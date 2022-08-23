Microsoft 365 aboneliği olmayan Outlook kullanıcıları, Android ve iOS posta uygulamalarında daha fazla reklam görecek. Önceden, kullanıcılar yalnızca Odaklanmış modda reklam görüyordu. Fakat bu durum artık değişecek.

Odaklanmış gelen kutusu modunu kullanan abone olmayan Outlook kullanıcıları, bir süredir Diğer sekmesinde reklamlar görüyor. Microsoft, bunu bir gelen kutusu olan ve bu nedenle Odak modunu kullanmayan kullanıcılara genişleteceğini onayladı.

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Kullanıcılar daha sonra posta listelerinin başında, biçim açısından bir e-postaya benzeyen bir reklam görecekler. Reklam içerdiği için sağ tarafta reklamla ilgili olduğu görülebilecek. Kullanıcılar, reklamları kaydırarak kaldırabilir, ancak kısa bir süre sonra bunların yerini başka reklamlar alacaktır. Ek olarak Microsoft 365 aboneliği olan kullanıcılar, uygulamada hiç reklam görmeyecek.