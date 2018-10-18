PUBG Türkiye fiyatına önemli değişiklik

PUBG Mobile sürümü ile Google Play‘de 100 milyonun üzerinde indirilme rakamına ulaşmayı başaran popüler oyunun Steam sürümüne bir zam yapıldı.

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PUBG fiyatı 87 TL oldu

Çıktığından bu yana 29 dolar fiyat etiketini koruyan oyun, Temmuz ayında bir indirime giderek 46 TL’ye düşmüştü. Bluehole ekibi, ünlü oyunları PUBG‘nin fiyatlandırılmasında Steam kurunun dışına çıkarak %30’luk bir zamma gitti. Zam yapılmadan önce 69 TL seviyesinde olan oyunun güncellenmiş yeni fiyatı 87 TL oldu.