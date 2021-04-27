Haber
PUBG Taktikleri ile Profesyonel Olun!
PUBG (PlayerUnknown’s Battleground), özellikle son yıllarda, pandemi etkisiyle eve kapandığımız dönem de dahil olmak üzere çoğumuz PUBG ‘yi benimsedik. Mobil olarak oynanabildiği için milyonlarca kişi tarafından çabucak benimsendiği durumu da söz konusu. Hal böyle olunca biz de oyuncuların imdadına yetiştik ve PUBG Mobile oynayanların başarılı olması için PUBG taktikleri vereceğimiz yazıyı hazırladık.
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Öncelikle depolama alanını oldukça meşgul eden bir oyun olan PUBG Mobile telefonu yoran bir oyun. Bu yüzden oyunu açtığınızda arka planda hiçbir uygulamanın açık olmaması oldukça önemli. Keza şarj koruma modunu, gece modunu ve data koruma modunu kapatmanız oyunu daha akıcı şekilde oynamanız için artı bir değerdir. Unutmadan PUBG taktikleri olan bir diğer detay otomatik parlaklık özelliğini de kapatın ki , oyunun en can alıcı yerinde parlaklık birden düşerse hiç işinize gelmez. Wi-Fi üzerinden oynamanız da oldukça önemli bir argüman. Ancak Wi-Fi bağlantınızın iyi olması haricinde ağın diğer kullanıcılar tarafından da meşgul edilmemesi gerekir. Bu bölüme kadar herşey tamam, bir de kulaklıkları takarak oynarsanız oyuna adapte olmanız daha kolay olacaktır.
Kamuflaj Seçimi!
Oyun haritasına uygun şekilde giyinmekte oldukça önemli. Örneğin karla kaplı Vikendi haritasında beyaz ağırlıklı kıyafetler giyersiniz daha iyi kamufle olursunuz. Bir ipucuda paraşütten atladığınız zaman “ileri” tuşuna basarak daha hızlı iniş yapabilirsiniz. Zemine herkesten önce inerseniz silah toplamaya diğerlerinden daha hızlı başlarsınız. Oyuna başarılı bir “kill” skoruyla başlamak isterseniz uçaktan ilk atlayan olmayın. Uçağın sizi atmasını beklerseniz oyundan çıkan veya oyun esnasında interneti kopan ya da ekibiyle birlikte uçaktan atlamayı unutan kişilerin düştüğü alana düşersiniz. Bu durum ciddi avantaj sağlar.
3. seviye bir kask sizi ölümden kurtaracaktır Yerden mühimmat toplarken bu özelliği “oto” haline getirmeyi unutmayın. Sizin üzerinizdeki mühimmattan daha üst seviye bir şey bulduğunuzda otomatik olarak alabilirsiniz.
Çok önemli bir nokta daha var! Atlamak istediğiniz bölgeye ilk ulaşan ekip (veya kişi) olmak için uçaktan ilk atlayan olmalısınız. Rakiplerden saniye farkıyla inmis olsanız bile, silah bulup mevzilenmek için fırsat yakalarsınız.
Sandık Loot’lamak ilk iş!
Alan daraldığında birini öldürdüğünüzde “loot” yapmamaya dikkat edin. Sandık lootlamak oyunun başlarında sağlıklıdır. Oyunun sonlarına doğru sandık başına gitmek açık hedef olmak demektir.
PUBG Mobile’deki silahların gerçek hayattan esinlenme olduğunu biliyoruz. Bu durumda tabanca ve pompalılar sadece kısa menzilde işinize yarar. SMG türü silahlar ise seri ateş özelliğine sahiptir. Saldırı tüfeği ve SMG türü iki tüfek doğru tercih olacaktır. PUBG Mobile’de “ses kasmak” diye bir şey olduğunu göz ardı etmemelisiniz. Susturucu bu noktada oldukça mantıklı bir seçenektir. Ayrıca “Erangel” haritasındaki konteyner’ların ses izolasyonu sıfıra yakın olduğu için üzerinde yürürken dikkatli olmak önemli!
Hareket Etmeyi Bırakmayın!
PUBG’de vurulma durumunu engellemek için sürekli hareket halinde olmanız gerekecek. Duraklamak zorunda olduğunuz da çömelin ya da yatın. Rakibin sizi görme ihtimalini sıfıra çekin. Son olarak ateş altındaysanız kesinlikle sabit durmamaya dikkat edin ve ilk kapalı alana kaçın.
Bir binaya “loot” yapmaya ya da saklanmaya girdiğinizde kapı açık kaldıysa rakip orada olduğunuzu anlayacaktır ki bu durumu engellemek daha sağlıklı olacaktır.
Ekip Arkadaşınının Önemi!
Takımı tehlikeye atan bir oyuncu varsa bu kişiyi ortadan kaldırın! Tüfek veya silah ile takım arkadaşınızı öldürme ihtimaliniz olmadığını varsayarsak yalnızca el bombası ile ekip arkadaşınızı öldürebilirsiniz. Ancak bu durum eksi puan yaratacaktır.
Buraya kadar okuduysanız bir profesyonel olmak içim tüm bilgilere sahipsinizdir. Son olarak açık bir alanda kaldınız ve ateş altındasınız. Bulunduğunuz lokasyona sis bombası atmalısınız. Nasıl ya diyecek olursanız, şöyle; sis bulutunun içinde kaldığınızda, eğer 4x veya 8x gibi uzun menzilli bir dürbüne sahipseniz rakip oyuncuyu görürsünüz ve rakip sizi göremez.
Amacınız oyunu kazanmaksa, çatışmaya girmekten mümkün olduğunca kaçmanız oldukça önemli. Toplayabildiğiniz kadar mühimmat toplamaya özen gösterin. Sadece iyi bir lokasyonda bulunurken ya da kaçma ihtimaliniz yokken direkt çatışmaya girmekten çekinmeyin.
Tüm paylaştığımız PUBG taktikleri oyun esnasında işinize yarayacaktır. Bu taktikleri uygulamak ve uygulamaya alışmak için oyunda oldukça fazla zaman geçirmeniz gerekecek. Böylece her aksiyona hakim olacak ve olasılıkları hesaplamada profesyonel olacaksınız.
Öyleyse Başarılar…
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Genel
TikTok ve Türk Kızılayı Ramazan’da sofralarımıza iyilik getiriyor!
TikTok ve Türk Kızılayı, Ramazan ayında hem ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi hem de sürdürülebilir gıda tüketimi konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen bir kampanya başlattı. Kampanyada; #iyiliksofrası ve #cookforgood etiketleriyle TikTok üzerinden paylaşılan her video için, Türk Kızılayı’na 2 Dolar bağış yapılacak.
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Ramazan ayında hem ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi hem de sürdürülebilir gıda tüketimi konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen TikTok ve Türk Kızılayı, #iyiliksofrası ve #cookforgood etiketleriyle bir kampanya başlattı.
Popüler kısa video platformu TikTok, Ramazan ayını kutlamak ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için Türk Kızılayı’yla bir kampanya başlattı. 27 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında sürecek kampanyada; #iyiliksofrası ve #cookforgood etiketleriyle TikTok üzerinden paylaşılan her video için, Türk Kızılayı’na 2 Dolar bağış yapılacak. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı olarak gidecek bağışların toplam 50 bin Dolar’a ulaşması hedefleniyor. Kampanyaya destek veren popüler TikTok içerik üreticileri farkındalığı artırmak için 29 Nisan’da başlayacak bir TikTok LIVE serisine ev sahipliği yapıyor.
Dayanışmanın ve ihtiyaç sahiplerine destek olmanın zamanı olan Ramazan; israf konusunda bilinçli davranmak da dahil olmak üzere insanlara, düşünceli olmayı ve şefkatli davranmayı öğütler. İçinde bulunduğumuz dönemde de üretilen gıdaların üçte birinden fazlası ya kayboluyor ya da israf ediliyor. Türk Kızılayı ile ortaklaşa çalışan TikTok kullanıcıları da Ramazan ayında insanların israfa karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekiyor. 27 Nisan Salı gününden 3 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek kampanyada TikTok kullanıcıları, #iyiliksofrası ve #cookforgood etiketleriyle gıda israfının önlenmesi hakkında çeşitli videolar paylaşacak.
Türkiye’nin en büyük insani yardım kuruluşu olan Türk Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin de bir parçası. Kayıtsız şartsız yardım sunan, kar amacı gütmeyen ve gönüllülük esasına dayanan bir sosyal hizmet kurumu olarak çalışan Türk Kızılayı; 11 Haziran 1868 tarihinde, ‘Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti’ adıyla kuruldu. Türk Kızılayı ayrıca İslam dünyasının da en önemli yardım kuruluşlarından biri olarak bilinir.
MasterChef Türkiye’nin popüler katılımcılarından Emir Elidemir, Sefa Okyay Kılıç ve popüler TikTok içerik üreticisi Cemre Solmaz; #iyiliksofrası ve #cookforgood kampanyasına dikkat çekmek için 29 Nisan Perşembe günü TikTok LIVE’da bir canlı yayın serisine ev sahipliği yapacak.
Türk Kızılayı’nın TikTok’ta yayınladığı videolara göz atmak için buraya bakabilirsiniz:
https://vm.tiktok.com/ZSJkmUaL7/
https://vm.tiktok.com/ZSJSM92Ax/
Peki Tiktok nedir?
TikTok veya Çin’de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Eylül 2016’da ByteDance tarafından piyasaya sürülen Asya’da kısa video platformunda lider olan ve başka ülkelere de yayılmış olan uygulama, kısa süreli müzik videoları kapsamında en hızlı büyüyen uygulama haline gelmiştir. Kullanıcıya müzikal, dans, komedi, oyunculuk, dudak senkronizasyonu ve diğer türlerde 15 saniyelik, kısa videolar üretmesine olanak sağlayan uygulama, 150 ülkede 1 milyar kullanıcı barajını aşmıştır. Eylül 2016’da Çin’de Douyin, ByteDance tarafından piyasaya sürüldü ve Eylül 2017’de Endonezya’da yayılmaya başladığında uluslararası pazara uygun olması için uygulamaya TikTok ismi verildi. 23 Ocak 2018’de TikTok uygulaması, Tayland uygulama marketinde ücretsiz indirilen mobil uygulama indirme kategorisinde birinci sırada yer aldı. Şubat 2018’de TikTok, müzikten para kazanmak için Modern Sky ile bir ortaklık başlattı.
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Haber
OPPO, Reno Serisinin En Yenisi Reno5’i Türkiye’de Satışa Sundu!
OPPO, Reno serisinin en yeni modeli Reno5’i Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. Performans özellikleri, ince ve hafif tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Reno5, dikkat çeken video özellikleriyle kullanıcılara kendi filmini çekme konusunda ilham verecek bir model olarak öne çıkıyor. Reno5 sektörde Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliğine sahip ilk ürün olurken, 50W hızlı şarj, 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran gibi dikkat çeken teknolojilerin yanı sıra, şık ve hafif tasarımı Reno5’i ön plana çıkarıyor.
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Yapay zekalı portre kamera özelliği!
Reno5 tamamen yeni bir kamera sistemiyle karşılıyor kullanıcıları. Bu sistemde 64MP arka dörtlü kamera düzeneği ve 44MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alırken kameralar OPPO’nun FDF Portre Video Sistemi ile destekleniyor. Yüksek kaliteli portre video efektleri yaratmak için tasarlanan bu sistem geri planda çalışan Kalite Artırma Motoru ve Portre Algı Motorundan oluşuyor. Kalite Artırma Motoru az ışıkta veya arkadan aydınlatmalı sahnelerde, hareket halinde veya sabit pozisyonda, kısacası her koşulda sağlıklı video çekimi yapmanıza yardımcı oluyor. Portre Algı Motoru ise portre efektleri için ayrıntılara önem veren özellikler sunarak kişi ve geri plan çekimlerinde doğal sonuçlar alınmasına yardım ediyor. İkisi bir araya geldiğinde sistem geleneksel merceklerle yakalanan ayrıntıları optimize eden yüksek kaliteli portre videoları çekilmesine imkan sağlıyor.
Reno5 bir ilke imza attığını duyurdu!
FDF Portre Video Sistemi’ne sahip olan Reno5, Yapay Zeka Vurgu Videosu ile portre video kalitesini bir üst düzeye yükselttiğini duyuruyor. Bu teknoloji sektörde bir ilke imza atarak ortamdaki ışığı tespit ediyor; OPPO’nun , Ultra Gece Video Algoritmaları ve Canlı HDR Algoritmalarını uygulayarak video kalitesini yükseltiyor. Karanlık ortamlarda Ultra Gece Video Algoritmaları otomatik olarak devreye girerek sahneyi aydınlatıyor. Arkadan aydınlatma bulunan durumlarda ise Canlı HDR Algoritmaları fazla ışık alan bölgelerdeki ışığı azaltıyor. Bu iki fonksiyon sayesinde videoların ışığı ve parlaklığı daha kaliteli oluyor ve video modundayken ‘yapay zeka’ tuşuna tıklandığında temiz ve doğal renkler elde edilmesine olanak sağlıyor.
Yaratıcı Video Özellikleri
Reno5, kullanıcılara bir dizi yaratıcı video özelliği sunuyor . Yeni Çift-Görüntülü Video (Dual View Video) ile öyküler eşzamanlı olarak hem ön hem de arka kameralardan çekilebiliyor. Bu çift perspektifli kayıt fonksiyonu sizi ve çektiğiniz objeyi zahmetsizce aynı video karesi içinde birbirine bağlıyor. Bununla birlikte her zaman hareket halinde olmak isteyen vloggerlar için de çözüm sunuyor. Reno5, Ultra Video Sabitleme 3.0 gibi videografik özelliklere de sahip. Bu teknoloji kullanıcıların hareketliliklerinden ödün vermeden istikrarlı ve yüksek kaliteli videolar çekmelerini sağlıyor. Tek adımda video düzenlemelerinizi yapabileceğiniz SoLoop uygulamasına da artık Reno5’in kamera arayüzünden erişebilirsiniz.
Fotoğraf özelliklerine baktığımızda, OPPO Görüntü Temizleme Modu Reno5’in portre fotoğraflarındaki performansına güçlü bir katkı sağlıyor. Sistem düzeyindeki bu optimizasyon sayesinde kullanıcılar hareket eden kişilerin fotoğraflarını çekebiliyor veya unutulmaz anları, gerçekleştikleri sırada yakalayabiliyor. Akıllı telefon aynı zamanda Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde kediler, metinler, havai fişek gösterileri, gün doğumu ve batımı gibi toplam 22 farklı sahnede renk, satürasyon ve parlaklık açısından ihtiyaç duyulan optimizasyonu gerçekleştirdiğini belirtiyor. Ayrıca 108MP görüntü ile Reno5 kullanıcıları gün ışığında kaliteli portreler çekme imkanı sağlıyor. Gece Portresi özelliği ile de sinematik gece portreleri elde etmenize olanak sağlayacak.
Performans Detayları!
Reno5’in performans özellikleri arasında ultra hızlı 50W hızlı şarjı kullanıcının akıllı telefon alışkanlıklarını değiştirecek bir özellik olarak dikkat çekiyor. 50W hızlı şarj Reno5’in %80’ini 31 dakikada, %100’ünü ise sadece 48 dakikada şarj ettiğini iddia ediyor. Ayrıca kullanıcıya 8GB bellek ve 128GB depolama alanı sağlayan akıllı telefon aynı zamanda Qualcomm Snapdragon 720G mobil platformla birlikte dengeli bir enerji tüketimi ile hızlı performans sunduğunu belirtiyor.
Yapay zeka ile güçlendirilmiş Algılama Algoritması pek çok özellik sunuyor. Akıllı Gözetleme Önleme özelliği sayesinde başka birinin o anda telefona bakıp bakmadığını tespit ederek bakılması durumunda mesajı gizleme özelliğine sahip. Akıllı Temassız Kontrol özelliği ise dokunmadan el hareketleri yaparak gelen çağrıyı yanıtlama veya sessize almanızı, uygulamaları aşağı ve yukarı kaydırmanızı mümkün kılıyor. Özelleştirilebilir Her Zaman Açık Ekran özelliği siz telefonu kullanırken ekranın kararmasını veya kapanmasını önlüyor.
Reno5, OPPO’nun ColorOS 11.1 arayüzüyle birlikte geliyor. ColorOS11.1’de kullanılan kişisel bilgilerinizin güvenli bir şekilde korunmasını ve aktarılmasını sağlayan şifreleme yöntemleri ISO, ePrivacy ve TrustArc gibi üçüncü taraf kuruluşlar tarafından belgelendirildi. Akıllı telefon Android 11 özelliklerini korurken, kullanıcı arayüzünü kendi ihtiyaçlarınıza göre istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
Akıllı telefondaki Flexdrop ve Google iş birliğiyle gerçekleşen Üç Parmak Çeviri özelliği verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Aynı zamanda Oyun Kısayol Modu, Oyuncu Modu, Maddeli Ekran Mesajları ve Ayarlanabilir Oyun Dokunuşu gibi özelliklerle Oppo Reno5 ön plana çıkıyor.
Tasarım Detayları!
Reno5, parlak gümüş ve ışıltılı siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Sadece 171 gr ağırlığında ve 7,8 mm’den daha az kalınlıkta olan parlak gümüş renginde ileri düzeyde COF paketleme teknolojisi sayesinde alt kenar genişliği Reno4’e kıyasla %28 azalarak 3,98 mm’ye iniyor. Reno4’te %90,7 olan ekranın gövdeye oranı da %91,7’ye çıkıyor. Böylece uçtan uca bir ekran deneyimi yaşama imkanına sahipsiniz.
Ek olarak, verilerinizi güvenlikte tutarken istediğiniz takdirde anında kilidi açmak üzere Gizli Parmak izi Kilit Açma özelliği ekranın altına entegre edilmiş şekilde gelen özellikler arasında. Reno5, Netflix HD ve Amazon Prime Video HD sertifikalarına da sahip. Ayrıca, test edilmiş, doğrulanmış ve belgelenmiş düşük mavi ışıklı ekran uzun kullanımlarda kullanıcının gözlerini koruyacak şekilde tasarlandı.
Reno5 Teknik Özellikleri
|Reno5
|Ekran
|6.4 inç, AMOLED
|Ekran Çözünürlüğü
|2400 x 1080
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Bellek
|8 GB
|Dahili Depolama
|128 GB (256 GB’a kadar microSD)
|Kamera
|64 MP Ana Kamera
8 MP Geniş Açılı Kamera
2 MP Makro Kamera
2 MP Mono Kamera
|Ön Kamera
|44 MP
|Pil
|4310 mAh, 50W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 11 ColorOS 11.1
|Boy x En x Kalınlık
|159.1 mm x 73.3 mm x 7.7 mm (Starry Black)
159.1 mm x 73.3 mm x 7.8 mm (Fantasy Silver)
|Ağırlık
|171g
|Renk
|Işıltılı Siyah, Parlak Gümüş
|Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
|KDV dahil 4.999 TL
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Genel
Netflix, yeni Türk dizisi Fatma’yı yayınladı
Dünyanın en popüler online dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, yeni Türk yapımı dizisi Fatma’yı yayınladı. Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken yeni dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor.
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Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix platformunun nisan ayında yayınlayacağı içeriklerden bir tanesi, bir Türk dizisi olan Fatma’ydı. Diziye ismini veren Fatma isimli bir kadının hikayesine odaklanan dizi 27 Nisan tarihi itibariyle yayına girdi.
Fatma; Özgür Önürme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik bir drama dizisi. Fatma dizisinin başrollerinde Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Mustafa Tonak, Şehsuvar Aktaş, Umut Kurt, Sabahattin Yakut, Ecem Uzun yer alıyor.
Netflix yapımı Fatma dizisinin konusu nedir?
Temizlikçi olarak çalışan Fatma’nın hayatı, bir süre önce hapishaneden çıkan kocası Zafer’in aniden ortadan kaybolmasıyla bambaşka bir hal alır. Kocasını aramaya başlayan Fatma, kendisini beklenmedik bir anda bir cinayet işlerken bulur.
Bu cinayetten kocasının karanlık bağlantılarının haberdar olması ise Fatma’nın hayatı için büyük tehlike oluşturur. Fatma’nın hayatta kalabilmek için can almaya devam etmekten başka çaresi yoktur. Öldürmeye devam ettikçe bu durumu hayatta yaşadıklarından intikam alma ritüeline dönüştüren Fatma, bir yandan temizlikçi kadın sıfatına gizlenerek cinayet işlemeye devam ederken bir yandan da kocasını bulmaya çalışır.
Netflix Türkiye’nin bazı diğer yapımları
50 Metrekare
Başrolünü Engin Öztürk’ün oynayacağı 50 metrekare dizisinde, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir var. Senarist ise Burak Aksak. Dizide Engin Öztürk; “Gölge” isimli bir karakteri canlandıracak. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, ailesi olarak bildiği tek kişi olan Servet Nadir’in karanlık işlerini yapıyor. Zaman içerisinde geçmişiyle ilgili sırları öğrenmek isteyen Gölge, hayatının yalan üzerine kurulu olduğunu anlıyor. Gölge’nin hayatı, 27 Ocak 2021’de Netflix’te seyirciyle buluşuyor.
Mücadele Çıkmazı
Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Atiye gibi yapımların da arkasındaki şirket olan OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği Mücadele Çıkmazı filminin başrolünde, Çağatay Ulusoy ve Emir Ali Doğrul yer alacak. Ercan Mehmet Erdem tarafından kaleme alınacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Can Ulkay oturacak.
9 Kere Leyla
Başrolde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un yer aldığı Ezel Akay imzalı bir orijinal Netflix filmi olan 9 Kere Leyla, 4 Aralık 2020’de tüm dünyadaki Netflix abonelerinin beğenisine sunuldu.
Azizler
8 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye ve tüm dünyadaki Netflix abonelerinin beğenisine sunulmuş olan yepyeni bir Taylan Biraderler filmi Azizler’in başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi isimler yer alıyor.
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