu da% 5 iyileştirme vaat ediyor. Şirket, Adreno 642L GPU’nun 778G+’ya kıyasla %10’a kadar daha hızlı olduğunu söylüyor. Diğer özellikler aynı kalıyor.

Qualcomm Snapdragon 782G’nin Öne Çıkan Özellikleri

2,7 GHz’e kadar 4 x Kryo 670 Performans CPU’su (A78 tabanlı), 1,8 GHz’e kadar 4x Kryo 670 Verimlilik CPU’su (A55 tabanlı)

TSMC 6nm süreci Süreç Teknolojisi

Dahili Qualcomm Snapdragon X53 5G modem-RF sistemi

3,7 Gpbs’ye kadar 5G hızları, 6 GHz altı: 100 MHz bant genişliği,

4×4 MIMO, Yukarı bağlantı: 2,9 Gbps’ye kadar

Qualcomm Adreno 642L GPU, OpenCL 2.0 FP, OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1

H.265 (HEVC), HDR10+, HLG, HDR10, H.264 (AVC), VP8, VP9

Qualcomm WSA8835’e kadar Qualcomm Aqstic akıllı hoparlör amplifikatörü, Qualcomm Hexagon Voice Assistant Accelerator, Qualcomm WCD9385’e kadar Qualcomm Aqstic ses codec’i, Qualcomm Aqstic ses teknolojisi

22MP’ye kadar üçlü kamera, 36MP + 22MP’ye kadar çift kamera, ZSL ile 64 MP’ye kadar tek kamera, 200MP’ye kadar tek kamera, Qualcomm Spectra 570L Görüntü Sensörü İşlemcisi (14 bit üçlü-ISP), 10 bit HDR HEIF fotoğraf çekimi, Çoklu Kare Gürültü Azaltma (MFNR), Portre Modu (Bokeh) ile 4K HDR Video Çekimi, 4K Video Çekimi, 240 FPS’de 720p Ağır Çekim video çekimi, HEVC Video Çekimi, HDR10+, HDR10, HLG desteği

Cihaz Üzerinde Ekran Desteği: 144 Hz’de FHD+, Maksimum Harici Ekran Desteği: 60 Hz’de 4K’ya kadar, 10 bit renk derinliği, Rec. 2020 renk gamı, HDR10 ve HDR10+

Fused AI Accelerator mimarisi, Qualcomm Hexagon Tensor Accelerator, Qualcomm Hexagon Voice Assistant, Hexagon 770 İşlemcili 6. nesil Qualcomm AI Engine, 12TOPS AI performansı

LPDDR5 3200 bellek, 16 GB’a kadar

FastConnect 6700 – Wi-Fi 6E, 802.11ax (Wi-Fi 6) Multi-gigabit, Entegre 802.11ac 2×2 (2 akışlı) MU-MIMO, 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz, Bluetooth 5.2, Çift Bluetooth anteni, LE Ses Özellikleri (bire çok yayın), Qualcomm aptX paketi, NFC

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC özellikli

USB 3.1, USB-C

Qualcomm Quick Charge 4+ teknolojisi

Kullanılabilirlik

Qualcomm Snapdragon 782G, yarın tanıtılacak olan HONOR 80 akıllı telefona güç verecek. Önümüzdeki aylarda işlemci tarafından desteklenen daha fazla akıllı telefon bekleyebiliriz.