Oyun dünyası şu sıralar PlayStation 5 Pro söylentileri ile çalkalanıyor. Ancak bugün ilginç bir haber ortaya çıktı. Tanınmış gazeteci ve sızıntı yapan Tom Henderson’a göre, yeni Sony donanımı, söylentiye konu olan PS5 Pro modelinden önce gelecek. Bu konsolun PS Vita 2 olabileceği söyleniyor.

Henderson’ın en son yayınında E3’ün iptali, beklenenden düşük PSVR2 satışları ve söylentileri olan PS5 Slim/Pro modelleri hakkında da açıklamaları bulunuyor. Ancak en dikkat çekeni ise Twitter’da yeni donanım hakkında yaptığı yorum.

Daha önce yaptığı sızıntılar da doğru çıkan Tom Henderson; “Bunu daha ayrıntılı olarak anlatabileceğim, ancak Pro’dan önce piyasaya sürülecek yeni bir Sony donanımı da var. Çok yakında bunun hakkında konuşma olasılığım daha yüksek, bu yüzden kesinlikle bizi izlemeye devam edin. Daha fazla bir şey söyleyemem, bu bir 1 Nisan şakası ya da buna benzer bir şey değil ama Sony’den şu anda bildirilenden daha fazla donanım geliyor.” dedi.

For those asking, the new Sony hardware I alluded to in yesterday’s stream hasn’t been reported on yet.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 2, 2023