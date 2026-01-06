Ülkemizde 30.000 TL – 50.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2026 Ocak ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
30.000 – 50.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2026)
Samsung Galaxy S24
Xiaomi 15T
TECNO CAMON 40 Premier 5G
HONOR 400 Pro
iPhone 16e
Nothing Phone (3)
Xiaomi 15T Pro
POCO F8 Pro
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy S25
vivo X200 FE
Peki siz bu telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
