Bir yıl önce piyasaya çıkmasına ve hiçibr fiyat indirimi almamasına rağmen tüm dünyanın en çok oynadığı oyun haline gelen PUBG, ya da tam adıyla Playerunknown’s Battlegrounds oyununun bugün ülkemizde yayımlanan PUBG Mobile versiyonuna göz atıp ilk maçımızı oynadık.

Bakalım Aydoğan’ın PC’de hiç de iyi olmayan PUBG performansı mobil tarafta nasılmış görelim…

Tamamen ücretsiz olarak yayımlanan PUBG Mobile’ı hem Android’de hem iOS’te aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

PUBG Mobile İndir

PUBG Mobile Android İndir; http://hwp.to/2G3Mw3x

PUBG Mobile iOS İndir; http://hwp.to/2u6tgNO