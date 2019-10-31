Oyun
PUBG Lite Sezon 2 Pass, ne yenilikler getiriyor?
PUBG Lite sürümüne geçtiğimiz hafta yepyeni bir güncelleme yayınlandı. Peki bu güncelleme biz oyunculara ne gibi yenilikler getirecek? Hep birlikte inceleyelim.
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Yeni güncelleme PUBG için yayına sürüldü. Sürüm notları ve yaptığımız oyun incelemeleri dahilinde sizin için oyunda yer alan yenilikleri ve düzeltmeleri derledik. Güncelleme detaylarından en önemlisi alışverişte kullandığımız oyun içi paraların kullanımında bir değişikliğe gidildi. Lite Pass Sezon 2; Survival Title Sezon 2, 4vs4 oyun modu ve hata düzeltmeleri içeriyor.
Yeni oyun içi alışveriş sistemi neler sunuyor?
Yeni güncellemenin getirdiği yeniliklerle birlikte kullanılan para birimleri Chicken Medal ve Gümüş Bullet olmak üzere ikiye ayrılıyor. Chicken Medal adı verilen paralarla ücretli kasaları satın alabiliyorlar. Bu kasalardan bildiğiniz üzere daha değerli niteliğe sahip silahlar ve özelleştirilebilir kıyafetler çıkabiliyor. Böylece tarzınızı konuşturabiliyorsunuz. Bu madalyaya ulaşmak istiyorsanız eğer PUBG’deki günlük etkinliklere katılarak, Lite Pass ve Lite Pass Premium ödüllerinden, günlük görevlerden, challenge görevlerinden ve diğer oyun etkinliklerinden kazanabiliyorsunuz.
Silver Bullet ise, oyun içi çatışmalarda kazandığınız kıyafetleri dönüştürerek bu paraları kazanabiliyorsunuz. Oyunda yer alan Silver Bullet Mağazası’ndan bu yopladığınız paralarla alışveriş yapabiliyorsunuz.
Yeni kapışma modu: 4’e 4
PUBG Lite artık 4’e 4 moduna sahip. Oyuncular, dört kişilik ekiplerden oluşan iki takım yaratabiliyor ve bu ekiplerle karşılıklı olarak kapışabiliyorlar. Oyun modu, eski nakliye konteynerleri ve araçlarıyla çevrili terkedilmiş bir depo alanında geçiyor. Hangi ekip, toplamda 40 kişiyi öldürürse oyunu o kazanıyor.
Lite Pass, 10 Ekim’de başladı ve Aralık’ın 5’ine kadar sürmesi planlanıyor. Oyuncular ayrıca, sezon bitse dahi 12 Aralık’a kadar kazandıkları ödülleri de alabiliyorlar. Lite Pass İkinci Sezon ile birlikte, oyuncular günlük görev ve kapışma görevlerinden deneyim puanı (XP) ve ödüller de toplayabiliyorlar.
Ayrıca, Lite Pass Premium ve Lite Pass Premium Plus aldığınız takdirde farklı görevler ve ödüllere kavuşmanız da mümkün hale geliyor.
Tüm detaylar ve sürüm bilgileri için buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. İyi oyunlar!
Haber
PUBG MOBILE hilecileri oyundan men edecek!
Ülkemizde ve dünyada en çok oynanan oyunların başında gelen PUBG, mobil sürümde kullanılan hile yöntemlerinin önüne geçmek için hazırlanıyor.
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Günde 3 bin hileci men edilecek
PUBG MOBILE, oyunda hile kullananları üzecek gibi görünüyor. Şirket, hile kullanan oyuncuları oyundan men etmek için anti-hile sistemini devreye alıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada bu anti-hile sistemi ile günde 3,000 oyuncunun oyundan men edileceği söyleniyor.
Oyun sırasında kullanılan şüpheli yazılımları sağlıklı bir şekilde tanıyacak sistem, bu yazılımları kullanan oyuncuları tespit edecek. Tespit edilen her kullanıcı anında oyun men edilecek. Oyundan men edilen kullanıcıların 10 yıllık bir süre boyunca oyuna tekrar giremeyeceği söylendi.
Oyun
The Last Of Us 2 resmen ertelendi
The Last Of Us 2 resmen ertelendi. Playstation 4‘ün merakla beklenen oyunu The Last Of Us 2‘nin çıkış tarihi 21 Şubat 2020‘den, 29 Mayıs 2020‘ye çekildi.
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The Last Of Us 2‘nin yönetmeni Neil Druckmann, merakla beklenen ve ilk oyundan sonra oyuncularda büyük merak uyandıran The Last Of Us 2‘nin çıkış tarihinin yaklaşık 3 ay ertelendiğini duyurdu. Bu haber oyuncular ve basın camiasında büyük bir şok etkisi yarattı.
The Last Of Us 2 oyununun yönetmeni Neil Druckmann, yaptığı açıklamada oyunu eksik çıkarmak yerine erteleme seçeneğini tercih ettiklerini dile getirdi. Oyunun 21 Şubat tarihinde istedikleri kalitede çıkamayacağı sonucuna varan Neil Druckmann, oyunu mükemmel bir şekilde sunabilmek için erteleme kararı alındığını duyurdu. Oyunu merakla bekleyen oyunculardan anlayış beklediğini dile getiren Neil Druckmann, oyunculara şuana kadarki destekleri için de teşekkür etti. Oyun hakkında merak edilen “PlayStation 5 için bir planlama var mı?” sorusunun da cevabı henüz bilinmiyor. Oyunun PlayStation 5 için de hazırlandığı ya da hazırlanmadığı konusunda herhangi bir bilgi sızmadı.
Akıllı Telefonlar
PUBG Mobile Lite için Cadılar Bayramı güncellemesi geldi
Düşük özelliklere sahip olan telefonlar için geliştirilen ve yayınlanan PUBG MOBILE LITE, bugün duyurulan 0.14.6 içerik güncellemesiyle birlikte Balkabağı Zombileri’yle dolacak.
Yayınlandığı günden bu yana güncelleme almaya devam eden PUBG Mobile Lite 0.14.6 sürüm numaralı güncellemesi ile oyunculara Cadılar Bayramı temalı içerikler sundu. Cadılar Bayramı temalı yeni Geceyi Atlat modu ile oyuncular ürkütücü sahneler ile karşılaşacaklar. Güncelleme ile oyun içerisine Balkabağı Zombileri de geliyor.
Oyuncular yeni sürümle birlikte gündüz vakti M134 Minigun ve Lav Silahı gibi yeni özel silahları toplayacak. Geceleri ise yenilenen özel başarım kilitlerini açabilmek için saldırıya geçen Balkabağı Zombilerini püskürtmek zorundalar.
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PUBG MOBILE LITE için yeni özellikler
- Açık Karakter Sistemi: Oyuncular, Geceyi Atlat modunda yeni ‘Victor’ karakterini kullanarak deneyim kazanırken kıyafetler ve dahası için sandık açabilecekler. Victor, hafif makineli silahlar için daha düşük şarjör doldurma süresine sahip bir karakter
- Yeni Silahlar: Oyuncuların ek hasar vermesi için artık üç güçlü yeni silah mevcut:
- Kısa Namlulu Çifte: Haritadaki her yerde yenilenen bu 12 fişekli pompalı tüfek, aynı anda iki mermi barındırabiliyor. Bununla birlikte tabanca yuvasını kullanıyor ve şok eklentisini kullanabiliyor.
- M134 Minigun: Sadece Geceyi Atlat modunda mevcut olan ve zombileri öldürerek alınabilen bu güçlü ağır silah, 200 mermiye kadar mühimmat alabiliyor ve bir saldırı tüfeğinin atış oranına eşdeğer bir atış gücüne sahip.
- Lav Silahı: Geceyi Atlat modunda mevcut olan ve zombileri öldürerek kullanılabilen bu silah, benzini mühimmat olarak kullanıyor ve 10 metrelik etkili menzili bulunuyor. Püskürtme menzilindeki tüm hedeflere hasar veriyor.
- Video Ödülleri: Yeni günlük ödüller arasında kıyafetler, BC ve dahası, satın alma sayfası içerisinde video izleyerek alınabilir
- Oyuna Hızlı Giriş: Oyuncuların önerilen oyun modlarına doğrudan girebilmesi için hızlı giriş seçeneği ana menüye eklendi
- Cadılar Bayramı Ana Menü Teması: Oyun içi menüsü, yepyeni Cadılar Bayramı temasıyla dekore edildi
- Güncellenmiş Winner Pass özelliği: Direkt olarak bir Pass Görevini tamamlamak ve arkadaş yardım özelliği için Pass Görev Kartı eklendi
- Özellik düzeltmeleri ve hata ayıklamaları