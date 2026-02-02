Google, mobil işletim sistemi Android dünyasında heyecan yaratan yeni dağılım istatistiklerini nihayet paylaştı. Bu veriler, farklı üreticilerin (başta Samsung Galaxy ve Google Pixel olmak üzere) yeni sürümlere geçiş hızını gözler önüne seriyor. Özellikle son çıkan Android 16‘nın pazardaki ilk performansı ve eski sürümlerin durumu merak konusu oldu. Peki, 1 Aralık 2025 itibarıyla Android kullanıcıları en çok hangi sürümü tercih ediyor?

En çok kullanılan Android sürümleri neler?

En güncel verilere göre, mobil pazarın zirvesinde büyük bir değişim yaşandı. Yeni rapor, 1 Aralık 2025 tarihli kullanım oranlarına dayanıyor ve artık listenin başında büyük bir sürprizle Android 15 yer alıyor. Bu sürüm, tüm cihazların yaklaşık %19.3’ü tarafından kullanılıyor ve bir önceki güncellemeye göre önemli bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Listenin ikinci sırasında, hala ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olan Android 14 bulunuyor. Bu popüler sürümün kullanım oranı %17.2 olarak belirlendi. Onu hemen ardından takip eden ise, uzun süredir popülerliğini koruyan Android 13 oldu ve %13.9’luk bir paya sahip. Bu tablo, kullanıcıların nispeten güncel sürümleri hızla benimsediğini gösteriyor.

Android 16’nın erken dönem performansı nasıl?

Raporun en dikkat çekici verilerinden biri ise en yeni işletim sistemi olan Android 16‘ya ait. Bu sürüm, henüz piyasaya sürülmesinin üzerinden yedi ay geçmiş olmasına rağmen, cihazların %7.5’inde kendine yer buldu. Bu oran, lansman sonrası ilk aylarda başarılı bir performans sergilendiğine işaret ediyor.

Ancak Android 16’nın dağıtım hızı, üreticiden üreticiye büyük farklılıklar gösterdi. Google Pixel cihazları geleneksel olarak en hızlı güncellemeyi alırken, büyük markalar daha yavaş kaldı. Örneğin Samsung, ilk Android 16 güncellemelerini Eylül ayından önce sunmazken; Oppo ve OnePlus gibi diğer üreticiler 2025’in sonlarına doğru bu sürece katıldı. Bu durum, pazar lideri Android 15‘in hakimiyetini bir süre daha sürdürmesine neden oldu.

Bu istatistiklerle birlikte, mobil işletim sistemi tarihinin önemli bir parçası olan Android 4.4 KitKat sürümü listeden tamamen çıkarıldı. Öte yandan, Android 15‘in %19.3’lük mevcut liderlik payı, önceki liderler (Temmuz 2024’te %21 olan Android 13 gibi) ile karşılaştırıldığında nispeten daha düşük bir rakamda kalıyor. Google’ın bu verileri 7 günlük bir veri toplama sürecine göre hazırladığını hatırlatalım.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kendi telefonunuzda hangi Android sürümünü kullanıyorsunuz ve üreticinizin güncelleme politikalarından memnun musunuz?