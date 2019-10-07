Haber
PS4 Remote Play, Android cihazlar için geliyor
PlayStation 4 için yapılan yeni güncelleme ile Android cihazlara PS4 Remote Play özelliğinin geleceği duyuruldu. Android kullanıcıları, beklediği özelliklere PlayStation 4’ün 7.00 versiyonuyla beraber kavuşuyor.
İlginizi çekebilir: Mi Band 5’in global versiyonu NFC destekleyecek!
PS4 Remote Play, aynı ağa bağlı olan Sony akıllı telefonlar ile PlayStation 4 arasında bir bağlantı sağlayarak, konsol oyunlarının akıllı telefondan oynanabilmesini sağlıyor. Sony Remote Play özelliğini Windows, macOS ve son olarak da iOS platformuna getirmişti. Böylece iPhone ve iPad sahiplerinin Remote Play özelliğine erişimi açılmıştı.
Yeni güncelleme ile beraber ise artık PlayStation 4 Remote Play özelliği, Sony olsun olmasın Android cihazlara da artık Remote Play uygulaması indirilebilecek. 7.00 güncellemesinin en önemli noktası PS4 Remote Play’in artık Android 5.0 (Lollipop) ve üstü sürümleri barındıran Android cihazlarda da kullanılabilir hale gelmesi. Yeni güncelleme ile beraber PS4 Remote Play uygulamasını kullanan cihaz sayısı büyük ölçüde artıyor.
PS4 7.00 güncellemesi ile gelen bir başka yenilik, maksimum parti kullanıcısı sayısı 8’den 16’ya çıkıyor. Parti modunda ayrıca ağ bağlantısı ve ses kalitesi iyileştiriliyor.
Oyunlardaki kontrolü sağlamak için Dual Shock 4 kablosuz cihazları Bluetooth ile akıllı cihazlara bağlanabiliyor. Sony, DualShock 4’ü Bluetooth aracılığıyla telefonlarına bağlayabileceklerini de kaydediyor. Ancak Android’ler için 10. sürümü mecbur kılan DualShock 4 bağlantısı iPhone ve iPad’lerde de iOS 13 ve üzeri cihazları destekliyor.
Akıllı Telefonlar
Mate 30 Pro, Google uygulamaları hala çalıştırıyor!
Mate 30 Pro bilindiği üzere Amerikan Hükümeti’nin uygulamış olduğu ambargo neticesinde Google uygulamaları maalesef ki cihaza dahil edilmemişti. Geçtiğimiz günlerde, ikinci parti uygulamalarla birlikte uygulamalar yüklenebilir hale gelmişti.
İlginizi çekebilir: HWP ofisi çift ekranlı ASUS ZenBook Pro Duo kullandı!
Huawei Mate 30 Pro, olağanüstü bir cihaz. Baştan aşağı uzanan şelale ekranıyla çok çarpıcı bir tasarım sunuyor. Dört kamerasıyla birlikte nitekim ocağı andırsa da oldukça radikal bir görüntüsü var diyebiliriz. Şelale ekranından, ses kontrolünün de sağlandığı inovatif anlayışla kullanıcıların ilgilisini çekiyor.
Fakat tabiki, cihazın eksikleri de yok diyemeyiz. Huawei’nin yaptırım listesinden çıkmaya çalışan şirketin Amerikan hükümetiyle olan hukuki süreci devam ediyor.
Bununla birlikte Google lisansını kaybeden firma, konuyla ilgili hiçbir çözüm üretmedi. Ama yaratılan çözümlere de engel olmuyor. Cihaz kutudan çıkmış haliyle Google Play Store, Gmail, Google Maps ve ön yüklü gelen diğer uygulamalara sahip değil. Fakat şu anda manuel olarak bu uygulamaları indirmeniz mümkün.
Geçtiğimiz hafta, bu sitede de bir problem yaşanmıştı. Kullanıcılar sitenin sunucularına erişim sağlayamamıştı. LZPlay.net sitesinden Google Servis uygulamaları görünür durumda. Yapılan testler doğrultusunda diyebiliriz ki gayette uygulamalar iyi çalışıyorlar.
Huawei içindeki ve dışındaki birçok kaynaktan demeçler aldık. İsmini vermek istemeyen içerideki kaynağa göre, Mate 30 Pro’ya Google Mobil Servislerini yüklemek kolay ve başarılı. Kurduğum tüm uygulamalar beklediğimm gibi çalışıyor. Mükemmel şekilde çalışmaya devam edecekler. Herhangi bir süpriz oluşturacak durum yok.
Google Pay uygulaması neden bazı kullanıcılarda çalışmıyor?
EMUI sürümüne bağlı olarak böyle bir sorunun yaşanması mümkün. Huawei işletim sistemi, saf android üzerine arayüz giydirilerek oluşturuluyor. Komplikasyonların oluşabileceği belirtiliyor.
Dışarıdaki kaynaklar ise, diğer Huawei cihazlarında Google Pay açığını bulduğunu söyledi. Bu cihazlarda da tüm Google uygulamalarının çalıştığını aktardı. Sonuçta EMUI 10 hala beta sürecinde ve çeşitli hataların bulunabiliyor. EMUI 10 güncellendiğinde ve halka açıldığında bu tip hataların giderileceğine muhtemel gözle bakmak lazım.
Birçok insan, yeni cihazı aslında Çin dışında kullanıyor. (Çin içerisinde telefon satışlarında patlama hakim.) Fakat, Huawei’nin Mate 30 Pro için gelecek planı çizmek şu an oldukça erken.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4, Kanada fiyatıyla tekrar sızdırıldı!
Google Pixel 4 sızıntılarının ardı arkası kesilmiyor. Hemen hemen tüm detaylarının ortaya çıktığı cihazın son olarakta fiyatı görüntülendi.
İlginizi çekebilir: EMUI 10 Beta; Mate 20 Lite, Enjoy 10 Plus ve Nova 4’e ulaştı!
Google, tekrardan şaşırtmadı ve yeni amiral gemisiyle ilgili detayları sevenlerine göstermiş oldu. Üretken iddiacı Evan Blass, bazı Pixel 4 cihazlarının fiyatlarının Kanada’da sızdırıldığını twitter üzerinden açıkladı.
Blass’e göre 64GB’lık Pixel 4, 4500TL seviyesinden satışa sunulacak. 128GB versiyonun ise 6000TL olarak satışa çıkması bekleniyor. Aşağıda yer alan tweetin ekran görüntülerinden isterseniz tüm fiyatları teyit edebilirsiniz.
Pixel 3, 4330TL (Bugün tarihli güncel kura göre hazırlandı.) bandından piyasaya sürülmüştü. Bu demek oluyor ki, Google Pixel 4 önceki nesilden daha pahallı olacak. Fakat bu durum Kanada’ya özel olabilir veya tüm dünya için de olabilir. Henüz, net bir bilgi mevcut değil.
Google’ın hala 64GB seçeneğine sahip baz modelle gelmesi hayal kırıklığı yaratıyor. Samsung, Huawei gibi cihaz üreticiler şu sıralar standart modellerinde 128GB depolama desteği veya daha üstünü kullanıcılarına vadediyorlar.
Akıllı Telefonlar
EMUI 10 Beta; Mate 20 Lite, Enjoy 10 Plus ve Nova 4’e ulaştı!
EMUI 10 Beta testleri için geçtiğimiz hafta Huawei resmi bir güncelleme takvimi yayınlamıştı. Liste dahilinde, cihazlara güncellemeler ulaşmaya başladı.
İlginizi çekebilir: PUBG ve Call of Duty Mobile için oyuncu kulaklığı: ROG Cetra incelemesi
Huawei, EMUI 10 Beta’yla ilgili uzun bir liste yayınlamıştı. Huawei Enjoy 10 Plus, Nova 4e, Mate 20 Lite‘a sahip Çinli kullanıcılar kapalı beta sürecine dahil edilmeye başlandı.
Huawei kapalı beta programı, ticari sürüm yayınlanmadan önce programa dahil edilen kullanıcılara ilk elden erişim imkanı sunuluyor. Kullanıcılar, yazılımın erken aşamalarını deneyimleyerek, cihaz üzerinde bulunan açıkların kapatılmasını sağlıyorlar.
Takvim doğrultusunda, P30 ve P30 Pro kullanıcılarının önümüzdeki hafta içerisinde açık betaya geçmeleri ön görülüyor.