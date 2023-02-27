Barselona’da düzenlenen MWC 2023’ten ardı ardına yeni haberler gelmeye devam ediyor. Etkinliğin en çok ses getiren duyurularından biri de Qualcomm cephesinden geldi. Firma, uydu mesajlaşma özelliğini bütün ana akım Android üreticilerine getirecek bir işbirliğinin müjdesi verdi!

Qualcomm Android Üreticileriyle İşbirliğini Duyurdu!

Geçtiğimiz ay Snapdragon Satellite’ı duyurarak bütün Qualcomm işlemci kullanan cihazlara uydu mesajlaşması özelliğini getirme planları olduğunu açıklayan Qualcomm, bu yolda önemli bir adım attı ve birçok Android üreticisiyle el sıkıştı.

Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Vivo ve Xiaomi ile ortaklık yaptığını açıklayan şirket, yeni işlemcilerle beraber uydu özelliklerini Android ekosisteminde kullanılabilir hale getirme konusunda işleri hızlandırmak istiyor.

Snapdragon Satellite, ilerleyen dönemlerde duyurulacak 5G Modem-RF destekli bütün sistemlerde ve Snapdragon mobil işlemci platformlarında kullanılabilir olacak. Firma, amiral gemisi mobil işlemcilerin yanında, giriş seviye işlemcilerinde bile bu özelliğe yer vermek istiyor.

Snapdragon Satellite, akıllı telefonlar için dünyanın ilk uydu tabanlı iki yönlü mesajlaşma çözümü olarak dikkat çekmişti. Bu teknoloji, telefonunuz operatörünüzün kapsama alanı dışında kaldığınızda mesaj göndermek ve almak için uydu bağlantısını kullanıyor.

Özellikle mobil operatörlerin çekim alanının dışında kalan bölgelerde işe yarar olan bu teknoloji sayesinde acil durumlarda yetkililere haber vermek çok daha kolay bir hale geliyor ve iletişimi asla kaybetmiyorsunuz.

Şirket, bu teknoloji konusunda yapılan işbirliği hakkında, “Honor, Motorola, Nothing, OPPO, vivo ve Xiaomi ile uzun yıllara dayanan ilişkilerimiz yeniliklere ve tüketicilere olağanüstü bağlantı deneyimleri sunmaya dayanıyor. Snapdragon Satellite’ı yeni nesil cihazlarına dahil eden ortaklarımız, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların acil servis sağlayıcılarının yanı sıra aile ve arkadaşlarıyla açık havada iletişim kurmasına olanak tanıyan uydu mesajlaşma özelliğini sunabilecek.” ifadelerini kullandı.

Qualcomm, bu sistemin akıllı telefonlar dışında da kullanılmasını istiyor. Öyle ki, konu hakkında otomotiv şirketleriyle ve bilgisayar üreticileriyle de iletişime geçen firma, karasal olmayan 5G istasyonlarının yaygınlaşmasıyla beraber Snapdragon Satellite teknolojisinin çok daha fazla kullanıcıya ulaşacağını söylüyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Telefon ile Uydu Arasında İletişim Kuracak!

Bizler de Apple’ın iPhone 14 serisiyle beraber başlayan uydu iletişimi furyasının geleceğini merak ediyoruz. İlerleyen dönemlerde konu hakkında çok şaşırtıcı gelişmeler yaşanabilir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazınızda uydu iletişim özelliği olmasını ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!