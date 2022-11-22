Samsung, Japonya’da şirketin en yeni orta sınıf 5G akıllı telefonu olan Galaxy A23 5G’nin yeni versiyonunu piyasaya sürdü. Bu sürüm, Ağustos ayında duyurulan sürümden biraz farklı. Infinity-V çentikli 5.8 inç HD+ LCD ekrana, MediaTek Dimensity 700 işlemciye, 4GB RAM’e, 50MP arka kameraya ve 5MP selfie kamerasına sahip.

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Android 12 ve OneUI 4.1 tarafından destekleniyor ve sık kullanılan kişileri kaydetme ve yüksek kontrastlı, okunması kolay bir klavye yükleme gibi özel işlevleri vurgulayan “kolay mod” adlı yeni bir mod içeriyor. Telefonun yan tarafında bir parmak izi okuyucusu, IPX5/IPX8 su ve IP6X toz direnci ve 4000mAh batarya bulunuyor.

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Samsung Galaxy A23 5G (yeni sürüm) özellikleri

5,8 inç (1560 x 720 piksel) HD+ Infinity-V TFT LCD ekran

Mali-G57 MC2 GPU ile Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 700 7nm işlemci (Çift 2.2GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55 CPU)

4GB RAM, 64GB depolama, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

Çift SIM (nano + nano + microSD)

OneUI 4.1 ile Android 12

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, LED flaş

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 5MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

Su geçirmez (IPX5/IPX8) / Toz geçirmez (IP6X)

3,5 mm kulaklık girişi

Boyutlar: 150×71×9.0mm; Ağırlık: 168g

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC

4000mAh pil

Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik

Samsung Galaxy A22 5G (yeni sürüm) kırmızı, siyah ve beyaz renklerde sunuluyor ve 64 GB depolama alanına sahip 4 GB RAM versiyonu için 32.800 JPY (232 Dolar) fiyatıyla satışa sunulacak.