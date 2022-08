Pek çok söylentiden sonra Sony, PlayStation resmi hesabından (Japonya, Fransa, Yeni Zelanda, Avustralya ve LATAM gibi çeşitli bölgesel hesaplarda yayınlanan) bir tweet aracılığıyla PSVR 2‘nin 2023’te geleceğini duyurdu.

Şirketin PSVR 2’ye 20’den fazla büyük oyun çıkarma sözü de vermişti. Şimdiye kadar, listede onaylanan Horizon Call of The Mountain. Son sürümlerden, Ghostbuster VR, No Man’s Sky, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village ve The Walking Dead: Saints & Sinners gibi aynı döneme denk gelen bir çıkış tarihine sahip bazı üçüncü taraf sürümler yer alıyor.

Kaynak: PlayStation