Snapdragon 630 ve 660’ın duyurulmasından birkaç ay sonra Qualcomm orta segment bölümünde yer alan işlemcisini de değiştireceğini duyurdu.

Qualcomm’un yeni orta segment işlemcileri Snapdragon 636 adıyla çıkacak. Bu model ile şirket ilk defa orta segment işlemcilerinde Kyro ARM mimarısını kullanacak.

Snapdragon 636, 14 nanometre FinFET üretim teknolojisi ile üretilecek. İşlemcinin üzerinde sekiz adet Kyro 260 çekirdeği yer alacak. Yapılan açıklamaya göre Snapdragon 630’a göre %40 daha fazla performans sunacak. Ayrıca bu işlemcide ultra geniş FHD+ ekran desteği, Assertive Display desteği, TruPalette ve EcoPix özellikleri yer alacak. Snapdragon ile Quick Charge 4 özelliği, Adreno 509 grafik işlemcisi de gelecek. Adreno 509’un bir önceki model olan Adreno 508 ‘e göre %10 daha fazla performans sunması bekleniyor.