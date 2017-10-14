Bir süredir patent davalarıyla gündeme gelen Qualcomm ve Apple, yeni bir davayla yeniden karşı karşıya geldiler. Qualcomm, Apple’ın Çin’deki faaliyetlerinin durdurulmasını talep etti.

Patent davalarıyla birbirlerinin dünya çapındaki faaliyetlerine darbe vurmaya çalışan Qualcomm ve Apple, paylaşılan bilgilere göre bu sefer Çin’deki bir patent davasında yer aldılar. Qualcomm tarafından 29 Eylül tarihinde açılan ve bugün basınla paylaşılan dava, Apple’ın Çin’deki tüm faaliyetlerinin sonunu getirebilir.

Force Touch teknolojisinin ve güç yönetiminin temelinde yatan teknolojilerin patentlerinin kendisine ait olduğunu, Apple tarafından izinsiz olarak kullanıldığını ve hiçbir şekilde kendilerine ödeme yapılmadığını iddia eden Qualcomm, bu patentlerin kullanıldığı cihaz olan iPhone’un Çin’deki satışının ve üretiminin yasaklanmasını mahkemeden talep etti. Mahkemenin bu yönde karar vermesi durumunda Apple’ın gelir kaynağının büyük bir bölümü elinden alınmış olacak. Çin’deki iPhone satışlarının duracak olmasından ziyade, birçok iPhone modelinin Çin’de üretilmesi bu davanın Apple için büyük bir tehlike arz etmesinin başlıca nedeni. iPhone modellerinin satışından elde edilen gelir, Apple’ın tüm gelirinin üçte ikisini oluşturuyor.