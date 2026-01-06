Ülkemizde 30.000 TL – 50.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2026 Ocak ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

20.000 TL Altı Telefonlar (OCAK 2026): https://youtu.be/DEA1ackTkKY

20.000 – 30.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2026): https://youtu.be/JYKh_slmgz8

30.000 – 50.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2026)

Samsung Galaxy S24

Xiaomi 15T

TECNO CAMON 40 Premier 5G

HONOR 400 Pro

iPhone 16e

Nothing Phone (3)

Xiaomi 15T Pro

POCO F8 Pro

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung Galaxy S25

vivo X200 FE

Peki siz bu telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

