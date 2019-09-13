PUBG Mobile güncellemesi yayında

PUBG MOBILE, 12 Eylül’de gelen 0.14.5 içerik güncellemesi ile dünyanın dört bir yanından savaşçıları bir araya getiriyor. Türkiye’de de en çok oynanan mobil oyuna yepyeni özellikler getiren Royale Pass 9. sezon ile oyuncular, özel temalı savaşçı kıyafetleri, yeni ekipmanlar ve daha birçok yeni içeriğe sahip olacak. Buna ek olarak yeni meydan okumalar, etkinlikler ve ödüller içeren güncellemede oyuncular, PUBG MOBILE Club Open (PMCO) Güz Sezonu Dünya Finalleri’ne gitme şansına da sahip olacaklar. Bu yeni ücretsiz güncelleme, App Store ve Google Play üzerinden mobil cihazlara indirilebiliyor.

PUBG MOBILE Royale Pass 9. sezon, “Bir Savaşçının Macerası” isimli oyun içi etkinlikle birlikte yeni görevler ve değerli ganimetler sunuyor. Royale Pass 9. Sezon’da kazanılabilen tüm ödüller, dünyanın dört bir yanındaki savaşçıların motifleriyle bezendi. PUBG MOBILE oyuncuları bu yeni güncellemeyle birlikte, 1 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip Küresel Hazine Avı’nın bir parçası olan PMCO 2019 Güz Sezonu Dünya Finalleri’ne de yolculuk şansına sahip olacaklar.

PUBG MOBILE Royale Pass 9. sezon içerik güncellemesi içeren 0.14.5 sürümü ile ilgili tüm yeni detaylar şöyle: