PUBG, 2 Milyon Eş Zamanlı Oyuncu Rekorunu Zorluyor!

Son dönemlerin en popüler oyunu olan Playerunknown’s Battlegrounds 2 milyon aktif oyuncu sayısını zorluyor.

Her ne kadar daha önceki ARK, H1Z1 gibi hayatta kalma oyunları benzerliği ile eleştiriler almış olsa da son günlerin en popüler oyunu olan PUBG, bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde eş zamanlı olarak 1 milyon aktif oyuncu sınırını geçerek bir rekor kırmıştı. CS:GO gibi hala en popüler oyunlardan birini geçerek bu başarıyı elde eden PUBG, şimdi ikiye katlamak üzere.

Bu haberimizi yazdığımız sırada 1,963,080 sayısıyla günlük rekorunu kıran PUBG, kısa süre içerisinde 2 milyon oyuncu barajını da aşacak gibi. Hatta bu sıralamaya göre ikinci sırada olan DotA 2’nin rekoru ise 716,717 gibi bir durumda olması PUBG furyasının ne kadar büyüdüğünü gösteriyor.

Bakalım ilerleyen günlerde Playerunknown’s Battlegrounds nasıl rekorlar kıracak.