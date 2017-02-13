Prince’in Şarkıları Spotify, Apple Music ve Diğer Platformlara Geldi

Artık hayranları geçen sene hayatını kaybeden Prince’in müziklerini Spotify, Apple Music, Google Play, Amazon Music, iHearth Radio ve Napster üzerinden dinleyebilecek.

Prince’in müzikleri bu servislere ilk defa gelmiyor. Ünlü şarkıcı daha önce bu platformda yer alan müziklerini geri çekmişti. Sanatçının şarkıları bir tek Jay Z’nin müzik servisi Tidal’da yer alıyordu. Şarkıcı şarkılarını platformlardan şikayetçi olduğu için çekmişti. Kendisi yaptığı açıklamada katalogların korunması gerektiğini ancak Spotify’ın herhangi bir ödeme yapmadığını dile getirmişti. Şarkıcı bu açıklama da Jay Z’nin Tidal ile çok iyi bir iş çıkardığını ve bu platformu destekleyeceğini belirtmişti.

Spotify gibi reklam gelirlerine sahip olan servislerin bazı sıkıntılı yanları yok değil. Servisler her ne kadar gelirinin büyük bir çoğunluğunu ücretli kullanıcılardan elde etselerde reklam önemli bir gelir kaynağı. Prince’in servise geri dönmesi için Spotify’ın sanatçının albümlerine 100 milyon dolar ödediği söylentiler arasında geziyor.