Qualcomm 5G NR milimetrik anten modülünü tanıttı!

Qualcomm 5G NR milimetrik dalga (mmWave) anten modülünü tanıttı. Uzun süredir 5G konusunda bir atılım yapması beklenen Qualcomm, teknoloji çevrelerini şaşırtmadı.

İlginizi çekebilir: Qualcomm’dan 2,5GHz’lik mobil işlemci geliyor!

Qualcomm 5G NR milimetrik anten modülü neler sunuyor?

Qualcomm şüphesiz mobil cihazların büyük çoğunluğuna teknoloji ve donanım geliştiren en büyük şirketlerden birisi. Söz konusu yeni nesil bir işlemci, yeni nesil ağ ve bağlantı donanımları gibi konular olduğunda gözler ilk başta bir elin parmaklarını geçmeyecek birkaç şirkete çevriliyor. Qualcomm da şüphesiz bunların en güçlülerinden.

Dünya 5G teknolojisine geçiş süreci hakkında konuşurken ve bazı ülkeler 5G altyapı çalışmaları için düğmeye basmışken beklenen oldu ve Qualcomm da 5G teknolojisine hazırlıksız olmadığını duyurdu.

Şirketin, akıllı telefonlar ve diğer cihazlarda kullanılmak üzere ürettiği 5G NR milimetrik anten modülü oldukça küçük boyutlara sahip ve görenleri fazlasıyla şaşırtıyor. Anten modülünün en ilgi çekici yanı ise boyutları. Madeni 5 kuruş boyutlarında olan modül, telefon kasasının içinde çok az yer kaplayacak. Bu sayede akıllı cihazların içine birden fazla modül (en fazla 4 adet) koyulabilecek. Bu da antenlerden birinin sinyalinin engellenmesi durumunda diğer antenin devreye girerek 5G sinyali almaya devam etmesini sağlayacak.

Qualcomm’un 5G NR mmWave modülü, 26.5-29.5 GHz, 27.5-28.35 GHz ve 37-40 GHz mmWave bantlarında 800MHz’e kadar bant genişliğini destekliyor.

Daha şimdiden Qualcomm’un bu yeni 5G modüllerini kullanmaya hazır birçok şirket var ve bunlardan bazıları: Asus, Nokia, HTC, LG, Oppo, ZTE, Sony, Fujitsu ve Xiaomi gibi dev markalar. Qualcomm’un yaptığı açıklamaya göre 5G NR mmWave modüllü akıllı cihazları 2019 yılının ilk yarısında piyasada göreceğiz.

Qualcomm’un 5G NR mmWave modülü için hazırladığı sunum dosyasını incelemek isterseniz burayı tıklayınız!