Qualcomm kadrosunda büyük değişiklik: yeni CEO geliyor!

Qualcomm, yeni CEO’suna 30 Haziran 2021 tarihinde hoşgeldin diyeceğini resmi olarak açıkladı. Ünlü mobil işlemci ve kablosuz iletişim devi, ayrıca, şirketteki 26 yıllık kariyerinden sonra emekliye ayrılacak olan güncel CEO Steve Mollenkompf’ın yerine geçecek ismin şirkete hiç de yabancı olmayan; çok tanıdık bir isim olduğunu dile getirdi. O isim kim, neden bu değişikliğe gerek duyuldu ve yeni CEO ile birlikte Qualcomm’ı neler bekliyor gibi soruların cevabı haberimizin devamında…

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Şimdiki başkan CEO oluyor!

Güncel CEO Steve Mollenkompf, emekliye ayrılacağını şirkete bildirdikten sonra, Amerikalı teknoloji devi yeni CEO için uzaklara gitme gereği duymadı. Öyle ki, şirketin 30 Haziran itibariyle yeni CEO’su 25 yılı aşkın süredir kurum bünyesinde bulunan ve şu an da başkanlık görevini sürdürmekte olan Cristiano Amon olacak. Görünen o ki, yeni CEO Amon, yeni görevinin ilk aylarını yalnız geçirmeyecek. Mollenkompf, geçiş sürecinde bir süre daha stratejik danışman olarak firmaya ve Amon’a yardımcı olacak.

Qualcomm, Mollenkompf’a veda ediyor

CEO olmadan önce Qualcomm’ın işlemci bölümünün başındaydı Mollenkopf. Bu görevinden sonra bir süre de COO (Chief Operating Officer)’luk görevini icra eden isim, 2014’ten beri ise şirkette CEO’luk pozisyonunda bulunuyor. Steve Mollenkopf, Qualcomm için önemli ve stratejik işler yapmış bir isim. Bunlardan bazılarını örnek vermek gerekirse: şirketin 4G ve 5G Ar-Ge’si ve piyasaya sürülmesi, şirketin ‘Intenet of Things(Iot)’ ve RF Front End ve Automative gibi yeni sektörlere girişini sağlaması, ve son olarak şirketin tarihinde en büyük satın alması olan Atheros transaksiyonunun başında olması gibi faaliyetleri sayabiliriz. Qualcomm, Mollenkompf’a veda mesajında ise şunları söyledi: “O, bizi 3G, 4G ve şimdi de 5G pazarında lider yaptı. Şirkette bulunduğu sürece yaptığı çalışmalar ve emekleri sayesinde akıllı telefon pazarı bu kadar geniş kitlelere yayıldı ve yine onun sayesinde bu pazarda lideriz.”

Yeni CEO Amon kimdir?

Cristiano Amon bir elektrik mühendisi. Firmaya katılmadan Ericsson, Velecom ve NEC gibi firmalarda çalıştı. Amon’un yollarının Qualcomm ile keşismesi ise 1995 yılında gerçekleşti. Şirketteki kariyerine ise giriş seviyesi bir mühendis olarak başladı. Başkanlık görevine başlamadan önce, QCT (Qualcomm CDMA Technologies) departmanında başkanlık yaptı ve Snapdragon Platformu departmanının lider mühendisiliği ve yine başkanlığı gibi görevlerde hizmet verdi. Görevini devretmeye hazırlanan şu anki CEO Mollenkopf ise, Amon hakkında çok olumlu konuştu. İşte o açıklamalar: “O bizim bir çok projemize öncülük etmiş, lider karakterde biri. Cristiano’nun CEO’luğunda şirketin yeni teknolojiler icat etmeye ve tüm paydaşlarımız için yüksek bir katma değer sağlamaya devam edeceğine güvenim tam”.

Kaynak: GadgetsNow