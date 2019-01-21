PUBG Mobile dev bir güncelleme aldı

PUBG Mobile 2019’a hazırlanan geniş bir içerik güncellemesiyle giriyor. App Store ve Google Play uygulama mağazalarında yer alan ücretsiz 0.10.5 güncellemesi, dünyanın en popüler Battle Royale oyununa yeni premium kostüm ve oyuncuların duygularını göstermelerini sağlayan emote’lar içeren Royale Pass Season 5 eklentilerini getiriyor.

İlginizi çekebilir: PUBG ve PES 2019 artık Xbox One’da ücretsiz

PUBG Mobile güncellemesi beraberinde neler getiriyor

PUBG Mobile, bugüne dek 200 milyondan fazla indirildi ve dünya genelinde (Çin hariç) 30 milyon anlık oyuncuya sahip. Oyun çok sayıda oyuncusunu 2019 boyunca çeşitli sürprizlerle ödüllendirmeye devam edecek. Bugün duyurulan güncelleme ile oyuncular Erangel, Miramar ve Sanhok haritalarında MK47 adlı yeni silahı kullanabilecekler ve yoğun istek üzerine ayarlar menüsündeki klasik sesli komutları yeniden kullanabilecekler.

Bu ayki PUBG Mobile güncellemesi ayrıca aşağıdaki önemli yenilikleri içeriyor:

Yeni Royale Pass ve Ranked Modu: Oyuncular Royale Pass Season 5 ile premium kıyafetler, emote’lar edinebilecekler. Ranked Modu Seson 5 ’e katılarak ek ödüller kazanabilecekler.

ile premium kıyafetler, emote’lar edinebilecekler. ’e katılarak ek ödüller kazanabilecekler. Yeni Silah ve Aksesuar: Otomatik ve tek ateşli taarruz tüfeği MK47 ile bel destekli atışlarda kurşunların hedeften sapmasını önlemek için tamamen yeni bir lazer görüş aparatı da oyunculara sunuluyor.

ile bel destekli atışlarda kurşunların hedeften sapmasını önlemek için tamamen yeni bir lazer görüş aparatı da oyunculara sunuluyor. Klasik Sesli Komutlar Geri Döndü: Oyuncular artık klasik sesli komutları ayarlar menüsündeki sesli komut sekmesinden etkinleştirebilecekler.

Oyun İçi Geliştirmeler: Ana menüden malzemelere erişim, mağaza ayarları gibi değişikliklerin yapılabileceği çeşitli oyun içi geliştirmeler de yapıldı.

PUBG Mobile, 2018’in başında tanıtılmasından sonraki 8 ay içerisinde çok sayıda ödüle aday oldu ve ödüller kazanmayı başardı. Oyun geçtiğimiz ay Google Play ödüllerinde başta “En İyi Oyun” olmak üzere toplam üç tane ödüle layık görüldü. 2018 Altın Joystick ödüllerinde “Yılın Mobil Oyunu” ödülünü alan oyun, The Game Awards ve App Store için de ödül adaylıkları elde etti. Oyunun yeni 0.10.5 güncellemesi ise Vikendi haritasının tanıtılmasından sadece bir ay sonra indirilmeye hazır olarak sunuluyor.

Bu yeni güncelleme, Tencent Games ve PUBG Corporation’ın PUBG Mobile’ın Çin hariç tüm dünyada 30 milyon anlık kullanıcı ve 200 milyon indirmeye ulaştığını açıklaması sonrasında duyuruldu. Bu önemli kilometre taşına oyunun çıkışından sadece 8 ay sonrasında erişildi.