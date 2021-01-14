İşlemci
Qualcomm, eski Apple çalışanlarının işlemci firmasını alıyor
Mobil cihazlar devi Qualcomm bir işlemci oluşumu olan NUVIA’yı 1.4 milyar dolar karşılığında bünyesine aldığını açıkladı.
İlginizi çekebilir:
- Qualcomm’un kadrosunda büyük değişiklik: yeni CEO geliyor!
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları ve kablosuz şarj cihazı önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Bu anlaşmayla birlikte Qualcomm NUVIA firmasının tasarım mühendisliği uzmanlarının yanında yeni piyasalara da erişim sağlayabilecek. Yaklaşık iki sene önce firmayı kuran iki eski Apple mühendisi; güncel iPhone ve Mac cihazlarda kullanılan özel yapım ARM işlemci çiplerinin yapımında da yer almışlardı.
Anlaşma, Qualcomm CEO’su Steve Mollenkopf’un şirketteki 26 yılın ardından Mart ayında emekliliğe ayrılmadan önceki son katkılarından sayılabilirken; rekabet içinde olunan IBM, AMD ve Apple gibi firmaların da görmezden gelmemesi gereken bir hamle olarak karşımıza çıkıyor.
NUVIA firması özellikle 2019 yılında yaptığı fonlamalarla adını gerçek anlamda duyurmuştu. Şimdi ise kurucuların deneyimlerini göz önünde bulunduracak olursak Apple M işlemcilerinde olduğu gibi NUVIA’nın kendi işlemcilerinde de daha düşük güç ihtiyacıyla daha yüksek verim alabilmek için çalışmalar yapmaları muhtemel.
Qualcomm tarafı ise bir basın açıklamasında NUVIA teknolojisinin şirketlerinin çiplerine dahil edileceğini ve 5G odaklı Snapdragon serilerinin merkezde olacağını açıkladı.
Konuşmanın devamında ise yüksek verimli düşük güç ihtiyacı olan ve kompakt işlemcilerinin kendileri için uzun zamandır önem taşıdığını açıklayan Qualcomm Teknoloji Şefi Jim Thompson; NUVIA’nın yüksek performans tasarımı anlayışı ve işlemcilerinin, endüstride başrol oynayan kendi grafik ve yapay zekalarıyla birleşmesiyle birlikte işlem performansı ve ürün kapasitelerinde yeni bir seviye oluşturulabileceğini söyledi.
Birleşik Devletler tarafından anlaşmanın kalan prosedürlerinin halledilmesiyle ise NUVIA kurucu ve çalışanlarının Qualcomm firmasına katılmaları bekleniyor.
Donanım
Exynos 2100 tanıtıldı: Samsung telefonların yeni güç kaynağı!
Samsung Exynos 2100 resmi olarak tanıtıldı. Büyük ihtimalle Galaxy S21 serisinde kendisine hayat bulacak olan Exynos 2100, Samsung’un yerleşik 5G modemini de bünyesinde barındırıyor. Yeni Exynos’un tek özelliği 5G değil; aynı zamanda bu işlemci 5nm EUV üretim sürecinden geçmiş durumda.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S21 serisinde kutuda şarj aleti ve kulaklık olmayacak
Samsung, 12 Ocak 2021’de sanal olarak düzenlediği tanıtım etkinliğinde yeni mobil işlemcisi Exynos 2100’ü resmen tanıttı. Exynos 990’a kıyasla %30 daha hızlı olan Exynos 2100, bu artışını bünyesinde barındırdığı yüksek performanslı ARM Cortex-X1 çekirdeklerine borçlu. Cortex-X1 çekirdeğine ek olarak üç adet Cortex-A78, dört ade de Cortex-A55 çekirdeklerine sahip olan Exynos 2100’ün GPU tarafındaysa Mali GPU-78 bulunuyor.
Samsung Exynos 2100, 5nm olması hasebiyle seleflerine nazaran iki kat daha performanslı
Exynos 2100’ün kardeşi olan Exynos 990, 7nm üretim sürecinden geçen bir yonga setiydi; fakat Samsung, Exynos 2100’de 5nm’ye geçti. 7 nanometreden 5 nanometre üretim sürecine yapılan geçiş sayesinde, Samsung’un Exynos 2100’le donatacağı akıllı telefonlar %10’a kadar daha yüksek performans sergileyecekler. Bununla birlikte de Exynos 2100’den gücünü alan telefonlar, rakiplerine kıyasla %20 daha düşük güç tüketimine sahip olacaklar.
Önbellek kullanımında da oldukça verimli olan Exynos 2100, UFS 3.1 ve UFS 2.1 depolama desteğini bünyesinde bulunduruyor. Ek olarak LPDDR5 RAM bellek modüllerine de destek sunan Exynos 2100’de yerleşik olarak 5G modem de yer alıyor. GPU tarafında 14 çekirdekli Mali-G78 bulunan yeni Exynos işlemcinin, GPU performansında %40’lık bir artış yaşanacağını da belirtmiş olalım. Bu sayede Exynos 2100’ün yer aldığı telefonlar, özellikle oyun performansı konusunda kullanıcılarını son derece tatmin edecekler.
Exynos 2100 yonga setiyle tümleşik olan Görüntü Sinyali İşlemcisi (ISP), 200 MP’e kadar sensörlere sahip kameraları destekliyor. Üstelik tek yeteneği bu değil. Exynos 2100’deki ISP, aynı anda altı ayrı sensörü çalıştırabiliyor ve aynı anda dört sensörden gelen verileri işleyebiliyor. MCFP yongası sayesinde de çoklu kamera işlemlerinde daha kaliteli yakınlaştırma işlemi yapılabilmesini mümkün hale getiren Exynos 2100’de üç çekirdekli NPU da bulunuyor. Bu NPU sayesinde Exynos 2100 sahneyi ve yüzü analiz edip özel verileri işleyebilme konusunda epey bir iddialı.
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
Apple
Intel, Apple’ın ARM tasarımlarını taklit eden yeni ‘Alder Lake’ çiplerini tanıttı!
CES 2021 sırasında Intel, x86 mimarisi için “önemli bir atılım” olduğunu söylediği yeni nesil Alder Lake çip ailesini tanıttı.
İlginizi çekebilir: Apple, YouTube’da gizlilik odaklı iki yeni reklam yayınladı!
Intel Alder Lake nedir?
Hibrit Alder Lake yonga setleri, hem yüksek performanslı hem de yüksek verimli çekirdekleri tek bir pakette birleştiren Apple’ın M1 yongalarına benzer bir tasarım kullanıyor.
Bu, Intel’in tıpkı geçen yıl ön gösterimini yaptığı “Lakefield” işlemcilere benziyor. Intel, Alder Lake ailesinin gelecekteki masaüstü ve mobil işlemcilerin temeli olacağını söylüyor ve bu çiplere sahip bir sistem ile donatılmış ilk bilgisayarların, 2021’in ikinci yarısında piyasaya çıkacağını belirtiyor.
12. nesil Alder Lake yongaları, Intel’in Tiger Lake ailesinde zaten ortaya çıkmış olan 10 nanometre SuperFin tasarımlarının “gelişmiş bir versiyonunu” barındıracak. Alder Lake çipleri ayrıca yüksek güçteki “Golden Lake” çekirdeklerinin ve yeni “Gracemont” enerji verimliliği çekirdeklerinin bir kombinasyonuna sahip olacak.
İşinize yarayabilecek indirimli ve kullanışlı ürünleri sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Intel’in Alder Lake ailesi için mobil cihazların ötesine geçen planları da bulunuyor ve bu hareketi bize, Apple’ın ARM tabanlı yongalarla elde ettiği başarıdan ilham aldığını gösteriyor.
Atılım, Apple’ın silikon çipleri karşısında Intel’in endüstrideki üstünlüğünü kaybedeceği ile ilgili üzerinde artan baskıdan doğdu.
Apple, Intel çipli bir macOS cihazını en son Ağustos ayında 2020 iMac serisiyle piyasaya sürmüştü. Bu noktadan sonra kaç Mac’in daha ileride Intel çiplerini kullanacağı henüz net değil.
Apple’ın yaklaşık iki yıl süreceğini söylediği Apple Silikon’a geçiş şimdiden başlamış durumda. 2020’de Apple, tescilli yonga setlerine sahip yeni Mac mini, MacBook Pro ve MacBook Air cihazlarını piyasaya sürdü. Bununla birlikte, Haziran 2020’de Apple, henüz bir sürümü görülmemiş olan “üretim hattında bazı yeni Intel tabanlı Mac’ler bulunduğundan” da bahsetti.
Donanım
AMD Ryzen 7 ve Ryzen 9 yeni işlemcileri, hazır cihazlarda gelebilir
AMD firmasının Ryzen 9 5900 ve Ryzen 7 5800 işlemcilerinin çıkış tarihleri oldukça yaklaştı. Ortalıkta dolaşan bazı bilgilere göre ise çiplerin özellikleri belli oldu ve işlemciler sadece bilgisayar kuran firmalara satılacak.
İlginizi çekebilir:
- Kablosuz şarj özelliği nedir? Hangi telefonlar destekliyor?
- Farklı kablosuz şarj cihazı önerilerinin yanında uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Twitter platformunda donanım sızıntılarıyla tanınan @momomo_us isimli kullanıcı daha önceden de hakkında bilgiler gelen bu işlemci hakkında yenilerini sundu.
Gelen bilgilere göre, Ryzen 9 5900, 12 çekirdekli bir işlemci olacak. L3 belleği ise 64MB olacak olan çip L2 bellekte 2MB hafıza barındıracak. Aynı zamanda Wccftech tarafından gözlemlenebildiğine göre de saat hızı 3.0GHz olması beklenen işlemcinin turbo modunda 4.7GHz’e kadar çıkması muhtemel. Yine de sonuçta bunlar sızıntı olduğu için inanma konusunda tedbirle yaklaşılması gerek.
5900 işlemci enerji konusunda 65W’lık bir tüketime sahip. Bu da 5900X çipinin 105W’ına göre biraz azaltılmış durumda. Dolayısıyla 5900 işlemcinin saat hızının 5900X’in 3.7GHz’lik saat hızından daha az olacağı kestirilebiliyor.
AMD Ryzen 7 5800 ise 8 çekirdekli bir işlemci. L3 belleğinde 32MB, L2’de ise 4MB hafıza yer alıyor. Saat hızı 3.4GHz olarak karşımıza çıkıyor. Turboda bu rakam 4.6GHz olabiliyor.
Bu sayılar 3.8GHz ve 4.7GHz’lik 5800X ile karşılaştırılınca hafif bir değişim olduğu görülebiliyor. Son olarak X modelinin 105W’ına karşılık ise yine 65W enerji tüketimi bu modelde gözlemlenebiliyor.
AMD Ryzen 7 ve Ryzen 9 yeni modellerinin mevcutlardan az bir farkı var
Sonuç olarak mevcut modellerden çok küçük bir farkla aşağıda performans gösterecek bu işlemciler; onlara nazaran çok daha az enerji tüketimi sağlayacak ve tabii ki daha ucuz olacaklar. Dolayısıyla fiyat-performans açısından önemli bir seçenek sunacaklar.
Ancak bahsettiğimiz gibi gelen bilgiler bu işlemcilerin sadece bilgisayar üreten firmalara verilecekleri yönünde. Yani eğer bu doğruysa kullanıcıların kendileri bu işlemcileri temin edemeyecekler. Bu işlemcileri barındıran hazır bilgisayarlardan deneyim edebilecekler.
Ki zaten Ryzen 5000 mevcut işlemcileri şu anda bile başta stok azlığı nedeniyle alınması zor çipler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak son gelen haberlerin stokların yavaş yavaş rahatlamaya başladığı yönünde olduğunu düşününce, ortaya çıkan sonucu bekleyip görmek gerekecek.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Metin Murat, 1 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Metin Murat, 3 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 3 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 5 gün önce
-
Gpon ve Router/Modem arasındaki mesafe
Yazan: b.alanyali, 5 gün önce
Facebook Türkiye sorumlusu: WhatsApp güncellemesi gizliliğinizi etkilemiyor
Samsung Galaxy S21 Ultra, S Pen desteğiyle tanıtıldı!
Twitter CEO’su, Donald Trump’ın hesabının kapatılması hakkında konuştu
Samsung Galaxy S21 ve S21+ resmen tanıtıldı!
Samsung SmartTag modeli tanıtıldı!
REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.