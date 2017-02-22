Intel bugün gigabit LTE destekleyen mobil cihazlar için modem modelini duyurdu ve en büyük rakibi Qualcomm’dan cevap pek de geç kalmadı.

Qualcomm zaten bir adet gigabit LTE modemi tanıtmıştı. Şimdi ise ikinci modelinin tanıttı üstelik daha ilk modemi kullanan bir cep telefonu üreticisi bile yokken. Snapdragon X20 modem teorik olarak indirme hızını 1 Gbps’dan 1.2 Gbps’a çıkaracak. Snapdragon X10 ise 1 Gbps sınırında kalıyordu. Bu sayıların hiç birine gerçekte ulaşmak mümkün olmayacak.

Geçen yıl firma yaptıkları testlerde ortalama olarak 112 ile 307 Mbps arasında hız elde ettiklerini X16 modemin en yüksek 533 Mbps indirme hızına ulaşabildiğini açıklamıştı. Snapdragon X20 muhtemelen bu hzıların ötesine geçecek anca vaadedilen hızlara ulaşamayacak.

X20 modemi bir sonraki iPhone ya da Samsung Galaxy modelinde görmeyeceğiz. şirket bu modemlerin 2018 yılının başında kullanılabilir olacağını açıkladı. Henüz gigabit LTE destekleyen bir telefon dahi yokken bunu beklemek biraz garip olurdu. Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Mobile World Congress’te ZTE gigabit LTE destekli bir telefon tanıtacak.