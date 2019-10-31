Haber
PUBG MOBILE hilecileri oyundan men edecek!
Ülkemizde ve dünyada en çok oynanan oyunların başında gelen PUBG, mobil sürümde kullanılan hile yöntemlerinin önüne geçmek için hazırlanıyor.
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Günde 3 bin hileci men edilecek
PUBG MOBILE, oyunda hile kullananları üzecek gibi görünüyor. Şirket, hile kullanan oyuncuları oyundan men etmek için anti-hile sistemini devreye alıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada bu anti-hile sistemi ile günde 3,000 oyuncunun oyundan men edileceği söyleniyor.
Oyun sırasında kullanılan şüpheli yazılımları sağlıklı bir şekilde tanıyacak sistem, bu yazılımları kullanan oyuncuları tespit edecek. Tespit edilen her kullanıcı anında oyun men edilecek. Oyundan men edilen kullanıcıların 10 yıllık bir süre boyunca oyuna tekrar giremeyeceği söylendi.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi A3 için özel Android 10 ROM’ları
Çinli üretici Xiaomi orta seviye telefonlarına oldukça fazla önem veriyor. Bu orta seviye telefonlarından biride Xiaomi Mi A3 olarak karşımıza çıkıyor. Bu haberimizde Xiaomi Mi A3 için en iyi Android 10 ROM’larına bakacağız.
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Xiaomi’nin fiyat performans cihazlarından biri olan Mi A3, bilindiği gibi Android One programına dahil olan cihazlardan bir tanesi. Bu nedenle yakın bir zamanda Android 10 güncellemesinin gelmesi beklenirken, Mi A3 kullanıcıları için en iyi Android 10 ROMlarının listesini yaptık. Bu ROM’larla birlikte kullanıcılar Android 10’un gelişmiş özelliklerine ulaşabilecek ve tamamen kişiselleştirmenin tadını çıkartabilecek.
Peki ROM nedir?
Açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olan Android’in üçüncü taraf geliştiricilere izin verdiği herkes tarafından biliniyor. Bu geliştiriciler kişiselleştirilmiş Android kaynaklı işletim sistemleri ortaya çıkartıyor. Bu işletim sistemleri özel ROM olarak karşımıza çıkıyor. Bu özel ROMlar sade işletim sistemlerine göre daha çok kişiselleştirilebilir bir konumda oluyor. ROMları kaynak kodları ile birlikte destekleyen tüm cihazlara yükleyebiliyorsunuz.
Gelin sizler için sıraladığımız Mi A3 Android ROM listesine yakından bakalım.
Pixel Experience ROM
Adındanda anlaşılacağı gibi Pixel cihazların tasarımı ve işletim sistemi özelliklerini kapsayan bu ROM, simgeler, yazı tipleri ve duvar kağıtları gibi birçok modülü içerisinde barındırıyor. Oldukça stabil çalışan bu ROM, cihazınızın gizlilik ve güvenliğine önem veriyor. Ayrıca Android 10 tabanlı ve WiFi, RIL, GPS, Kamera, El Feneri, Bluetooth, Işıklar, GPS gibi bir çok özelliği kusursuzca cihazında çalışıyor.
Atom OS ROM
AOSP’a dayanan bu ROM, simgeler, duvar kağıtları ve yazı tipleri gibi tüm Google uygulamalarını içeriyor. İçerisinde yapabileceğiniz birçok kişiselleştirme ayarınada izin veren Atom OS, ekim güvenlik güncellemesi ile birlikte geliyor. Ayrıca Bootloader kilidini açtıktan ve TWRP kurtarma kurduktan sonra cihazınıza kolayca kurulabilir.
Paranoid Android Quartz Alpha
Paranoid Android Quartz Alpha, Android 10’un tasarımcılar nezdinde en sanatsal ROMu olarak karşımıza çıkıyor. Hampus Olsson tarafından tasarlanan bu ROM, sanatsal mimarisi ile göze hitap ediyor diyebiliriz. Ayrıca bu tasarımcı tarafından tasarlanan duvar kağıtlarını indirebileceğiniz Abstruct uygulaması, bu ROMda ön yüklü olarak geliyor. Bu ROMda bazı hatalar karşınıza çıkabiliyor.
Bu ROM’ları yüklerken bazı hatalarla karşılaşabileceğinizi bilmenizi istiyoruz. ROM’ların nasıl yüklediğini araştırıp telefonlarınıza yüklemenizi öneririz.
Oyun
PUBG Lite Sezon 2 Pass, ne yenilikler getiriyor?
PUBG Lite sürümüne geçtiğimiz hafta yepyeni bir güncelleme yayınlandı. Peki bu güncelleme biz oyunculara ne gibi yenilikler getirecek? Hep birlikte inceleyelim.
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Yeni güncelleme PUBG için yayına sürüldü. Sürüm notları ve yaptığımız oyun incelemeleri dahilinde sizin için oyunda yer alan yenilikleri ve düzeltmeleri derledik. Güncelleme detaylarından en önemlisi alışverişte kullandığımız oyun içi paraların kullanımında bir değişikliğe gidildi. Lite Pass Sezon 2; Survival Title Sezon 2, 4vs4 oyun modu ve hata düzeltmeleri içeriyor.
Yeni oyun içi alışveriş sistemi neler sunuyor?
Yeni güncellemenin getirdiği yeniliklerle birlikte kullanılan para birimleri Chicken Medal ve Gümüş Bullet olmak üzere ikiye ayrılıyor. Chicken Medal adı verilen paralarla ücretli kasaları satın alabiliyorlar. Bu kasalardan bildiğiniz üzere daha değerli niteliğe sahip silahlar ve özelleştirilebilir kıyafetler çıkabiliyor. Böylece tarzınızı konuşturabiliyorsunuz. Bu madalyaya ulaşmak istiyorsanız eğer PUBG’deki günlük etkinliklere katılarak, Lite Pass ve Lite Pass Premium ödüllerinden, günlük görevlerden, challenge görevlerinden ve diğer oyun etkinliklerinden kazanabiliyorsunuz.
Silver Bullet ise, oyun içi çatışmalarda kazandığınız kıyafetleri dönüştürerek bu paraları kazanabiliyorsunuz. Oyunda yer alan Silver Bullet Mağazası’ndan bu yopladığınız paralarla alışveriş yapabiliyorsunuz.
Yeni kapışma modu: 4’e 4
PUBG Lite artık 4’e 4 moduna sahip. Oyuncular, dört kişilik ekiplerden oluşan iki takım yaratabiliyor ve bu ekiplerle karşılıklı olarak kapışabiliyorlar. Oyun modu, eski nakliye konteynerleri ve araçlarıyla çevrili terkedilmiş bir depo alanında geçiyor. Hangi ekip, toplamda 40 kişiyi öldürürse oyunu o kazanıyor.
Lite Pass, 10 Ekim’de başladı ve Aralık’ın 5’ine kadar sürmesi planlanıyor. Oyuncular ayrıca, sezon bitse dahi 12 Aralık’a kadar kazandıkları ödülleri de alabiliyorlar. Lite Pass İkinci Sezon ile birlikte, oyuncular günlük görev ve kapışma görevlerinden deneyim puanı (XP) ve ödüller de toplayabiliyorlar.
Ayrıca, Lite Pass Premium ve Lite Pass Premium Plus aldığınız takdirde farklı görevler ve ödüllere kavuşmanız da mümkün hale geliyor.
Tüm detaylar ve sürüm bilgileri için buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. İyi oyunlar!
Ekran Kartı
Asus GeForce GTX 1660 ve 1650 Super serisi ekran kartlarını duyurdu
Asus yüksek performans ve kişiselleştirme seçenekleri sunan iki yeni ekran kartı serisini tanıttı. GeForce GTX 1660 ve GTX 1650 Super ekran kartları dayanıklılıkları ile ön plana çıkıyor.
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Asus GeForce serisi iki yeni ekran kartını tanıttı. Yüksek performans ve dayanıklılık ile ön plana çıkan bu yeni seri, çift fanla birlikte IP5X sertifikasına sahip. Ekran kartları bu şekilde toza ekstra dayanıklı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni GPU’lar, uygun bütçeyle yüksek performans arayan oyunculara 1080p çözünürlükte yüksek performans sunmak için NVIDIA Turing mimarisinin temel yönlerinden yararlanıyor.
Gelişmiş statik basınç ve daha düşük gürültü sağlayan yeni bir Axial teknoloji tasarımına sahip ekran kartları, bu başarılı soğutma sistemleri ile oldukça stabil çalışabiliyor. Kesintisiz oyun performans için tasarlanmış bu ekran kartları, farklı özellikler ile birlikte karşımıza çıkıyor.
Her iki serisinin ekran kartları 6 GB GDDR6 bellek tipi ve boyutuna sahip olurken PCIe 3.0 bağlantı tipini kullanıyor. Ayrıca Auto-Extreme Teknolojisiyle üretilen kart, dayanıklılığı artıran koruyucu bir arka plakayla birlikte geliyor.