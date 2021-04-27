PUBG Taktikleri ile Profesyonel Olun!

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PUBG (PlayerUnknown’s Battleground), özellikle son yıllarda, pandemi etkisiyle eve kapandığımız dönem de dahil olmak üzere çoğumuz PUBG ‘yi benimsedik. Mobil olarak oynanabildiği için milyonlarca kişi tarafından çabucak benimsendiği durumu da söz konusu. Hal böyle olunca biz de oyuncuların imdadına yetiştik ve PUBG Mobile oynayanların başarılı olması için PUBG taktikleri vereceğimiz yazıyı hazırladık.

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Öncelikle depolama alanını oldukça meşgul eden bir oyun olan PUBG Mobile telefonu yoran bir oyun. Bu yüzden oyunu açtığınızda arka planda hiçbir uygulamanın açık olmaması oldukça önemli. Keza şarj koruma modunu, gece modunu ve data koruma modunu kapatmanız oyunu daha akıcı şekilde oynamanız için artı bir değerdir. Unutmadan PUBG taktikleri olan bir diğer detay otomatik parlaklık özelliğini de kapatın ki , oyunun en can alıcı yerinde parlaklık birden düşerse hiç işinize gelmez. Wi-Fi üzerinden oynamanız da oldukça önemli bir argüman. Ancak Wi-Fi bağlantınızın iyi olması haricinde ağın diğer kullanıcılar tarafından da meşgul edilmemesi gerekir. Bu bölüme kadar herşey tamam, bir de kulaklıkları takarak oynarsanız oyuna adapte olmanız daha kolay olacaktır.

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Kamuflaj Seçimi!

Oyun haritasına uygun şekilde giyinmekte oldukça önemli. Örneğin karla kaplı Vikendi haritasında beyaz ağırlıklı kıyafetler giyersiniz daha iyi kamufle olursunuz. Bir ipucuda paraşütten atladığınız zaman “ileri” tuşuna basarak daha hızlı iniş yapabilirsiniz. Zemine herkesten önce inerseniz silah toplamaya diğerlerinden daha hızlı başlarsınız. Oyuna başarılı bir “kill” skoruyla başlamak isterseniz uçaktan ilk atlayan olmayın. Uçağın sizi atmasını beklerseniz oyundan çıkan veya oyun esnasında interneti kopan ya da ekibiyle birlikte uçaktan atlamayı unutan kişilerin düştüğü alana düşersiniz. Bu durum ciddi avantaj sağlar.

3. seviye bir kask sizi ölümden kurtaracaktır Yerden mühimmat toplarken bu özelliği “oto” haline getirmeyi unutmayın. Sizin üzerinizdeki mühimmattan daha üst seviye bir şey bulduğunuzda otomatik olarak alabilirsiniz.

Çok önemli bir nokta daha var! Atlamak istediğiniz bölgeye ilk ulaşan ekip (veya kişi) olmak için uçaktan ilk atlayan olmalısınız. Rakiplerden saniye farkıyla inmis olsanız bile, silah bulup mevzilenmek için fırsat yakalarsınız.

Sandık Loot’lamak ilk iş!

Alan daraldığında birini öldürdüğünüzde “loot” yapmamaya dikkat edin. Sandık lootlamak oyunun başlarında sağlıklıdır. Oyunun sonlarına doğru sandık başına gitmek açık hedef olmak demektir.

PUBG Mobile’deki silahların gerçek hayattan esinlenme olduğunu biliyoruz. Bu durumda tabanca ve pompalılar sadece kısa menzilde işinize yarar. SMG türü silahlar ise seri ateş özelliğine sahiptir. Saldırı tüfeği ve SMG türü iki tüfek doğru tercih olacaktır. PUBG Mobile’de “ses kasmak” diye bir şey olduğunu göz ardı etmemelisiniz. Susturucu bu noktada oldukça mantıklı bir seçenektir. Ayrıca “Erangel” haritasındaki konteyner’ların ses izolasyonu sıfıra yakın olduğu için üzerinde yürürken dikkatli olmak önemli!

Hareket Etmeyi Bırakmayın!

PUBG’de vurulma durumunu engellemek için sürekli hareket halinde olmanız gerekecek. Duraklamak zorunda olduğunuz da çömelin ya da yatın. Rakibin sizi görme ihtimalini sıfıra çekin. Son olarak ateş altındaysanız kesinlikle sabit durmamaya dikkat edin ve ilk kapalı alana kaçın.

Bir binaya “loot” yapmaya ya da saklanmaya girdiğinizde kapı açık kaldıysa rakip orada olduğunuzu anlayacaktır ki bu durumu engellemek daha sağlıklı olacaktır.

Ekip Arkadaşınının Önemi!

Takımı tehlikeye atan bir oyuncu varsa bu kişiyi ortadan kaldırın! Tüfek veya silah ile takım arkadaşınızı öldürme ihtimaliniz olmadığını varsayarsak yalnızca el bombası ile ekip arkadaşınızı öldürebilirsiniz. Ancak bu durum eksi puan yaratacaktır.

Buraya kadar okuduysanız bir profesyonel olmak içim tüm bilgilere sahipsinizdir. Son olarak açık bir alanda kaldınız ve ateş altındasınız. Bulunduğunuz lokasyona sis bombası atmalısınız. Nasıl ya diyecek olursanız, şöyle; sis bulutunun içinde kaldığınızda, eğer 4x veya 8x gibi uzun menzilli bir dürbüne sahipseniz rakip oyuncuyu görürsünüz ve rakip sizi göremez.

Amacınız oyunu kazanmaksa, çatışmaya girmekten mümkün olduğunca kaçmanız oldukça önemli. Toplayabildiğiniz kadar mühimmat toplamaya özen gösterin. Sadece iyi bir lokasyonda bulunurken ya da kaçma ihtimaliniz yokken direkt çatışmaya girmekten çekinmeyin.

Tüm paylaştığımız PUBG taktikleri oyun esnasında işinize yarayacaktır. Bu taktikleri uygulamak ve uygulamaya alışmak için oyunda oldukça fazla zaman geçirmeniz gerekecek. Böylece her aksiyona hakim olacak ve olasılıkları hesaplamada profesyonel olacaksınız.

Öyleyse Başarılar…