Qualcomm, eski Apple çalışanlarının işlemci firmasını alıyor

Mobil cihazlar devi Qualcomm bir işlemci oluşumu olan NUVIA’yı 1.4 milyar dolar karşılığında bünyesine aldığını açıkladı.

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Bu anlaşmayla birlikte Qualcomm NUVIA firmasının tasarım mühendisliği uzmanlarının yanında yeni piyasalara da erişim sağlayabilecek. Yaklaşık iki sene önce firmayı kuran iki eski Apple mühendisi; güncel iPhone ve Mac cihazlarda kullanılan özel yapım ARM işlemci çiplerinin yapımında da yer almışlardı.

Anlaşma, Qualcomm CEO’su Steve Mollenkopf’un şirketteki 26 yılın ardından Mart ayında emekliliğe ayrılmadan önceki son katkılarından sayılabilirken; rekabet içinde olunan IBM, AMD ve Apple gibi firmaların da görmezden gelmemesi gereken bir hamle olarak karşımıza çıkıyor.

NUVIA firması özellikle 2019 yılında yaptığı fonlamalarla adını gerçek anlamda duyurmuştu. Şimdi ise kurucuların deneyimlerini göz önünde bulunduracak olursak Apple M işlemcilerinde olduğu gibi NUVIA’nın kendi işlemcilerinde de daha düşük güç ihtiyacıyla daha yüksek verim alabilmek için çalışmalar yapmaları muhtemel.

Qualcomm tarafı ise bir basın açıklamasında NUVIA teknolojisinin şirketlerinin çiplerine dahil edileceğini ve 5G odaklı Snapdragon serilerinin merkezde olacağını açıkladı.

Konuşmanın devamında ise yüksek verimli düşük güç ihtiyacı olan ve kompakt işlemcilerinin kendileri için uzun zamandır önem taşıdığını açıklayan Qualcomm Teknoloji Şefi Jim Thompson; NUVIA’nın yüksek performans tasarımı anlayışı ve işlemcilerinin, endüstride başrol oynayan kendi grafik ve yapay zekalarıyla birleşmesiyle birlikte işlem performansı ve ürün kapasitelerinde yeni bir seviye oluşturulabileceğini söyledi.

Birleşik Devletler tarafından anlaşmanın kalan prosedürlerinin halledilmesiyle ise NUVIA kurucu ve çalışanlarının Qualcomm firmasına katılmaları bekleniyor.