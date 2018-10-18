PUBG Türkiye fiyatına önemli değişiklik

PUBG Türkiye fiyatına önemli değişiklik

18 Ekim, 2018 Oyun 0 yorumlar

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PUBG Mobile sürümü ile Google Play‘de 100 milyonun üzerinde indirilme rakamına ulaşmayı başaran popüler oyunun Steam sürümüne bir zam yapıldı.

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PUBG fiyatı 87 TL oldu

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Çıktığından bu yana 29 dolar fiyat etiketini koruyan oyun, Temmuz ayında bir indirime giderek 46 TL’ye düşmüştü. Bluehole ekibi, ünlü oyunları PUBG‘nin fiyatlandırılmasında Steam kurunun dışına çıkarak %30’luk bir zamma gitti. Zam yapılmadan önce 69 TL seviyesinde olan oyunun güncellenmiş yeni fiyatı 87 TL oldu.

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