AMD RX 6000, RTX 3080’e kafa tutuyor!

AMD, RDNA 2 mimarisine sahip merakla beklenen RX 6000 serisi ekran kartlarının performansına dair ilk verileri paylaştı. İşlemci departmanında Intel’e zor günler yaşatan AMD, aynı başarıyı ekran kartı departmanında yakalayamamıştı. Şirket, RX 6000 ile birlikte Nvida’yla olan farkı azaltacak gibi gözüküyor.

İlginizi çekebilir: AMD, Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu!

reklam

AMD RX 6000, RTX 3080’e meydan okuyor

AMD, bugün Zen 3 mimarisiyle geliştirilen Ryzen 5000 işlemcileri duyurmak için bir etkinlik düzenledi. AMD, sürpriz yaparak yakın zamanda tanıtılacak olan RX 6000 serisi ekran kartını ilk kez görücüye çıkardı ve oyun performansı hakkında ilk verileri yayınladı. RX 6000, 4K çözünürlükte yapılan testlerde almayı başardığı FPS değerleriyle bekleyen oyuncuları etkilemeyi başardı. AMD’nin yeni ekran kartı, 4K çözünürlükte Borderlands’in en yüksek ayarlarında 61 FPS almayı başarıyor. RTX 3080 aynı ayarlarda 60.6 FPS alıyor. GEARS 5 ile 4K çözünürlükte yapılan testte RX 6000 ekran kartı 73 FPS alırken RTX 3080 79.6 FPS alıyor. Yine de bu sonuçlar AMD tarafından paylaşıldı için kartın, gerçek dünya performansı daha farklı olabilir.

RX 5000 serisi ile Nvidia’nın tepe modellerine rakip olamayan AMD, bu sefer hedefini daha yukarı konumlandırmış durumda. Ancak sızıntılara göre Nvidia, henüz bütün kartlarını oynamamış durumda. AMD’nin yeni ekran kartlarını tanıtmasının ardından Nvidia’nın RTX 3000 serisinin daha yüksek bellek kapasiteli modellerini tanıtması bekleniyor. AMD’nin RDNA 2 mimarisine sahip RX 6000 ekran kartları 28 Ekim’de tanıtılacak.