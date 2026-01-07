Resmî Gazete’de yayımlanan yeni karar ile birlikte, yurt dışı alışverişlerde uzun süredir uygulanan 30 Euro’luk gümrük muafiyeti sona erdi. Alınan kararla birlikte düşük tutarlı siparişler için de artık gümrük süreci işletilecek. Peki gümrük muafiyetinin kaldırılması ne anlama geliyor?

6 Şubat 2026’dan itibaren tüm yurt dışı alışverişler beyana tabi olacak

Yapılan düzenlemeye göre, 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren yurt dışından Türkiye’ye gönderilen tüm ürünler için detaylı gümrük beyannamesi düzenlenecek.

Böylece ürün bedeline bakılmaksızın, her gönderi resmi gümrük işlemlerine tabi tutulacak.

Ne değişti, ne kalktı?

Daha önce posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve değeri 30 Euro’yu aşmayan ürünler için uygulanan muafiyet, yapılan değişiklikle tamamen yürürlükten kaldırıldı. Bu, artık istisnasız tüm gönderilerin gümrük kapsamına alınacağı anlamına geliyor.

Kimleri etkileyecek?

Yeni düzenleme özellikle yurt dışı e-ticaret sitelerinden sık alışveriş yapan bireysel kullanıcıları yakından ilgilendiriyor. Düşük tutarlı elektronik ürünler, aksesuarlar, kıyafetler ve benzeri gönderiler için de artık gümrük vergileri ve işlem masrafları gündeme gelecek.

Amaç ne?

Düzenlemenin, hem gümrük denetimlerini sıkılaştırmak hem de yurt içi satıcılar ile yurt dışı platformlar arasındaki vergi dengesini sağlamak amacıyla hayata geçirildiği değerlendiriliyor. Aynı zamanda kayıt dışı ticaretin azaltılması da hedefleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yurt dışı alışverişlerde gümrük muafiyetinin kaldırılması sizce gerekli miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!