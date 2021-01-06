İşlemci
Qualcomm kadrosunda büyük değişiklik: yeni CEO geliyor!
Qualcomm, yeni CEO’suna 30 Haziran 2021 tarihinde hoşgeldin diyeceğini resmi olarak açıkladı. Ünlü mobil işlemci ve kablosuz iletişim devi, ayrıca, şirketteki 26 yıllık kariyerinden sonra emekliye ayrılacak olan güncel CEO Steve Mollenkompf’ın yerine geçecek ismin şirkete hiç de yabancı olmayan; çok tanıdık bir isim olduğunu dile getirdi. O isim kim, neden bu değişikliğe gerek duyuldu ve yeni CEO ile birlikte Qualcomm’ı neler bekliyor gibi soruların cevabı haberimizin devamında…
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Şimdiki başkan CEO oluyor!
Güncel CEO Steve Mollenkompf, emekliye ayrılacağını şirkete bildirdikten sonra, Amerikalı teknoloji devi yeni CEO için uzaklara gitme gereği duymadı. Öyle ki, şirketin 30 Haziran itibariyle yeni CEO’su 25 yılı aşkın süredir kurum bünyesinde bulunan ve şu an da başkanlık görevini sürdürmekte olan Cristiano Amon olacak. Görünen o ki, yeni CEO Amon, yeni görevinin ilk aylarını yalnız geçirmeyecek. Mollenkompf, geçiş sürecinde bir süre daha stratejik danışman olarak firmaya ve Amon’a yardımcı olacak.
Qualcomm, Mollenkompf’a veda ediyor
CEO olmadan önce Qualcomm’ın işlemci bölümünün başındaydı Mollenkopf. Bu görevinden sonra bir süre de COO (Chief Operating Officer)’luk görevini icra eden isim, 2014’ten beri ise şirkette CEO’luk pozisyonunda bulunuyor. Steve Mollenkopf, Qualcomm için önemli ve stratejik işler yapmış bir isim. Bunlardan bazılarını örnek vermek gerekirse: şirketin 4G ve 5G Ar-Ge’si ve piyasaya sürülmesi, şirketin ‘Intenet of Things(Iot)’ ve RF Front End ve Automative gibi yeni sektörlere girişini sağlaması, ve son olarak şirketin tarihinde en büyük satın alması olan Atheros transaksiyonunun başında olması gibi faaliyetleri sayabiliriz. Qualcomm, Mollenkompf’a veda mesajında ise şunları söyledi: “O, bizi 3G, 4G ve şimdi de 5G pazarında lider yaptı. Şirkette bulunduğu sürece yaptığı çalışmalar ve emekleri sayesinde akıllı telefon pazarı bu kadar geniş kitlelere yayıldı ve yine onun sayesinde bu pazarda lideriz.”
Yeni CEO Amon kimdir?
Cristiano Amon bir elektrik mühendisi. Firmaya katılmadan Ericsson, Velecom ve NEC gibi firmalarda çalıştı. Amon’un yollarının Qualcomm ile keşismesi ise 1995 yılında gerçekleşti. Şirketteki kariyerine ise giriş seviyesi bir mühendis olarak başladı. Başkanlık görevine başlamadan önce, QCT (Qualcomm CDMA Technologies) departmanında başkanlık yaptı ve Snapdragon Platformu departmanının lider mühendisiliği ve yine başkanlığı gibi görevlerde hizmet verdi. Görevini devretmeye hazırlanan şu anki CEO Mollenkopf ise, Amon hakkında çok olumlu konuştu. İşte o açıklamalar: “O bizim bir çok projemize öncülük etmiş, lider karakterde biri. Cristiano’nun CEO’luğunda şirketin yeni teknolojiler icat etmeye ve tüm paydaşlarımız için yüksek bir katma değer sağlamaya devam edeceğine güvenim tam”.
Kaynak: GadgetsNow
Akıllı Telefonlar
Qualcomm giriş seviyesine de 5G özelliği sunmaya hazırlanıyor!
Qualcomm yeni bir giriş seviye işlemci çıkarmaya hazırlanıyor. Firmanın giriş seviye akıllı telefonlar için 5G‘li işlemci geliştireceği iddia edildi.
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Qualcomm Snapdragon 480 ile giriş seviye modeller için 5G özelliği sunabilir!
Akıllı telefon dünyasının en önemli markalarından biri olan Qualcomm, yeni bir giriş seviye işlemciyle müşterilerini karşılamaya hazırlanıyor. Özellikle 5G‘li akıllı telefon sayısının arttığı şu son zamanlarda, kullanıcılar her seviyede bu özelliğe sahip olmak istiyorlar. Bu durum karşısında çalışmalarını sürdüren firma, giriş seviye akıllı telefonlara da 5G özelliği sunabileceği bir işlemci için kolları sıvadı. Stufflisting YouTube kanalının sahibi Mukul Sharma, Twitter’dan yaptığı paylaşım ile firmanın yeni 5G özellikli giriş seviye işlemcisinin Snapdragon 480 adıyla piyasaya çıkacağını takipçilerine duyurdu.
[Exclusive] In all likelihood, Qualcomm will unveil its Snapdragon 480 5G processor today.
8nm
octa-core Kryo 460, up to 2GHz
100% improvement over Snapdragon 460
Adreno 619
Support for up to 120Hz displays
Wi-Fi 6 ready
Feel free to retweet.#snapdragon #Snapdragon480 #5G
— Mukul Sharma (@stufflistings) January 4, 2021
Yeni işlemci ile alakalı bazı teknik detayları da paylaşan Mukul Sharma, yonga setinin Snapdragon 460‘a göre %100 daha performanslı olduğunu belirtti. İşlemcinin 120 Hz ekran yenileme hızını desteklediği öğrenilirken, giriş seviye akıllı telefon rekabetinde de yeni yarışlar ortaya çıkabilir. Wi-Fi 6 destekli olarak piyasaya sürülecek yonga seti, grafik modülü olarak Adreno 619 ile kullanıcılarını karşılayacak. Yeni nesil işlemci ile birlikte giriş seviye akıllı telefonların fiyatlarında bir artış olur mu bilinmez ama 5G‘nin yaygınlaşması ile birlikte bu özellik rekabet konusu olmaktan çıkar gibi gözüküyor.
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Donanım
MSI, 11. Nesil Intel İşlemciler İçin Tanıtım Tarihi Verdi!
11. nesil Intel işlemciler geliyor. MSI, kendi forum sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, Intel’in 11. Nesil işlemcilerinin tanıtım tarihini paylaştı.
Intel‘in yeni işlemci modellerinin tanıtım tarihi belli oldu. Intel’in 11. nesil işlemcileri için tanıtım tarihini MSI verdi. Kendi forum sayfası üzerinden açıklama yapan MSI, 11. nesil Intel Rocket Lake serisi için ilk tarihi verdi.
MSI, Intel Rocket Lake serisi hakkında açıklama yaptı!
Intel’in 11. nesil işlemcileri hakkında açıklama yapan MSI, 11. nesil işlemcilerin 2021 Mart ayı sonunda tanıtılacağını açıkladı. Açıklamalarına devam eden MSI, Rocket Lake serisi olarak bilinen 11. nesil Intel işlemciler için daha önceki anakartların da güncelleneceğini belirtti.
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Yaptığı açıklamada şu anda 10. nesil işlemciler için kullanılan H410, B460 ve Z490 gibi modellerin 11. nesil işlemciler için güncelleneceğini belirtti. İlk güncellenecek olan anakart modelinin ise Z490 olduğunu belirtti.
Yeni 11. nesil Intel işlemciler hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Ancak Mart ayında yapılacak olan tanıtıma kadar işlemciler hakkında birçok bilgi elimize ulaşacaktır. Tabi en merak ettiğimiz işlemci hızları ve fiyatları muhtemelen tanıtımla ortaya çıkacaktır.
MSI yaptığı bu açıklama ile, Intel’in yeni işlemcileri hakkında çok önemli bilgileri ortaya koydu. Pazarda AMD ürünleri ile oldukça ciddi bir rekabet içerisinde olan Intel, yeni nesil işlemci modelleri ile pazara tekrardan hakim olabilir. Ancak AMD’nin de boş durmadığını ve sürekli yeni mimariler üzerinde çalıştığını biliyoruz.
Bakalım 2021 yılı işlemciler açısından nasıl geçecek. Sizce Intel’in yeni 11. nesil Rocket Lake serisi piyasada nasıl bir yer edinecek?
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Akıllı Telefonlar
Kirin 9020, 3nm ile üretilen ilk işlemci olabilir!
Huawei, yalnızca birkaç ay önce 5nm üretim sürecinden geçen Kirin 9000 işlemcisini tanıttı. Ancak Huawei’nin, Mate 50 serisinde kullanılması ve Kirin 9020 olarak adlandırılması beklenen, sıradaki amiral gemisi işlemcisi hakkında sızıntılar gelmeye başladı.
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3nm ilk işlemci Kirin 9020 olabilir
RODENT950 kullanıcı adlı Twitter kullanıcısı tarafından yapılan sızıntıya göre, Huawei’nin Mate 50 serisinde kullanılacak yeni amiral gemisi işlemcisinin adı Kirin 9020 olacak. Ayrıca, bu işlemcinin 3nm üretim sürecinden geçeceği belirtilmiş. Kirin 9020’den önceyse, 5nm+ üretim sürecinden geçecek Kirin 9010’un üretilmesi bekleniyor. Kirin 9000, Android cihazlar için üretilen ilk 5nm işlemci olarak karşımıza çıkmıştı. Ardından Exynos 1080 ve Snapdragon 888 tanıtılmıştı. Huawei’nin en azından 2 yıl daha 5nm ile yola devam etmesi beklenirken sızıntıya göre, önümüzdeki sene 3nm’ye geçiş yapılacak. Yeni Kirin işlemcinin ilk olarak 2021’in 4. çeyreğinde Mate 50 serisinde kullanılacağını tahmin edebiliriz.
Eğer sızıntı doğruysa, Huawei’nin ardından Qualcomm’un da yeni amiral gemisi Snapdragon işlemcisinde 3nm’ye geçeceğini tahmin edebiliriz. Ayrıca Samsung’un 4nm üretim sürecini pas geçerek doğrudan 3nm’ye geçiş yapacağı ortaya çıkmıştı. Apple’ın ise TSMC ile birlikte 3 nm’ye geçiş yapması bekleniyor. Ancak bu geçişin 2022’den erken gerçekleşmesi beklenmiyor. Böylece Huawei, ilk 3nm işlemciyi duyuran üretici olabilir.
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