PS5 Wi-Fi ve USB hızı konusunda Xbox Series X’in önünde

Yeni nesil konsolların piyasaya çıkmasına kısa bir zaman kala, konsolların detayları da netleşmeye başladı. Son bilgilere göre PS5‘in Wi-Fi ve USB teknolojisi, Xbox Series X‘inin oldukça önünde.

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Yeni nesil konsollar çok yakın zamanda oyuncuların beğenisine sunulacak. Bu dönemde yayıncılara, inceleme sitelerine gönderilmeye başlanan yeni nesil konsollarla ilgili birçok detay da ortaya çıkmaya başladı. Ulaşılan son bilgilere göre PS5 Wi-Fi 6 standardını destekliyor. Wi-Fi 6 standardı, Xbox Series X‘te kullanılan Wi-Fi 5 standardının 2 katından daha hızlı. Wi-Fi 6, 9.6 Gbps hızı desteklerken, Wi-Fi 5 ise 3.5 Gbps hız limitine sahip. PS5 ayrıca USB-C portuyla geliyor. Xbox Series X‘te bulunmayan USB-C portu, USB-A portuna göre 2 kat veri aktarım hız kabiliyetine sahip. 10Gbps veri aktarım hızını destekleyen USB-C portuna sahip PS5 bu konuda da rakibinin önünde bulunuyor.

Wi-Fi ve USB‘deki üstünlüğün konsolun genel performansına ne kadar katkı yapacağı henüz kestirilemese de PS5’in yeni teknolojileri kullanması önümüzdeki dönem için bir avantaj olarak gözüküyor.