Prime Gaming’den Ücretsiz: Football Manager 2021 ve Need For Speed: Hot Pursuit Remastered

Amazon’un ücretli üyelik servisi olan “Amazon Prime”, bildiğiniz gibi hem ücretsiz kargo hizmeti, hem Prime TV üzerinden içerik tüketme gibi imkanlar sunuyor. Bunun dışında oyun severlerin çok kullandığı ama popülerliği henüz çok fazla olmayan Prime Gaming servisini de unutmamak lazım. Zaten bu ay için yaptığı kampanyayı göze alırsak; Prime Gaming’in bundan sonra daha çok konuşulacağını da söyleyebiliriz.

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Prime Gaming’in bu ayki ücretsiz oyunları: Football Manager 2021, Need for Speed: Hot Pursuit ve Football Manager 2021 Touch

Football Manager 2021

FM serisi, menajerlik oyunları arasında dünyada 1. sırada diyebiliriz. Eskiden CM (Championship Manager) gibi rakipleri olsa da; zamanla benzerlerinden sıyrılan Football Manager serisi, futbol severlerin her yıl düzenli olarak takip ettiği ve kütüphanesine eklediği oyunlar arasında. FM serisi son birkaç yıldır yenilik yapmak konusunda pek cömert davranmasa ve yapay zekada gerekli geliştirmeleri yapmak konusunda yavaş kalsa bile serinin hayranları hala oyuna tutkuyla bağlı durumdalar. Burada yapacağı kampanyayla 2021 yılı sonuna gelinirken birçok kişiyi Prime servisine dahil edebileceğini düşünen Amazon, Prime Gaming üzerinde Football Manager 2021’i ücretsiz sunarak güzel bir hamle yapmış.

Football Manager 2021’i edinmek için tek yapmanız gereken; Amazon Prime üyesi olduktan sonra Prime Gaming hesabınızı Epic Games hesabınızla ilişkilendirmek. Bunu yaptıktan sonra Prime Gaming hesabınıza giderek; “Football Manager 2021 oyununu talep et” butonuna tıklayarak oyunun Epic Games kütüphanenize tanımlanmasını sağlıyorsunuz. Tanımlanan oyun, kalıcı olarak size ait oluyor. Yani ben bu oyunu almış oldum ama bu sadece belirli bir süre için mi geçerli gibi soru işaretleri de kafadan silinmiş oluyor ve oyuna bütün haklarıyla sahip oluyorsunuz.

8 TL karşılığında Prime üyesi olanlara, 299 TL’lik Football Manager 2021 ve 149 TL değerindeki Football Manager 2021 Touch bedava olarak sunuluyor fakat Amazon’un Prime Gaming’deki tek sürprizi bununla sınırlı değil.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Need For Speed’in klasikleşen oyun serilerinden Hot Pursuit de, remastered versiyonuyla ücretsiz bir şekilde Prime Gaming üzerinde sunuluyor. Fakat buradaki fark, Hot Pursuit’i edinmek için bu sefer Epic Games hesabnınız yerine Origin hesabınızı kullanmanız gerektiği. Yine aynı Epic Games’te olduğu gibi, Amazon Prime üyesi olduktan sonra Prime Gaming hesabınızı Origin hesabınızla ilişkilendirdikten sonra NFS: Hot Pursuit Remastered’ı talep etmeniz gerekiyor. Talebin ardındansa NFS Hot Pursuit Remastered otomatik olarak Origin hesabınıza tanımlanıyor.

Need For Speed: Hot Pursuit Remastered’ın güncel satış fiyatıysa 219 TL. Yani kabaca bir hesap yaparsak; 8 TL’lik Amazon Prime üyeliğine karşılık olarak yaklaşık 570 TL’lik oyunu ücretsiz bir şekilde kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilmeniz mümkün.