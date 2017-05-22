QNAP TS-251A, çift diskli ve yüksek performanslı olduğu kadar gelişmiş ve ensek özellikleriyle de göz dolduruyor. Onunla, ev veya küçük ofislerin ihtiyacı olan her şeye koşabilen ve multimedya dosyalarını doğrudan televizyonda oynatabilen bir NAS hayal değil.

Gücünü 14 nanometrelik Intel Celeron N3060 işlemcisinden alan QNAP TS-251A, çift disk sürücüyle size terabytelarca depolama alanı sunuyor. Veri güvenliği için bire bir aynalama yapan RAID 1 desteği sunan TS-251A, diskleri ayrı ayrı kullanmanıza da imkan veriyor.

Gelişmiş dosya yönetim özelliklerine ve bulut depolama desteğine sahip olan bu NAS, ISO dosyalarını kullanabiliyor, çok bilinen belge biçimlerini açabiliyor, fotoğraf ve videoları donanım temelli anında yeniden biçimlendirme ile kendi üzerinden ağa sunabiliyor. Hatta işin daha güzel kısmı, üzerinde bulunan HDMI yuvası sayesinde televizyonunuz yanına yerleştirdiğinizde doğrudan ekrana film ve dizileri aktarmanız mümkün. Ürünle beraber gelen kumanda ile tam bir medya oynatıcı deneyimi sizi bekliyor.

QNAP TS-251A, multimedya oynatma özelliğinin en kolay kullanımı için bir uzaktan kumandayla geliyor. Bu uzaktan kumanda sayesinde cihazın arayüzü üzerinden kolaylıkla seyir keyfinize bakabilirsiniz.

Kendi içinde bulundurduğu sanal makine sistemi sayesinde birçok sanal makineyi kurup çalıştırabilirsiniz. Barındırdığı diğer hizmetlerle kendi içinde sanal makine çalıştırmasanız bile hayatınızı kolaylaştırıyor. Son zamanların en popüler ağ temelli depolama standardı olan İSCSI desteğine sahip olan TS-251A, uzaktan eriştiğiniz sanal disklere de hükmediyor.

3.000’den fazla IP kameraya destek veren QNAP’in bu minik devi, 32 adet kameradan gelen veriyi güvenli şekilde kaydedebiliyor. Bu şekilde güvenlik kayıtlarınızı güvensiz ortamlarda değil TS-251A üzerinde saklayabiliyorsunuz.

QNAP TS-251A Üzerine Her Bağlantı Var!

Üzerinde bulunan QuickAccess yuvası sayesinde ilk ayarlarınızı yapmak çok daha hızlı ve kolay. Bilgisayarınıza doğrudan USB 3.0 kablosuyla bağlanabilen QNAP TS-251A, kurulum sonrasında da hem ağ üzerinden ağ protokolleriyle hem de bu USB 3.0 bağlantısı üzerinden doğrudan disklere erişilmesini mümkün hale getiriyor.

NAS sistemlerinde kullanılan diskler, diğer sistem disklerine göre titreşime daha dayanıklı olmalı ve sürekli çalışma konusunda sorunsuz olmalılar. Aynı zamanda RAID dizelerinde çalışamak için de farklı niteliklere ihtiyaç duyarlar. QNAP NAS sistemleriniz için en iyi seçim olan Seagate IronWolf diskleri, uzun ömürlü bir kullanım ve yüksek veri güvenliği sunar.