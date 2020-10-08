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AMD RX 6000, RTX 3080’e kafa tutuyor!
AMD, RDNA 2 mimarisine sahip merakla beklenen RX 6000 serisi ekran kartlarının performansına dair ilk verileri paylaştı. İşlemci departmanında Intel’e zor günler yaşatan AMD, aynı başarıyı ekran kartı departmanında yakalayamamıştı. Şirket, RX 6000 ile birlikte Nvida’yla olan farkı azaltacak gibi gözüküyor.
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AMD RX 6000, RTX 3080’e meydan okuyor
AMD, bugün Zen 3 mimarisiyle geliştirilen Ryzen 5000 işlemcileri duyurmak için bir etkinlik düzenledi. AMD, sürpriz yaparak yakın zamanda tanıtılacak olan RX 6000 serisi ekran kartını ilk kez görücüye çıkardı ve oyun performansı hakkında ilk verileri yayınladı. RX 6000, 4K çözünürlükte yapılan testlerde almayı başardığı FPS değerleriyle bekleyen oyuncuları etkilemeyi başardı. AMD’nin yeni ekran kartı, 4K çözünürlükte Borderlands’in en yüksek ayarlarında 61 FPS almayı başarıyor. RTX 3080 aynı ayarlarda 60.6 FPS alıyor. GEARS 5 ile 4K çözünürlükte yapılan testte RX 6000 ekran kartı 73 FPS alırken RTX 3080 79.6 FPS alıyor. Yine de bu sonuçlar AMD tarafından paylaşıldı için kartın, gerçek dünya performansı daha farklı olabilir.
RX 5000 serisi ile Nvidia’nın tepe modellerine rakip olamayan AMD, bu sefer hedefini daha yukarı konumlandırmış durumda. Ancak sızıntılara göre Nvidia, henüz bütün kartlarını oynamamış durumda. AMD’nin yeni ekran kartlarını tanıtmasının ardından Nvidia’nın RTX 3000 serisinin daha yüksek bellek kapasiteli modellerini tanıtması bekleniyor. AMD’nin RDNA 2 mimarisine sahip RX 6000 ekran kartları 28 Ekim’de tanıtılacak.
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AMD Ryzen 5000 serisinin üst seviye işlemcileri stok soğutucusuz gelecek
AMD Ryzen 5000 serisi tanıtıldı. Yeni nesil işlemcilerin üst seviye modelleri olan Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X modellerinin “meraklısına” hitap edeceği bu nedenle de fansız geleceği belirtildi.
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AMD’nin 3000 serisi Ryzen işlemcileri büyük bir başarıya imza atmıştı. Birçok sistemde tercih edilen Ryzen 3000 serisi, yeterli performansa sahip stok soğutucuyla geliyordu. Ancak AMD’nin yeni nesil işlemcilerinin üst seviye olanları için ek bir soğutucu masrafı doğacak. AMD, Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X işlemcilerinde kullanıcılara stok soğutucu sunmuyor, aynı zamanda bu işlemcileri satın alacak kullanıcılara da sıvı soğutma ya da çok kaliteli bir hava soğutma çözümü bulmaları konusunda da tavsiyede bulunuyor. Serinin Ryzen 5 5600X modeli ise Wraith Stealth stok soğutucu ile geliyor.
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11. nesil Intel işlemcilerin tanıtım tarihi belli oldu
Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden biri olan Intel, yeni masaüstü işlemcilerinin tanıtım tarihini açıkladı. Rocket Lake olarak adlandırılan 11. nesil işlemciler, yapılan açıklamaya göre 2021 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak. Tam tarih belli olmamakla beraber yeni işlemcilerin Mart ayında gelmesi bekleniyor.
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11. nesil Rocket Lake işlemciler neler sunacak?
2021 yılının ilk çeyreğine tanıtılacak Rocket Lake işlemciler mevcut 400 serisi Intel destekli ana kartlar ile uyumlu olacak. Yeni işlemcilerin bir önceki nesle göre, ortaya çıkan en büyük farkları PCIe 4.0 desteğiyle birlikte gelecek olmaları. Ayrıca Rocket Lake işlemciler yüksek hızlı Thunderbolt 4 bağlantı desteğine sahip olacak. Hayal kırıklığı yaratan kısım ise yeni işlemcilerin tekrar 14 nm üretim sürecinden geçecek olmaları. Intel bu konuda nesillerdir bir atılım yapamadı. 7 nm ile üretilecek ilk Intel işlemciler en erken 2022 yılının sonunda gelecek. Yeni işlemcilerin önceki nesilde olduğu gibi 5 GHz saat hızını aşması bekleniyor.
AMD’nin Ryzen işlemcileriyle birlikte Intel oldukça zor günler yaşıyor. AMD geçtiğimiz yıl 7 nm teknolojisine geçerken Intel’in hala 14 nm teknolojisini kullanması tepki çekebilir. Daha önce hata yaptığını kabul eden ve kullanıcılardan özür dileyen Intel, Rocket Lake işlemciler ile performansta ciddi bir atılım yapmak istiyor. Ancak 11. nesil Tiger Lake laptop işlemcilerindeki değişime benzer köklü bir değişim, 12 .nesil masaüstü Intel işlemcilerle birlikte bekleniyor.
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AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu!
AMD, merakla beklenen Ryzen 5000 işlemcilerini bugün düzenlediği etkilikte duyurdu. AMD’nin Zen 3 mimarisiyle gelen işlemciler, 7nm+ üretim sürecinden geçerek üretilecekler. AMD’nin yeni işlemcileri çok ciddi performans artışlarını ve geliştirmeleri berabererinde getiriyor.
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AMD Ryzen 5000 işlemciler neler vaat ediyor?
Ryzen işlemciler ile birlikte en büyük rakibi Intel’e zor günler yaşatan AMD, yeni işlemcileriyle birlikte çıtayı daha da yukarı çıkarıyor. AMD’nin Zen 3 mimarisiyle geliştirilen ve 7nm+ üretim sürecinden geçen Ryzen 5000 işlemciler önceki nesle göre %29 performans artışı vaat ediyor.
AMD, yeni ailesinin üyelerinden biri olan Ryzen 5900X’i dünyanın en iyi oyun işlemcisi olarak nitelendirdi. Böylece AMD, rakibi Intel’in tek çekirdek performansı dolayısıyla elinde bulundurduğu en iyi oyun işlemcisi unvanını eline geçirmiş oldu. AMD, şimdilik Ryzen 5000 ailesinin 4 üyesini tanıttı.
Ryzen 5000 ailesinin tepe modeli Ryzen 9 5950X, 16 çekirdek ve 36 izleğe sahip. Baz frekansı 3.4 GHz olan işlemci, 4.9 GHz’e kadar çıkabiliyor. Ryzen 9 5950X, 799 dolar fiyat etiketine sahip. Ryzen 9 5900X ise 12 çekirdek ve 24 izleğe sahip. Baz frekansı 3.7 GHz olan işlemci , 4.8 GHz’e kadar çıkabiliyor. Fiyatı ise 549 dolar.
Orta-üst seviyeye hitap eden Ryzen 7 5800X, 8 çekirdek ve 16 izleğe sahip. Baz frekansı 3.8 GHz olan işlemci, 4.7 GHz’e kadar çıkabiliyor. 5800X, 449 dolar fiyat etiketine sahip. Şu an için tanıtılan en uygun fiyatlı işlemci olan Ryzen 5 5600X, 6 çekirdek ve 12 izleğe sahip. Baz frekansı 3.7 GHz olan işlemci, 4.6 GHz’e çıkabiliyor. Tamamı Zen 3 mimarisine sahip işlemciler, 5 Kasım’da satışa çıkacak.