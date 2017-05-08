Prey (2017) PC İnceleme

2006 yazında sunulduktan sonra epey beğeni kazanmış olan FPS esaslı Prey oyunu Amerikan oyun firması Human Head Studios tarafından geliştirilip 2K Games tarafından dağıtılmıştı. Bu oyun seneler süren geliştirme sürecinin de etkisiyle çok kez senaryo değiştirmişti ama çok beğenildi ve milyonlarda sattı. İlgi üzerine Prey 2 çalışmaları başlamış ve duyurusu gelmişti ama bir türlü bitirilemedi ve 2009’da isim hakları Bethesda tarafından satın alındı. Bethesda yöneticisi Pete Hines, PAX 2014 sırasında Prey 2’nin iptalini duyurdu ve E3 2016 sırasında Prey serisinin başa döndüğü yani yeni bir Prey’in yolda olduğu açıklandı. Haliyle Prey 2’yi geliştirmeyi bitiremeyen Human Head Studios yerine Bisohock 2 ve Dishonored serisi gibi rekortmen oyunlara imza atmış olan Arkane Studios’a görev verildi. Şunu hemen belirtmek isteriz ki yeni Prey, 2006’daki oyunun yeniden yapılmışı olmadığı gibi konu olarak herhangi bir benzerlik içermiyor. Geliştirici açıklamasına göre 1994’in en iyi oyunlarından System Shock’ın ruhani takipçisi olacak biçimde geliştirilmiş.

Farklı seçim

Esasen Lyon-Fransa merkezli olan Arkane Studios firmasının Teksas-ABD’deki oyun stüdyosu tarafından geliştirilen yeni Prey, ekibin bir önceki oyunu Dishonored 2 çıktıktan hemen sonra servis edilmiş oldu. Esasen ilk oyun olan Dishonored tamamlandıktan sonra ekibin yarısı Dishonored 2, diğer yarısı Prey üzerinde çalışmalara yapmaya başlamıştı. 2012 özel Dishonored’daki Unreal Engine 3 motoru iyi sonuçlar vermesine rağmen Arkane Studios’ın 2016’da sunduğu Dishonored 2 için kendi geliştirdiği Void oyun motorunu kullanması tepki görmüştü. Aslında id Tech 5 esaslı olan Void motorunun tepki görmesinin nedeni Windows ortamındaki düşük performanstı ama zamanla gelen yamalarla bu sorunlar aşıldı. Sütten ağzı yanan ekip, Prey’de benzer sorunu yaşamamak adına rüştünü ispatlamış CryEngine 3 kullanmayı seçti ve görünüşe bakılırsa çok doğru bir iş yaptı. Çoğu oyuncudan gelen ilk yorumlara bakılırsa bu senenin en iyi optimize edilmiş oyunlarından biri ve PC ortamında sorun yaratmadığını biz de kabul etmekteyiz. Mayıs başında Xbox One ve PlayStation 4 kullanıcılarına özel demoları dağıtıma giren Prey, 5 Mayıs 2017’de Windows ve konsol oyuncularının beğenisine sunuldu.

Steam üzerinden 219 TL fiyatla satışa sunulmuş durumda olan Prey hayli pahalı seçeneklerden bir diğeri ve nedense 60 Dolar olan ABD fiyatının da üzerinde kalıyor. Aral Game üzerinde benzer durum geçerli ve DVD olarak 225 TL isteniyor. Diğer yandan konsol sürümleri daha da pahalı görünüyor. Oyunda çok dilde arabirim, seslendirme ve altyazı desteği olsa da Türkçe dahil değil. Koruma amaçlı olarak son senelerin popüler çözümü Denuvo tercih edilmiş. Sistem gereksinimleri 64-bit Windows, Intel Core-i5/AMD FX-8320 işlemci, 8 GB RAM bellek, GeForce GTX 660/Radeon HD7850 ekran kartı ve 20 GB boş disk alanı. İndirilmesi sırasında 18.8 GB civarı veri almak gerekiyor. Bu arada AMD ve NVIDIA boş geçmediler ve Prey için optimize edilmiş yeni sürücü paketlerini sundular ve güncellemenizde fayda var. Denemelerimizde 21:9 ultra geniş monitörün standart biçimde desteklendiğini gördük. Aynı zamanda SLI ve CrossFire desteği var. FOV için config dosyası düzenlenebiliyor. Arkane Studios’un da gerekli yamaları sunması bekleniyor.

Değişen rota

Dört senelik bir geliştirme sürecinden sonra ortaya çıkmış olan Prey’in ilk saniyelerinde, ay yörüngesindeki Talos 1 adlı uzay istasyonunda uyanan Morgan Yu adlı ana karakteri canlandırıyoruz. 2032’de başlayan oyunda önemli bir deney sırasında yaşanan aksilikten doğan sonuçları düzeltmek size düşüyor. İstasyonda tutulan uzaylıların serbest kalmasından sonra yaşananlardan ötürü bu oyuna adını veren “av” siz oluyorsunuz! Oyundaki bakış açısına göre 1963’teki suikastten kurtulan Kennedy uzay çalışmalarına daha fazla bütçe akıtınca rahatsız olan Typhon uzaylılar birliği dünyaya saldırdı. Uzaylıları püskürtmek adına omuz omuza veren ABD ve SSCB güçlerinin ay yörüngesinde kurduğu Kletka adlı uzay üssü hapishane gibi kullanılıyordu ama SSCB yıkılınca ABD yalnız kaldı ve sonrasında tutsaklardan bilgi elde etmeye karar verdi. Kazalardan sonra terk edilen yeri 2030 yılında TranStar alarak adını Talos 1 olarak değiştirdi ve karakterimiz işbaşı yaptı. Bu istasyon ciddi anlamda büyük ve sırlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Oyunda elinize geçen ilk silahı alıp oda oda düşmanları öldürmeniz beklenmiyor. Uzay, bilim-kurgu ve korku temaları etkisi altında asıl yapmanız gereken uzay istasyonunu olabildiğinde keşfedip sırları ortaya çıkarmak ve neler olup bittiğini çözmek. Bunu yaptıkça kendi geçmişinizi de çözüyorsunuz. Araştırma yaptıkça elinize geçen kaynaklar ve silahlar artacağı için Typhon’lara karşı direnciniz artacak. Keşfettikçe belirli kısayollar bulabilecek ve istasyonda daha hızlı yol alabileceksiniz. Bir yandan aksine oyunda geriye gitmenizi gerektiren anlar da olacak. İstasyon dışında yerçekimsiz ortamda geçen anlar bile var. Uzaylılarla karşılaştığınızda daima saldırıya geçmeniz gerekmiyor. İsterseniz gizlenme faktörünü kullanarak da sonuç alabilirsiniz. Gloo adı verilen sıra dışı silah düşmanları bir süreliğine devre dışı bırakıyor. Şekil değiştirme yeteneğine sahip Mimic adlı düşmanlar sizi ciddi anlamda gerebilir ve gördüğünüz nesnelere şüpheyle bakar hale gelebilirsiniz!

Dishonored izleri

Uzayda geçen oyunda bu nedenden ötürü grafik detayları dünyadaki kadar yüksek değil çünkü ne de olsa bitki örtüsü gibi zorlayıcı dokular yok. Bu yüzden oyun ayarlarında grafik seçeneklerinin az olması şaşırtıcı değil. Son derece iyi optimize edilmiş oyun GTX 1060 kullanıldığında bile en yüksek kalite ayarlarında düşüş olmadan yüksek FPS sunabiliyor. Şaşırtıcı olmayan biçimde Arkane ekibinin geliştirdiği diğer başarılı oyun Dishonored serisinden tanıdık gelen görsel tasarım karşımıza çıkıyor. Bu durum özellikle de karakter yüzlerinde kendini belli ediyor. Bu arada oyun başında erkek ya da kadın karakter seçebiliyorsunuz. Oyun genelinde ortamlar detaylı ve animasyonlar akıcı ama şu ana kadar gördüğümüz görsel şölen biçimindeki oyunlardan daha iyi göründüğü söylenemez. Aksine CryEngine 3 kullanan bazı oyunlar gerçekçi görüntü sınırlarını zorlamakla meşgul olsa da Prey’de böyle bir kaygı yok ve akıcı oyun deneyimine öncelik verilmiş. Önemli olan ortamlardaki detaylar ve kullanıcıya gerçekten o ortamdaymış hissini vermesi ve Prey bunu başarıyor.

Seslendirme ve müzikler açısından da başarılı olan Prey, korku hissini heyecanla birleştirmeyi başarıyor. Oyun sırasındaki seçimleriniz, yan görevleri gerçekleştirme oranınız sonucu ciddi anlamda değiştiriyor. Bir diğer ilgi çekici durum oyun sırasında menü yardımıyla zorluk derecesinin değiştirilebiliyor olması yani başa dönmek gerekmiyor. Oyun boyunca izlenmesi gereken bir rota yok ve seçim sizde. Tüm yan görevleri tamamlamayı isterseniz 20 saate yakın zaman ayırmanız gerekiyor. Diğer yandan tempoyu belirleyen siz olduğunuz için ağırdan alıp çok daha uzun süre geçirebilirsiniz. Sadece tek oyuncu modu olup çok oyuncu ya da co-op desteklenmese de az önce söz ettiğimiz seçimlerden dolayı bir daha oynama olasılığınız yüksek. Bu sayede farklı seçimler yapıp değişimleri görme şansınız olacak. Oyun sırasında klavye yanında tam kapsamlı kontrolcü desteği de var. Kontrolcü özelleştirilemiyor ama klavye tuşları değiştirilebiliyor. Son derece eğlenceli bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

KÜNYE

Yapımcı: Arkane Studios

Yayıncı: Bethesda Softworks

Tür: Aksiyon, FPS, Korku

Platform: PC, PS4, Xbox One

Web: prey.bethesda.net

Nereden Alınır: Steam, Aral Oyun