İstanbul’da 12:49 sularında meydana gelen deprem sonrası iletişim hatlarında ciddi aksamalar yaşanıyor. Depremin hemen ardından vatandaşların aynı anda yakınlarına ulaşma çabası, GSM operatörlerinin altyapı kapasitesini aşarak mobil hatlarda yoğunluk kaynaklı kesintilere neden oldu.

Uzmanlar, bu tür afet anlarında iletişim hatlarının kilitlenmesini önlemek için alternatif iletişim yöntemlerinin önemine dikkat çekiyor. SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması, sesli aramalara göre daha az bant genişliği gerektirdiğinden, bu tür durumlarda daha etkili iletişim sağlayabilir.

Şimdilik operatör firmalarından herhangi bir doğrulama ve bilgilendirme gelmedi.