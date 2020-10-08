Oyun Konsolu
PS5 Wi-Fi ve USB hızı konusunda Xbox Series X’in önünde
Yeni nesil konsolların piyasaya çıkmasına kısa bir zaman kala, konsolların detayları da netleşmeye başladı. Son bilgilere göre PS5‘in Wi-Fi ve USB teknolojisi, Xbox Series X‘inin oldukça önünde.
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Yeni nesil konsollar çok yakın zamanda oyuncuların beğenisine sunulacak. Bu dönemde yayıncılara, inceleme sitelerine gönderilmeye başlanan yeni nesil konsollarla ilgili birçok detay da ortaya çıkmaya başladı. Ulaşılan son bilgilere göre PS5 Wi-Fi 6 standardını destekliyor. Wi-Fi 6 standardı, Xbox Series X‘te kullanılan Wi-Fi 5 standardının 2 katından daha hızlı. Wi-Fi 6, 9.6 Gbps hızı desteklerken, Wi-Fi 5 ise 3.5 Gbps hız limitine sahip. PS5 ayrıca USB-C portuyla geliyor. Xbox Series X‘te bulunmayan USB-C portu, USB-A portuna göre 2 kat veri aktarım hız kabiliyetine sahip. 10Gbps veri aktarım hızını destekleyen USB-C portuna sahip PS5 bu konuda da rakibinin önünde bulunuyor.
Wi-Fi ve USB‘deki üstünlüğün konsolun genel performansına ne kadar katkı yapacağı henüz kestirilemese de PS5’in yeni teknolojileri kullanması önümüzdeki dönem için bir avantaj olarak gözüküyor.
Oyun
Watch Dogs: Legion çapraz platform özelliğini destekleyecek!
Watch Dogs: Legion, çıkışına bir aydan az bir süre kala yeni detaylar vermeye devam ediyor. Oyunun yeni nesilde çapraz platform özelliğini destekleyeceği öğrenildi.
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Watch Dogs: Legion oyuncuları cihaz değiştirse de kayıt dosyalarına kaldıkları yerden ulaşabilecekler!
Sonbahar mevsimi oyun dünyası için oldukça hareketli geçmeye devam ediyor. Bu döneme önemli iki markasının yeni üyelerini çıkaracak Ubisoft, Watch Dogs: Legion oyunu ile alakalı yeni detaylar sundu. Hikaye odaklı bir oyun olmasına rağmen çok oyunculu modu da olacak olan yapım, yeni nesilde çapraz platform desteğini oyuncularına sunacak. Yapımcı Lathieeshe Thillainathan yaptığı açıklama ile oyuncuların çok oyunculu modda kaydettikleri ilerlemelerin kullandıkları cihazlardan bağımsız olacağını belirtti. Böylelikle konsol bilgisayar arası veya konsollar arası değişiklik yapan oyuncular, daha önceki cihazlarında kaydettikleri çok oyunculu mod ilerlemelerini yeni cihazlarında da kullanabilecekler.
Yeni nesil konsolların çıkışı ile birlikte önemi artan bu özellik bazı firmaların daha fazla para kazanma isteği nedeniyle farklı yollarda dahi kullanılmıştı. NBA 2K21 oyununda da benzer bir durum ortaya çıkarken, firma 100 dolarlık Mamba Edition‘ı almayan oyunculara bu özelliği sunmayacağını duyurmuştu. Öte yandan 20 dakikalık oldukça sert havanın hakim olduğu bir adet oynanış videosunun da çıktığı oyun, 29 Ekim 2020 tarihinde oyuncuları karşılayacak. Farklı mekanikleri ile oyuncularda meraka neden olan yapım, eski nesil, yeni nesil ve PC için piyasaya sürülecek.
Oyun Konsolu
Sony, Japon kullanıcıların kontrolcü alışkanlığını bozuyor!
Playstation 5’in tanıtılmasının ardından DualSense kontrolcüsünde bazı ufak değişikliklerin olabileceğine dair söylentiler sektörde dolaşıyordu. Tuşlarda yapılan değişiklik, Japon kullanıcıların 26 yıllık alışkanlığını bozacağa benziyor.
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Çok yakında kullanıcılarıyla buluşacak olan Playstation 5, Japon kullanıcılarını üzecek gibi duruyor. Sony, Playstation 5 ile gelecek olan DualSense kontrolcüsünde sürpriz tuş değişikliğine gidiyor. SlashGear’da yer alan habere göre ‘X’ ve ‘O’ tuşlarında değişikliğe giden Sony, Japonların 26 yıllık alışkanlığını bozacak. Kullanıcıların ise buna pek de sıcak bakmadığını belirtmek gerek.
Wow, this is big news for UI/UX. PlayStation 5 will use the X button to confirm by default for ALL REGIONS including Japan, who previously used O to confirm for the past 26 years. Muscle memory frustration for the nearly 10M PS users in Japan coming up.https://t.co/Heo7XaWjsk
— Kenji Iguchi (@needle_e) October 4, 2020
‘X’ ve ‘O’ değişimi, Japon kullanıcıları zorlayacak
Japon kullanıcılar için konsol ilk çıktığı zamandan beri ters işlev barındıran ‘X’ ve ‘O’ tuşları, dünyanın geri kalanına uydurulacak. Batı dünyasında genellikle ‘X’ tuşu onaylar ve kabul ederken ‘O’ tuşu ise ret ve geri alma için kullanılıyordu. Japonya’da tam tersi şekilde kullanılan tuşlar artık dünyayla aynı standardı kazanıyor. Bizler için pek önemli olmasa da Sony’nin kalbi Japonya’da gerçekleştirilecek bu değişiklik, Japon oyuncuların 26 yıllık kas hafızasını silmek anlamına geliyor.
Sony, Famicom’dan gelen alışkanlığı değiştiriyor
Japonlar için ‘O’nun sembolik olarak ‘iyi’ veya ‘tamam’ şeklinde yorumlanıyor. Famicom ile gelen ters tuş dizilimi anlayışı Japonya’da konsolun çıkışından beri aynı tutuluyordu. Xbox’ın bu tuş dizilimini değiştirmemesine karşın Sony, japon kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirmek istememişti.
Nintendo tarafında halen aynı tutulan tuş dizilimi ve kullanıcı alışkanlıkları ise ilerleyen günlerde Japon tüketiciler ile buluşacak olan Playstation 5 için beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Japon kullanıcıların bu değişikliğe ne tepki vereceği ise merak konusu.
Oyun Konsolu
PS5’in kullanılabilir depolama alanı ortaya çıktı
Sony’nin yeni nesil konsolu PS5 yakında satışa sunulacak. PS5, ilk olarak 12 Kasım’da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’de satışa sunulacak. Bir hafta sonra ise 19 Kasım’da tüm dünyada satışa sunulacak. Bu süreçte merakla beklenen yeni nesil konsol hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de konsolun kullanılabilir depolama alanı ortaya çıktı.
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PS5’in kullanılabilir depolama alanı yalnızca 664 GB
Yeni nesil konsollar, bir önceki nesle göre en büyük farkı depolama hızlarında gösteriyor. Çok yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip SSD depolama çözümleri kullanılan konsollar, düşük yükleme süreleri vaat ediyor. Ancak SSD çözümlerinin yüksek maliyetleri dolayısıyla şirketler büyük boyutlu çözümler kullanamıyor. Sony, yeni nesil konsolu PS5’in 825 GB SSD ile birlikte geleceğini açıklamıştı. Günümüz oyunlarının ve gelecekte çıkacak yeni nesil oyunların boyutları düşünülünce bu alanın yeterli olup olmayacağı, müşterinin kafasında soru işareti oluşturdu. Sızıntılara göre ortaya çıkan boyut ise daha da düşündürücü. PS5’in kullanılabilir depolama alanı yalnızca 664 GB olarak gözüküyor.
Depolama alanındaki bu farklılığın temel sebebi, 1 GB’ın aslında 1,000,000,000 byte değil, 1,073,741,824 byte olması. Bu durumdan dolayı PS5’te kullanına 825 GB SSD depolama alanı 768 GB’a tekabül ediyor. İşletim sistemi için ayrılan 104 GB alan çıkarıldığında kullanıcılara 664 GB kullanılabilir alan kalıyor. Geçtiğimiz günlerde PS4’in rakibi olan Xbox Series X’in de kullanılabilir depolama alanı belli olmuştu. 1 TB boyutlu SSD ile birlikte gelen Xbox Series X, kullanıcılara 804 GB kullanılabilir alan sunuyor. Günümüzdeki oyun boyutlarını ve yeni nesil oyunları göz önünde bulundurduğumuzda iki konsolun da depolama alanları konusunda kullanıcılara zorluk yaratacağını söyleyebiliriz.